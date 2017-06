Ortuzar avisa a Rajoy que no avalará «una estrategia cruenta» con Cataluña

Hubo acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV, y Bruselas respiró aliviada. Un problema menos. España, la cuarta potencia del euro, se adentró entonces en un periodo de estabilidad que tiene muchos visos de seguir adelante, pero también posibilidades de encallar en Cataluña. Así lo aseguró en declaraciones a este periódico en Bruselas el presidente del EBB, Andoni Ortuzar: «El PNV no podría validar una estrategia cruenta con Cataluña. No podríamos compatibilizar una relación con el Gobierno del Estado español si actúa de manera desproporcionada». No entró en detalles sobre qué significa una estrategia cruenta -¿la mera activación del artículo 155?-, pero sí marcó las reglas del juego.

El referéndum previsto para el 1 de octubre en Cataluña puede poner en un brete al PNV, que busca mantener complejos equilibrios entre apoyar al nacionalismo catalán pese a no compartir su estrategia (esta semana se reunió Urkullu con Puigdemont) y mirar por sus intereses cerrando grandes acuerdos con Madrid. «No compartimos lo que está haciendo Madrid con Cataluña. Compartimos otro modelo de Estado, pero hay que cambiarlo desde el diálogo y el acuerdo», recalcó.

Ortuzar visitó ayer el kilómetro cero de la Unión Europea para participar en la tradicional cumbre demócrata-liberal de junio previa a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los 28. Lo hizo en calidad de vicepresidente del Partido Demócrata Europeo (PDE) y se le pudo ver con primeros espadas políticos como los primeros ministros de Holanda, Luxemburgo o Dinamarca, o la todopoderosa comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. En su intervención, Ortuzar abogó por diseñar «una Europa más social» y se felicitó de haber detectado un «optimismo» renovado hacia el proyecto comunitario.

En Bruselas, los líderes vienen para hablar de Europa pero siempre son preguntados por las cosas de casa. Y claro, hablando de España, la lista de asuntos es infinita. El PNV se ha convertido en un partido clave para la estabilidad del país y en el club es algo que tienen muy en cuenta. Así se lo trasladó el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, al lehendakari en su reciente reunión y así lo destacó ayer el jefe de filas de los liberales (ALDE) en la Eurocámara, Guy Verhofsdadt.

El líder jeltzale sigue con la mano tendida hacia el PP y critica el juego de mociones de censura

Contactos con Madrid

«Al presentarme, Verhofsdadt ha puesto en valor cómo un pequeño partido puede dar estabilidad a todo un Estado. El momento que vive Europa es el de jugar a la estabilidad y aquí el papel del PNV entronca muy bien porque somos europeístas convencidos», manifestó Ortuzar. La pregunta era obligada: ¿Entonces, darán también estabilidad presupuestaria en 2018 a Rajoy? «Se la tienen que ganar», recalcó sonriendo.

En este sentido, explicó que «tenemos que ver en qué condiciones nos ofrece diálogo el Gobierno español» y confirmó que ya han mantenido los primeros contactos para pactar el techo de gasto. Respecto a las cuentas públicas, aún no, pero la voluntad de sentarse a hablar y negociar es evidente. Lo que sí tiene claro el PNV es que «no» va a entrar en este juego de mociones de censura de la oposición. «Son un instrumento muy serio en democracia. No se puede usar todos los días y debe estar basado en razones muy sólidas. Y nosotros no vemos solidez en estas razones», recalcó.