Ortuzar se congratula de alejar de la Moncloa a Rivera tras «romperle la cintura» con el pacto con Rajoy

El presidente del PNV califica de «bueno« el acuerdo sobre los Presupuestos y dice que, aunque a Rajoy le costó, primó su objetivo de evitar elecciones anticipadas

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado este jueves de «bueno» el acuerdo que su partido ha alcanzado esta semana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el que los jeltzales salvarán las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado a cambio de una subida generalizada de las pensiones y gestos de diálogo hacia Cataluña. Además de estas dos cuestiones relevantes, Ortuzar ha destacado un nuevo factor que ha sido determinante para el PNV: que este acuerdo espanta el fantasma del adelanto electoral y, sobre todo, «aleja la llegada de Ciudadanos a la Moncloa». «Ayer a Rivera le rompimos la cintura», ha subrayado.

Ortuzar ha admitido en una entrevista en Radio Euskadi que a Rajoy le costó tomar la decisión de aceptar las exigencias jeltzales, pero finalmente quiso evitar unas elecciones anticipadas. «Hoy está más cerca que ayer la desaparición del 155 y hoy está más lejos que ayer la llegada de Ciudadanos a la Moncloa», ha asegurado el líder del PNV.

A su juicio, «la bondad de las medidas y, en la coyuntura política actual, el panorama que se podía abrir si esto no se producía, le hicieron a Rajoy, y sobre todo a Montoro, que era el elemento más reactivo al cambio (por sus previsiones económicas y presupuestarias), cambiar de criterio».

Ortuzar ha explicado que Rajoy le ofreció ir a la Moncloa y que el martes estuvo «tres horas y pico» con el presidente del Gobierno y luego con sus colaboradores, acompañado por Aitor Esteban.

«En una reunión que fue complicada, tensa, pero que terminó bien, asumieron las peticiones que le hicimos de un gesto sobre Cataluña y el tema de las pensiones que, para ellos, era muy complicado porque les desbarataba un poco las previsiones presupuestarias y económicas que habían hecho. Nosotros pensábamos que era justo y era lo que tenían que hacer«, ha apuntado.

Tras admitir que «no es todo lo que hay que hacer en el ámbito de las pensiones», Ortuzar considera que sí «era lo necesario para enderezar un poco el rumbo y ahora lo que habrá que hacer es, a través de esas negociaciones del Pacto de Toledo, con todos los partidos sobre la mesa, ver el futuro».

«Pero nos hemos garantizado dos años de tranquilidad, en los que los pensionistasno van a perder poder adquisitivo, las viudas van a ver mejoradas sensiblemente situación y que el factor de sostenibilidad, que era una espada de Damocles que tenían miles de personas que estaban a las puertas de la jubilación, no entre en vigor hasta 2023», ha explicado.

A su juicio, «es un buen acuerdo» el que han logrado «y abre ahora las puertas a que se haga una discusión más serena de cuál es el sistema de pensiones público y digno, y cómo se sostiene».

Rajoy, ante «el espejo»

«En política, la necesidad es un acelerador de partículas, provoca el movimiento, y creo que nosotros le pusimos (a Mariano Rajoy) sobre un espejo en el que vio la claridad: era o eso, que es bueno objetivamente para todo el mundo o, si no, ir a no tener Presupuesto y encaminarse a una disolución de las Cortes y unas elecciones anticipadas, que no le vienen bien a nadie más que a Ciudadanos. Nosotros no le vamos a hacer el caldo gordo a C's nunca», ha añadido.

Asimismo, el líder del EBB ha señalado que se «gana tiempo para normalización» de la vida política española. «Hoy está más cerca que ayer la desaparición del 155 y hoy está más lejos que ayer la llegada de Ciudadanos a la Moncloa. Creo que son dos consecuencias políticas del compromiso que antes de ayer y ayer obtuvimos del presidente Rajoy, sin olvidar que lo que hay en medio es un acuerdo sobre pensiones», ha apuntado.