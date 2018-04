El perdón selectivo de ETA provoca el rechazo de víctimas, Gobierno Vasco y partidos 01:20 La banda reconoce el «daño causado», durante sus 59 años de actividad, pero solo pide perdón a aquellas víctimas sin «responsabilidad alguna» en el «conflicto» JAVIER ROLDÁN MORÉ San Sebastián Viernes, 20 abril 2018, 20:29

El comunicado de ETA en el que reconoce el «daño causado en el transcurso de su trayectoria armada» y admite «la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor» ha provocado críticas de las víctimas del terrorismo, el Gobierno Vasco y la mayoría de los partidos, salvo EH Bildu que lo ha aplaudido. Las distinciones entre las diferentes víctimas y la contextualización de sus acciones en un «conflicto» que retrotrae al bombardeo de Gernika son los principales puntos de discordia.

El texto remitido a Gara y Berria recalca que la banda es «consciente de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución». Pero, en todo caso, evita calificar su actuación como injusta, algo que ha remarcado en tono crítico el propio lehendakari, Iñigo Urkullu. La organización ya desarmada sitúa ese «dolor» dentro de un «conflicto» que, en su opinión, se remonta hasta la Guerra Civil y distingue entre los afectados por su violencia que no tenían «responsabilidad alguna en el conflicto» y el resto. «A consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria como fuera de ella», añade la banda.

El anuncio de ETA llega dos semanas después de que se produzca su anunciada desaparición definitiva y supone un penúltimo paso que la banda deseaba dar para cerrar su ciclo histórico de 59 años.

Además, y en un formato novedoso, incorpora un anexo para explicar en qué consiste su declaración sobre el «daño causado». En ese epígrafe critica que algunos quieren «menospreciar cualquier avance», consciente de que su declaración iba a resultar insuficiente para muchos colectivos.

El comunicado de ETA ha causado un rechazo generalizado por su distinción entre las distintas víctimas. 21 asociaciones de afectados por el terrorismo han firmado un comunicado en el que anuncian que seguirán reclamando justicia y no admitirán que «quienes causaron tanto sufrimiento y dolor pretendan encontrar atajos». Estas asociaciones han considerado que las disculpas a las víctimas eran «imprescindibles pero hace muchos años que debían haberse producido y han asegurado que resulta inadmisible que pretenda diferenciarse entre dos tipos de víctimas, las 'ajenas al conflicto' y las que en opinión de los terroristas no lo eran».

Además, durante una declaración de urgencia, Iñigo Urkullu ha pedido a ETA «o a quien redacte sus comunicados» que en su final definitivo «tenga en la misma consideración a todas las víctimas y reconozca el daño injusto causado». El jefe del Ejecutivo autónomo ha considerado «un paso» el anuncio de la banda, aunque no ha querido ir mucho más allá. «Me reservo la opinión sopesada», ha dicho el líder del Ejecutivo, «para cuando sea el final». Una culminación en la que ha pedido a ETA que corrija sus palabras de hoy respecto a las víctimas y aporte un documento de adiós con «fundamentos éticos».

El Gobierno central, por su parte, ha señalado a través de un comunicado oficial que el anuncio de ETA «no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de Derecho que ha vencido a ETA con las armas de la democracia». «Está bien que la banda terrorista pida perdón a las víctimas, porque las víctimas, su memoria y su dignidad han sido determinantes en la derrota de ETA», ha señalado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, quien en todo caso ha agregado que «hace mucho tiempo que ETA tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional».

Los partidos, a excepción de EH Bildu, que lo ha tildado de histórico, han criticado igualmente el perdón selectivo de ETA, aunque tanto PNV como PSE han puesto en valor el paso dado por la banda en los días previos a su disolución.

En el comunicado de ETA, difundido por 'Gara', dice que «ojalá nada de eso hubiese ocurrido» y apela a «la reconciliación». La banda habla de un «sufrimiento desmedido», en referencia tanto a las víctimas que la banda terrorista ha causado como a las consecuencias que esas acciones han tenido en sus propios militantes. Habla así de «muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero» y reconoce «la responsabilidad que ha adquirido en ese dolor», porque «nada de ello debió producirse jamás o no debió prolongarse tanto en el tiempo»