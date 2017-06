Ciudadanos rechaza el espacio de diálogo con PSOE y Podemos que propone Sánchez

Ciudadanos no entrará en ningún espacio de diálogo "permanente" que incluya a Podemos. El secretario general de la formación, José Manuel Villegas, ha desechado la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y le ha recordado que ese ámbito de diálogo entre fuerzas ya existe y se llama Congreso de los Diputados.

"No vamos a abortar la legislatura porque el señor Sánchez no tenga escaño", ha insistido Villegas.

Desde la pasada moción de censura, el partido liberal y su líder, Albert Rivera, han dejado claro que las relaciones con Podemos y Pablo Iglesias no atraviesan por su mejor momento y que no están dispuestos a participar de sus "perfomances" ni a promover que la legislatura no llegue al final. "Tenemos muy claro que hay legislatura. Esperemos que lo tenga igual de claro el señor Sánchez", ha remarcado Villegas.

Sobre la reunión del miércoles entre ambos líderes, el dirigente liberal ha insistido en que ya hablaron por teléfono y en que Rivera tratará de recabar el apoyo concreto del socialista en algunas reformas que tratado de impulsar Ciudadanos y que se han quedado bloqueadas ante la falta de apoyos del resto de fuerzas como la supresión de los aforamientos o la limitación de mandatos.