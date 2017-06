El PNV se abstendrá en la reprobación a Montoro y lanza un aviso al resto de la oposición Cristóbal Montoro estuvo ayer en el Senado, no en el Congreso. / EFE Esteban advierte que algunas costumbres que se están adoptando en el Congreso «empiezan a ser un sinsentido un tanto ridículo» MIGUEL VILLAMERIEL san sebastián. Miércoles, 28 junio 2017, 07:54

El PNV se desmarcó ayer del grueso de la oposición en el Congreso al anunciar que se abstendrá en la reprobación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aun así saldrá adelante mañana con los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, ERC, Compromís y EH Bildu. El portavoz jeltzale en la Cámara baja, Aitor Esteban, argumentó la abstención de su grupo «por coherencia» -tampoco apoyó un intento de reprobación a Montoro en 2013- y porque la amnistía fiscal que impulsó el Ministerio «no afectó a las Haciendas forales», que tienen un funcionamiento autónomo. Lo más llamativo de la intervención de Esteban, sin embargo, fue la andanada que lanzó a los grupos de la oposición, a los que advirtió que las peticiones de reprobación a ministros «no pueden convertirse en la costumbre de todas las semanas, porque empieza a ser un sinsentido un tanto ridículo».

De esta forma, el PNV lanzó un pequeño capote al Gobierno de Rajoy en un pleno en el que el Ejecutivo tuvo que encajar la reprobación de su segundo ministro en esta legislatura -aunque la votación no se producirá hasta mañana-, después de la que sufrió en mayo el titular de Justicia, Rafael Catalá. En aquella ocasión, el grupo jeltzale se sumó a la oposición en bloque para censurar el comportamiento del ministro, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, por sus supuestas interferencias y presiones en el caso Lezo. En el caso de Montoro, en cambio, el PNV considera que no se han dado las condiciones necesarias para llegar a la reprobación del ministro de Hacienda. Esta ha estado motivada por una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula la disposición adicional primera del Real Decreto que aprobó la amnistía fiscal.

Esteban explicó que el PNV sigue rechazando la amnistía fiscal de 2012 al considerarla «injusta e insolidaria». No obstante, recordó que su grupo ya se abstuvo en una reprobación similar impulsada por el PSOE en 2013. «Entonces estábamos en una posición absolutamente contraria y de falta de diálogo con el Gobierno español, pero nos pareció que lo lógico, al tener un régimen fiscal diferenciado, era la abstención. Ahora mantendremos la misma posición por una cuestión de coherencia», manifestó el portavoz jeltzale.

Admitida la querella contra el despacho que fundó el ministro El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el despacho que en 2006 fundó el titular de Hacienda con el nombre de Montoro y Asociados y que, tras su marcha dos años después, pasó a denominarse Equipo Económico. El Ministerio Público pretende que se investigue si el contrato firmado en 2012 con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio respetó la ley o si la consultora fue elegida a dedo. La querella apunta a los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados. «No tengo nada que ver desde hace nueve años», se desvinculó ayer Cristóbal Montoro.

Una vez expuestos estos motivos, Esteban también cargó contra la pretensión de la oposición de convertir este tipo de reprobaciones -que no tienen un efecto práctico, porque el Gobierno no está obligado a destituir a sus ministros- en una «costumbre» en el Congreso. «Esto no puede convertirse en una costumbre semanal, porque empieza a ser un sinsentido un tanto ridículo», afirmó. El PNV también se mostró crítico con la moción de censura a Mariano Rajoy que presentó Unidos Podemos, y criticó que la oposición fuera «incapaz» de construir mayorías alternativas al Gobierno en el Congreso que sean «constructivas».

Ausente en la Cámara

Cristóbal Montoro se convertirá mañana en el tercer ministro de Mariano Rajoy reprobado en esta legislatura, ya que al precedente de mayo de Rafael Catalá se le debe sumar la censura que recibió el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, el pasado octubre. Lo curioso es que Montoro no estuvo sentado en la bancada azul del Congreso mientras el pleno empezaba a debatir sobre su reprobación. La razón es que el titular de Hacienda se encontraba en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Desde allí defendió su regularización por lograr que «29.000 defraudadores» pagaran sus impuestos. «Son ustedes lo que se llama vulgarmente un martillo pilón», reprochó a la oposición socialista.

Ninguna de las reprobaciones aprobadas en esta legislatura en el Congreso ha desembocado en cese alguno en el Gobierno, aunque Rajoy optó por no renovar su confianza en Fernández Díaz cuando anunció su nuevo Ejecutivo. «Llevan años pidiendo que me vaya, algún día acertarán, toda obra humana tiene un final», ironizó Montoro.