Los presos urgen a Urkullu y PNV a priorizar el acercamiento antes que la autocrítica

Más allá de las coincidencias o discrepancias, el intercambio epistolar entre los presos de ETA y el lehendakari y el PNV ha puesto sobre la mesa la necesidad de profundizar en las fórmulas para flexibilizar la política penitenciaria. Los reclusos del EPPK tienen previsto responder a las misivas públicas de Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar. A la espera de conocer el contenido de esa réplica, que se prevé en tono constructivo, la izquierda abertzale, por ejemplo, sí tiene claro que el camino pasa, efectivamente, por colaborar con el PNV y el resto de partidos, según fuentes independentistas, para sumar fuerzas y mover al Estado a cambiar su política penitenciaria. No obstante, el mundo de Sortu aboga por arrancar con «acuerdos parciales» sobre los «temas urgentes» como el acercamiento a cárceles vascas o la libertad de los presos enfermos, para crear así las «condiciones» que permitan avanzar en el terreno de la autocrítica y el reconocimiento del daño causado, como recalcan continuamente desde el Ejecutivo autonómico y la formación peneuvista.

Tanto la formación independentista como los internos comparten la estrategia de priorizar esas cuestiones «urgentes» antes de abordar «acuerdos integrales» como los que plantean desde Lehendakaritza, donde el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, ya ha diseñado una hoja de ruta que ofrecerá a los reos para invitarles a un camino «claro y legal» a la reinserción. El mundo de Sortu y los presos se inclinan por ir paso a paso y resolver cuestiones urgentes como acabar con la dispersión y la situación de los aquejados por graves dolencias.

Transferencias de prisiones

La izquierda abertzale, en este sentido, ve con buenos ojos repetir con los presos el esquema empleado para el desarme de ETA en abril. Es decir, visualizar un amplio apoyo político y social en Euskadi en favor del acercamiento y otra política penitenciaria, incluso a través de una foto de partidos. Una línea apuntada esta semana por el Foro Social Permanente, organismo cuyas recomendaciones suelen ser una referencia para el espectro independentista, y que se está ensayando con éxito en el Parlamento Vasco para pedir el traslado a San Sebastián de la presa Sara Majarenas y su pequeña hija, apuñalada en enero por su padre.

La izquierda abertzale ha acogido de buen grado la disposición del Gobierno Vasco y el PNV a buscar soluciones para los presos de ETA, más allá de que detecte más flexibilidad y mejor tono en la carta de Ortuzar que en la de Urkullu, que situaba en los propios encarcelados la principal responsabilidad de revertir su situación, si rechazaban claramente la violencia. Desde Sortu no cierran la puerta a la posibilidad de profundizar en la autocrítica sobre el pasado aunque sostienen que no debe ser una «condición previa». Entienden que hay varias cuestiones «urgentes» que deben ser las primeras en abordarse, al calor de la «mayoría política, institucional y social» que apoya esas reivindicaciones. Las más perentorias, según los medios consultados, son el acercamiento de los presos a cárceles vascas, y la liberación de los internos con enfermedades graves o de edad avanzada. En este capítulo incluyen también la demanda de liberar a presos que hayan cumplido con las tres cuartas partes de la condena, como marca la ley ordinaria, la reclamación de la transferencia de Prisiones y la creación de juzgados territoriales de vigilancia penitenciaria, para aplicar la ley desde Euskadi y no desde Madrid, donde sigue en vigor las «leyes de excepción» contra el colectivo de reclusos.

La izquierda abertzale parte de la base de que la gran mayoría social y política vasca, «salvo el PP», comparte estos criterios, más allá de los diferentes matices. Por ello, entiende que hay que arrancar con «acuerdos parciales» sobre estos asuntos para ir sumando avances y creando condiciones que favorezcan los «acuerdos integrales» que patrocina el Gobierno Vasco y en los que se incluiría también la lectura crítica por los atentados en el pasado.

La respuesta del EPPK a las cartas de Urkullu, que se podría dar a conocer en breve plazo de tiempo, apunta a recoger buena parte de esta filosofía. Los internos, mientras, siguen a la espera de una misiva de la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, a la que en su día remitieron un escrito similar al del lehendakari, en el que le reclamaban también que trabaje por la transferencia de las prisiones a la comunidad foral.

Movimientos PP-PNV

La izquierda abertzale no es tampoco ajena a los movimientos soterrados que se producen en Madrid entre el PNV y el PP a raíz de sus acuerdos presupuestarios. La cuestión de los presos no entró en esa negociación, pero los jeltzales sí que han empezado a detectar en altas instancias del Estado intención de modificar la política penitenciaria, sobre todo si ETA confirma su disolución o desaparición a finales de año, como prevé el mundo de Sortu. Escaldados por la actitud del Gobierno español ante el cese de la actividad armada en 2011 o el reciente desarme, la izquierda abertzale prefiere ser cautelosa, no crear demasiadas expectativas y empujar a la solución a través de la movilización social.

De hecho, los populares trasladaron recientemente al Foro Social que no comparten sus planteamientos. Fue en el transcurso de una reunión en el Parlamento Vasco a petición del propio Foro. Pero al menos, se ha abierto una interlocución con el PP vasco sobre este asunto.