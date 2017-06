El PSOE de Sánchez se guiará por el acuerdo PNV-PSE en la cuestión penitenciaria

La elección de Margarita Robles como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados podría favorecer el entendimiento de este partido con el Gobierno de Euskadi en materia de política penitenciaria. En esta cuestión, así como en los temas relativos a convivencia, memoria y atención a las víctimas del terrorismo, el PSOE tendrá como «guía perfecta» lo acordado en el programa de Gobierno Vasco suscrito el pasado 21 de noviembre de 2016 entre el PNV y el PSE-EE, según fuentes del partido. A ello contribuirá el hecho de que Pedro Sánchez haya apostado como portavoz en el Congreso por la exmagistrada del Tribunal Supremo, cuya trayectoria se ha caracterizado por su flexibilidad a la hora de abordar la problemática de los reclusos de ETA.

La cuestión de la política penitenciaria no ha sido una prioridad en la agenda de Sánchez, centrada en recuperar el perfil de izquierdas de los socialistas ante la presión de Podemos, y con el objetivo de desalojar al PP de Mariano Rajoy de la Moncloa. No obstante, la cuestión de los presos no le va a ser desconocida al nuevo secretario general, ya que en la dirección de la que se ha rodeado están el exlehendakari Patxi López y el diputado por Gipuzkoa Odón Elorza, conocedores de la materia.

De momento, el PSOE se ciñe al citado texto del Gobierno Vasco. Este acuerdo de legislatura dedica en su capítulo 3, titulado 'La convivencia y los derechos humanos', ocho páginas a la política penitenciaria, convivencia, memoria y víctimas. «Y ese es nuestro norte», aseguran fuentes de la dirección socialista. Según lo acordado entre PNV y PSE, ambas formaciones consideran que «la normalización de la convivencia debe abordar, dentro del marco de posibilidades legales, la cuestión de los presos, la política penitenciaria y la reinserción de un modo acorde a la nueva realidad».

Los presos, en todo caso, no son una cuestión prioritaria en la agenda del líder socialista



El acuerdo del Gobierno Vasco habla de reinserción de acuerdo a la «nueva realidad»

Las mismas fuentes del PSOE aseguran, en todo caso, que la presencia de la diputada socialista Robles en un puesto de relevancia como es la portavocía en la Cámara baja «no tiene por qué influir» en cómo se vaya a llevar la estrategia del partido en el terreno de la política penitenciaria, pero apuntan que «lo que sería bueno es que ese capítulo del programa del Gobierno Vasco avance gracias, ojalá, al diálogo entre Gobierno central y Ejecutivo vasco».

En este mismo sentido se ha manifestado en diversas ocasiones el PSE que, en el terreno parlamentario, tiene residenciados los asuntos de memoria y convivencia en la ponencia parlamentaria constituida recientemente y que este miércoles tendrá la segunda reunión de trabajo para dar a conocer los nombres de las personas que cada partido ha elegido para comparecer en el citado foro parlamentario para abordar las cuestiones relativas a las víctimas de todas las violencias.

Trayectoria

En todo caso, lo cierto es que la exmagistrada se ha caracterizado por un perfil muy posibilista en la cuestión vasca. Apoyó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su negociación con ETA en el fallido proceso de paz de 2006, pese a los palos que le supuso al partido aquella apuesta. En 1994, como secretaria de Estado de Interior se implicó también en el caso Lasa y Zabala y contra la 'guerra sucia', y puso en la picota al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. Y siempre se ha manifestado a favor de modificar la política penitenciaria actual.