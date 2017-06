Podemos y Ezker Anitza sí comen perdices

El pequeño amago de crisis entre Izquierda Unida y Podemos en Madrid no es trasladable a Euskadi, donde Ezker Anitza y la formación morada viven en una permanente luna de miel. Una buena sintonía que nada tiene que ver con el distanciamiento que han protagonizado sus líderes estatales.

Cuando hace unos días Alberto Garzón reconoció que la alianza de ambas fuerzas políticas se había traducido en una «falta de visibilidad» de su partido saltaron las alarmas, y el sector más crítico de Izquierda Unida tomó conciencia de que no habían hecho un buen negocio con el pacto alcanzado con Podemos. Y reclamaron reforzar su perfil propio. «Algo está fallando y tenemos que corregirlo». En estos términos se expresó el líder de IU acerca del informe de evaluación de la estrategia política de su formación. No cuestionaba seguir en coalición, pero sí demandaba más peso. Pablo Iglesias quitó hierro a las diferencias y a las quejas de Garzón aunque, no obstante, hizo propósito de enmienda y defendió la necesidad de ser «más generoso» con sus socios y seguir trabajando juntos.

Una situación de desgaste que no refleja en absoluto la coyuntura de su 'hermana' en Euskadi, Elkarrekin Podemos, la entente constituida por Podemos, Ezker Anitza y Equo, que cristalizó en agosto del año pasado de cara a las elecciones generales del 26-J. Tras el éxito en las urnas de la candidatura, las tres formaciones acordaron reeditar la coalición para concurrir de nuevo a las autonómicas del 25 de septiembre.

«Los integrantes de la coalición Elkarrekin Podemos mantenemos una buena relación»



«En Euskadi tenemos una presencia institucional que como partido habíamos perdido»

«Nuestro balance es positivo. La relación es buena», señala Isabel Salud, coordinadora de Ezker Anitza y diputada en el Congreso por Gipuzkoa, que considera además equitativo el reparto de las tareas legislativas en una coalición en la que Podemos representa a un 83% del electorado, Ezker Anitza, el 12% y los verdes de Equo el 5%. «A partir de estos ejes se deben establecer las medidas de reparto de tiempos y de dinero. Y así se hace», explica Salud, que ayer presenció en directo la Asamblea Político-Social de IU en Madrid.

«En Euskadi los integrantes de la coalición mantenemos buena sintonía. El diálogo en el Parlamento Vasco fluye perfectamente», asevera convencida la dirigente de izquierdas. Su balance es favorable, sobre todo cuando se refiere a los once escaños que lograron tras las elecciones autonómicas. «Y es importante destacar que nosotros, como Ezker Anitza, ya no teníamos presencia legislativa en la Cámara, una presencia que hemos recuperado gracias a la alianza, con los dos escaños de Iñigo Martínez y Jon Hernández».

«Normalidad»

Eduardo Maura, por su parte, corrobora las palabras de Salud. El secretario político vasco de Podemos asegura que en lo que a Euskadi respecta, la relación es buena y las propuestas parlamentarias y el trabajo funcionan con toda normalidad desde un principio. «No hemos tenido nunca el menor problema con Ezker Ani-tza ni con sus dos parlamentarios. Hablamos constantemente y estamos muy lejos de lo que pueda ocurrir en Madrid», confiesa el también diputado en el Congreso por Bizkaia.

No obstante, la coordinadora de Ezker Anitza reconoce que también hay algún 'pero'. «Nos gustaría tener una relación más intensa de lo que es solo lo institucional. En lo social, en los Ayuntamientos... hacer más cosas en común; charlas, movilizaciones. Es decir, compartir más espacios. Es a lo que aspirábamos en un principio, y así dibujamos el diseño de nuestra candidatura aunque, por supuesto, sin perder la identidad de ninguna de las formaciones». En este sentido, Ezker Anitza ha mantenido recientemente una ronda de contactos con el PNV, con EH Bildu y con los sindicados porque más allá de la coalición, cada organización tiene vida propia.

Con respecto a la asamblea de Madrid, Salud reconoce que en el documento de 60 páginas que se llevó ayer a debate «son más las cosas positivas que las negativas». Considera que es «una evidencia» que IU pasó de pertenecer a un grupo parlamentario, Izquierda Plural, «en el que éramos mayoritario, es decir, con una gran visibilidad, a apenas tenerla. En esta legislatura y con este nuevo grupo, Podemos es mayoría. Y está claro que cuando Garzón habla en el Congreso no aparece en ningún medio de comunicación, todo lo contrario que Iglesias. Nuestra presencia ha menguado», concluye.