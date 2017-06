Los verificadores dan por cerrada su labor tras recibir el aval de Francia al desarme

La Comisión Internacional de Verificación (CIV) ha decidido dar por concluida definitivamente su labor en Euskadi tras el desarme de ETA y finalmente no prevé regresar a Euskadi, como deseaba para poner colofón a sus seis años de trabajo para el final de la violencia, según fuentes conocedoras de los movimientos del grupo. El equipo del ceilandés Ram Manikkalingam cierra así su etapa en Euskadi una vez que ha recibido el «aval» de las autoridades francesas al desarme de ETA del pasado 8 de abril en Baiona, donde actuaron como fedatarios internacionales. La intención de Manikkalingam era poner el punto y final con una visita pública al País Vasco, pero el «clima político en España», donde el Gobierno central cuestionó el procedimiento para el desarme, aunque sin impedirlo, y criticó la labor de los intermediarios, ha desanimado finalmente a los verificadores. Por ello, han optado por no regresar por ahora a Euskadi. Una vez concluida esa labor y recibido el 'ok' del Gobierno galo, volverán a sus 'cuarteles' de Amsterdam, sede del grupo.

Tanto el Gobierno Vasco como la izquierda abertzale esperaban la visita de Manikkalingam a Euskadi para finales de abril o mayo, como avanzo este periódico el 14 de abril. Así lo confirman fuentes oficiales del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y de Sortu, que coinciden en señalar que algunas dudas creadas en Madrid, en los entornos del PP, sobre el final del desarme, aunque sin cuestionar su desenlace, aconsejan a los verificadores guardar un perfil bajo. Es por ello que finalmente, Manikkalingam y sus colaboradores prefieren no aparecer de momento por Euskadi.

La CIV había concluido satisfecha su labor. ETA completó, a través de los llamados 'artesanos de la paz', la entrega de los zulos y armas que mantenía bajo control. Manikkalingam participó en Baiona en la recepción de las coordenadas y un representante de la comisión llevó los documentos a la Fiscalía de la ciudad vascofrancesa para que las fuerzas de seguridad se hiciera cargo de los arsenales. El también llamado 'Grupo de Amsterdam' recibió posteriormente el aval definitivo de las autoridades francesas dando por bueno el desarme total de ETA, según las fuentes consultadas.

El colofón iba a ser su visita a Euskadi para explicar con más detalles el proceso y poner fin a seis años de trabajo. Pero ante algunas dudas creadas en España sobre la magnitud de la entrega y las críticas del Gobierno central y el PP al papel de Manikkalingam y el resto de mediadores, los verificadores se lo pensaron dos veces y cambiaron de planes. El verificador ceilandés optó por lanzar un mensaje a la opinión pública española el 25 de abril a través de una entrevista en El País. Manikkalingam precisaba que ETA estaba ya «desarmada» y precisó que sí que era «probable» que la banda hubiera «perdido algunos zulos» ya fuera de su control. Unos mensajes a modo de resumen final.

Siempre cauteloso

Manikkalingam ya había actuado con una prudencia y cautela casi obsesivas durante las semanas finales del desarme. En su mente aparecía la pesadilla vivida en febrero de 2014 cuando, tras el fallido primer gesto de desarme, tuvo que acudir a la Audiencia Nacional a declarar como testigo tras aparecer junto a dos encapuchados de ETA en un vídeo de entrega de armas en un piso de Toulouse. A partir de ahí, prefirió no pisar Euskadi de forma pública y tuvo dificultades para trabajar sobre el terreno, sin poder contactar con la cúpula etarra en Francia. Esa fiscalización no le impidió regresar a España. Incluso estuvo hace unas semanas en un viaje de carácter personal.

El verificador de Sri Lanka también se vio en medio de las disonancias entre los intermediarios civiles del desarme, los 'artesanos de la paz', y el Gobierno Vasco, que discrepaban sobre el modelo de entrega de zulos a través de voluntarios y el acto final en el Ayuntamiento de Baiona. Manikkalingam tomó la salomónica decisión de acudir el 8 de abril a la capital labortana y, posteriormente, personarse en San Sebastián para comparecer junto al lehendakari, con quien tiene una relación fluida.

La Comisión Internacional de Verificación fue clave para certificar en 2011 que ETA había abandonado definitivamente la lucha armada. Aunque no logró la confianza del Gobierno central, sí que el PP ha respetado su labor, al considerarla más profesional que la de otros mediadores a los que vinculaba con la izquierda abertzale. Su siguiente reto fue el desarme. Tras el fiasco de hace tres años con el vídeo de Toulouse, se sacaron la espina en Baiona, aunque ahora no han podido poner la guinda deseada.

Varias nacionalidades

En este periodo de casi seis años, Manikkalingam ha estado acompañado por varios compañeros. Su más fiel escudero ha sido el británico Chris Maccabe, que estuvo también en Baiona. El sudafricano Ronnie Kasrils y el británico Ray Kendall, exresponsable de la Interpol, también han jugado un papel relevante. En esta última etapa tomó protagonismo su asistente, Juan Garrigues, que le ha facilitado la tarea con el idioma. El general indio Satish Nambiar, la holandesa Fleur Ravensbergen o la ecuatoriana Aracelly Santana han participado, asimismo, en diversas etapas de la CIV en Euskadi.

Con experiencia en otros conflictos, como el de Sri Lanka, su trabajo en Euskadi ha sido siempre discreto y su relación con los medios de comunicación, fluida. No han tenido problemas en criticar a ETA en público. «Hemos tenido momentos muy duros», reconoció Manikkalingam en su último mensaje público.