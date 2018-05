Un adiós sin capuchas desde Suiza El director del centro Henri Dunant, David Harland, anuncia el final de ETA. / V. FLAURAUD / EFE La participación en el final de ETA del centro de mediación Henri Dunant evocó al fallido proceso de paz de 2006 | Los diplomáticos y dirigentes congregados en la sede de la fundación en Ginebra guardaron un minuto de silencio por las víctimas JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 4 mayo 2018, 07:27

No hubo capuchas quitadas, como en el adiós de los 'polimilis' en 1982, ni imágenes de miembros de ETA a cara descubierta pero pixeladas, como se especulaba. El factor sorpresa del anuncio de la desaparición de ETA fue el escenario elegido, la sede del centro humanitario de diálogo Henri Dunant (HD), en Suiza. Toda una evocación del fallido proceso de paz de 2006, cuyas conversaciones fueron auspiciadas por esta fundación y que constituyeron una gran oportunidad perdida por ETA. De hecho, de aquel fracaso nació el giro estratégico de la izquierda abertzale hacia vías solo políticas, que culmina también ahora con la desaparición de la banda de la escena.

Históricamente, las apariciones de ETA consistían en la intervención de varios encapuchados, tocados con txapela, que emitían un mensaje. Así ocurrió en el cese definitivo de la violencia de octubre de 2011. Ya en el anuncio del desarme, no hubo imágenes de encapuchados. En el anuncio del final definitivo se preveía un cambio de escenografía, acorde con el nuevo tiempo sin violencia, ya sin capuchas. No obstante, al final la banda optó por no mostrar ningún tipo de rostro. Sobre todo porque en el caso de 'Josu Ternera' está en búsqueda judicial a raíz de su imputación por el atentado contra el cuartel de Zaragoza en 1987. Así que finalmente se limitaron a poner voz a un archivo de audio.

En 2006, ya en la clandestinidad, Josu Urrutikoetxea negoció con el expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren bajo el paraguas de la Henri Dunant. Aquellas conversaciones secretas tuvieron como uno de sus principales escenarios a Ginebra, la ciudad que alberga la idílica villa Plantamour, donde ayer a las dos de la tarde se reunieron diplomáticos y políticos internacionales para oficializar el final de ETA. La implicación de la Henri Dunant en este proceso de final de ETA se había conocido la semana pasada, aunque de forma muy somera y tratando de preservar el clima de discreción.

Exministra de Hollande

De hecho, la convocatoria del acto de ayer en Ginebra se mantuvo en secreto hasta bien entrada la mañana de ayer y la asistencia estuvo muy restringida. Fue su director, el neozelandés David Harland, quien informó de la veracidad del comunicado de disolución, tras ser visionado por responsables del centro de diálogo, previamente a su difusión pública. El responsable de la asociación relató también que los asistentes guardaron un minuto de silencio por las víctimas de ETA.

Entre los presentes destacaba la exministra francesa de Justicia, Christiane Taubira, integrante del Gobierno socialista de François Hollande. Taubira abrió en su día una vía de interlocución con representantes de asociaciones de presos de ETA para intentar flexibilizar su situación. Una estela que ha seguido ahora el Gobierno de Emmanuel Macron, que ha empezado a acercar reclusos.

El director del centro de diálogo humanitario en Ginebra también evocó al año de 2006. «Ya está. Nos llevó 15 años llegar aquí, pero se acabó en 15 minutos», declaró Harland tras su breve comparecencia ante un grupo de periodistas, que empezó a acampar en los alrededores el miércoles por la noche, cuando se avanzó que el comunicado de ETA se conocería ayer. «Puedo decir que a partir de las 14.00 de hoy, 3 de mayo, ETA dejó de existir», anunció Harland ante los comparecientes.

Pese a algunos rumores, en el centro no estaba presente ningún miembro de la organización armada, y la verificación se limitó a comprobar el audio enviado por Josu Urrutikoetxea y Marixol Iparragirre, 'Anboto'. Al concluir su breve discurso, Harland pidió a los invitados que se unieran a tomar una copa en otra sala y saludó a la prensa. «Ok. Muchas gracias por venir. Este es el fin de ETA», señaló como colofón el director de este centro heredero del instituto del mismo nombre, fundado en 1965 en honor del Premio Nobel de la Paz, el filántropo helvético Jean Henry Dunant.

En paralelo a la comparecencia de Harland, la BBC emitió un vídeo con la lectura, por parte de 'Josu Ternera', del comunicado de ETA, pero sin incorporar imágenes de él, como en un principio se esperaba. En su lugar, la cadena pública británica difundió un vídeo con secuencias de archivo de miembros de ETA encapuchados, primero leyendo un comunicado y, después, manejando armas en entrenamientos, con la voz en off de Urrutikoetxea y subtítulos en inglés.

Llegada de Currin

Mientras, mediadores y políticos internacionales comienzan a llegar a Euskadi para participar en el acto de hoy en Kanbo. El abogado sudafricano e impulsor del Grupo Internacional de Contacto, el sudafricano Brian Currin, hizo anoche un llamamiento a solucionar temas como el de las víctimas, la reconciliación y los presos, tras el anuncio de la disolución de ETA. Currin llegó a última hora de ayer al aeropuerto de Loiu para trasladarse, posteriormente, a la localidad vascofrancesa. En declaraciones a ETB, el mediador señaló que «todavía quedan restos de algunos asuntos que tienen que solucionarse». «Quedan consecuencias de la violencia que necesitan ser tratadas como, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con las víctimas, con la reconciliación, con los presos. Todas esas consecuencias obviamente son muy importantes», insistió el abogado de Pretoria.