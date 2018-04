El PNV se desmarca del rechazo del Parlamento a los Presupuestos del Estado Alonso y Erkoreka, en el Parlamento Vasco. / EFE Jeltzales y socialistas votan en diferente sentido en una iniciativa de Elkarrekin Podemos que ha salido adelante por la mínima MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 12 abril 2018, 13:02

En plena recta final para conocer si los Presupuestos Generales del Estado superan su tramitación en el Congreso, el PNV ha mantenido abierta una puerta a la esperanza del Gobierno de Rajoy al desmarcarse de una iniciativa del Parlamento Vasco en la que se rechaza la posible aprobación de las Cuentas de 2018. Los 38 votos de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE han permitido que salga adelante una moción que censura el proyecto de Presupuestos del PP, mientras que el PNV se ha sumado al PP (37 votos en total) para rechazar el grueso de esta iniciativa.

Este debate ha llegado a la Cámara de la mano de Elkarrekin Podemos a través de una moción. Finalmente se ha aprobado la enmienda que la coalición morada ha transado con EH Bildu, que ha contado también con el apoyo del PSE, socio del PNV en el Gobierno Vasco. Generalmente, jeltzales y socialistas suelen votar en el mismo sentido en el Parlamento en virtud de su acuerdo de gobierno, pero en esta legislatura se han producido algunas excepciones en cuestiones relacionadas con el futuro del autogobierno o los Presupuestos estatales.

El texto aprobado este jueves por el Parlamento considera que el Congreso «en ningún caso debería aprobar» unos Presupuestos para 2018 que «no garantizan que las pensiones se actualicen adecuadamente conforme al IPC, ni que las pensiones mínimas se sitúen por encima del umbral de la pobreza». Asimismo, asegura que las Cuentas de 2017 aprobadas con el apoyo del PNV «han perjudicado gravemente» a la ciudadanía vasca y en particular a los pensionistas porque «la subida del 0,25 % no garantiza una actualización adecuada de las pensiones». Para la Cámara vasca, el modelo presupuestario estatal está sustentado en «políticas de austeridad extrema y refuerza las desigualdades sociales y la brecha social».

Los puntos anteriores han contado con el voto en contra de PP y PNV, grupo que sí ha apoyado el último apartado de la enmienda, en el que se ratifica el acuerdo parlamentario del pasado 1 de marzo por el que la Cámara reclamó unas pensiones dignas vinculadas al IPC, con el único rechazo de los populares. El PNV ha defendido su postura argumentando que es preciso desligar las pensiones de los presupuestos generales porque el debate de las primeras debe darse de manera sosegada y buscando el consenso.