Andueza: «Se tiene que visualizar que en Gipuzkoa somos alternativa real a Bildu y Podemos»

En casa del parlamentario vasco Eneko Andueza (Eibar, 1979) no hay antecedentes de militancia política más o menos recientes, pero en su familia siempre se respiró socialismo. 21 años después de que su abuelo, sindicalista de la UGT, le acompañara a la sede de Eibar a apuntarse a las Juventudes Socialistas y al PSE, está a punto de convertirse en el futuro secretario general de los socialistas de Gipuzkoa. Finalmente, es el único precandidato, de modo que tras recoger los avales para pasar el trámite que marcan las primarias socialistas será elegido sustituto de Iñaki Arriola en el congreso del próximo 7 de octubre.

-Su primer cargo público fue el de concejal en Ordizia, lejos de su ciudad.

-Fue un poco de carambola. Esta es una faceta que la conoce poca gente. En las elecciones de 2003, un compañero decidió a última hora salirse de la lista de Ordizia. Las circunstancias eran muy difíciles y no se atrevió a dar el paso. Renunció. Entonces recibí una llamada un poco de SOS. Me llamó Miguel Ángel Morales y me dijo que había un puesto vacante de número tres en Ordizia. Y dije: adelante, no estamos para arredrarnos. Dio la casualidad de que salí elegido. Éramos tres concejales, Iñaki Dubreuil, que había sufrido un atentado, Mónica Marañón, que también ocupaba una vacante, y yo. Allí empecé, estuve una legislatura en Ordizia.

-¿Fueron duros aquellos años?

-Siempre he dicho que, si ha habido dos cosas en mi vida política que me han marcado, han sido mi paso por Juventudes Socialistas y esa legislatura en Ordizia, porque fue una época dura y difícil, pero también me curtió mucho. Estar en Ordizia con la presión que había, que nos asesinaron a varios compañeros del partido y estar ahí con Iñaki, que había sufrido tanto... Me reconfortaba el hecho de estar ahí codo con codo. Y aguantar lo que aguantamos. Tengo varias anécdotas que...

-¿Por ejemplo?

-En una ocasión, con motivo de un pleno, la gente de la izquierda abertzale tomó el salón de plenos. Había un ambiente de muchísima crispación, muchas veces además era contra mí, en muchos plenos, porque yo era lo que consideraban el 'concejal lapurra'. La izquierda abertzale estaba ilegalizada y supuestamente mi puesto le correspondía a ellos. Aquel día había muchísima tensión, no se pudo celebrar allí el pleno y de común acuerdo decidimos hacerlo en medio del Tinglado, en el aterpe del mercado, rodeados de ertzainas.

-¿Aquellas circunstancias no le hicieron flaquear?

-Crecí mucho políticamente pero, sobre todo, en lo humano. Tengo una relación exquisita con Iñaki, le quiero un montón. Ha sido un tío que entendía que a los que veníamos de fuera en aquellas circunstancias había que arroparlos, en vez de hacerlo nosotros a él. Estando de concejal en Ordizia me llamó Iñaki Arriola para que fuera secretario de alcaldía en Eibar. Y cuando se fue a liderar el PSE de Gipuzkoa, fui teniente de alcalde con Miguel de los Toyos.

-Se dice que es usted el 'delfín' de Iñaki Arriola.

-En mi cuadrilla futbolística me llamaban el 'miura Andueza', alguno me lo recordó estos días cuando leyó eso de 'delfín'.

-Pero sí ha crecido, políticamente, junto a Arriola.

-Eso no lo he negado nunca. Iñaki para mí ha sido un referente, un padre político. Primero porque en la agrupación de Eibar he trabajado muchísimo con él, horas y horas. Y de Iñaki se puede aprender muchísimo. Luego, institucionalmente, ser secretario de alcaldía de alguien como él, que ha vivido siempre tanto su ciudad, aprendes mucho, eres su confidente, pero sobre todo un amigo.

-Será un relevo entre eibarreses.

-Sí, pero lo cierto es que de seis secretarios generales -Enrique Casas, José Antonio Maturana, Jesús Eguiguren, Manolo Huertas, Miguel Buen e Iñaki Arriola-, solo uno ha sido eibarrés. Eibar siempre ha tenido mucho peso en el socialismo vasco y en el guipuzcoano, pero la agrupación de mi ciudad, y está mal que lo diga yo, que soy su secretario general, creo que es modélica, la más fuerte de Euskadi, más de 380 afiliados y con una actividad y una vitalidad, más allá de lo político, muy intensa. Participamos mucho de la vida social, cultural y festiva de Eibar. Somos gente que ha heredado esa tradición.

-¿Por qué decide dar el paso para presentarse a las primarias para optar a ser líder del PSE de Gipuzkoa?

-Por compromiso. El momento político requiere de alguien con ilusión y ganas de trabajar. Tengo muy claro cuál es mi modelo de partido, y creía que este era el momento de mostrarlo, una vez que Iñaki se ha hecho a un lado, a pesar de que las circunstancias no son las óptimas. Creo que el congreso federal puede suponer un punto de inflexión. En lo personal estoy viviendo un momento muy bueno, y en mi vida política al final he ido adquiriendo bagaje poco a poco, y creo que conozco bien el territorio, mi paso por Juntas me aportó mucho también.

«Adelanto que voy a trabajar con Pedro Sánchez desde la más absoluta lealtad»

-¿Quién le propuso la posibilidad de ser el relevo de Arriola?

-Cuando empezó a barruntar la posibilidad de dejar la secretaría general de Gipuzkoa, me lo comentó, pero también he percibido, en mis visitas por las agrupaciones mucha gente que me empujaba a dar ese paso.

-¿Qué modelo de partido defiende?

-Un partido de cercanía y abierto al debate. Quiero unas casas del pueblo abiertas a los ciudadanos, pero también que los cargos salgamos a la calle y trabajemos codo con codo con ciudadanos y asociaciones. Aspiro a una regeneración que empieza por mí, que no he estado nunca en una ejecutiva vasca o territorial, pero tampoco quiero que esa regeneración suponga una ruptura con lo anterior.

-No le va a ser fácil alcanzar el 100% de apoyos logrado por Arriola.

-Ojalá que tenga un respaldo lo más unánime posible, pero entiendo también que con las circunstancias que han rodeado a las primarias del PSOE puede quedar algún rescoldo.

-¿Cuáles serán sus primeros retos?

-Somos un partido con marcado carácter municipalista y el principal será la preparación de las elecciones municipales y forales de 2019. Ahora tenemos 5 alcaldías, 9 junteros y 95 concejales, y el reto es aumentar concejales, implantarlos donde no los tenemos y recuperar Donostia, Errenteria y Andoain. También quiero fortalecer las agrupaciones, revitalizarlas, modernizarlas e iniciar una estrategia de recuperación del contacto con la calle.

-El PSE es el cuarto partido de Gipuzkoa. ¿Qué va a hacer para cambiar ese escenario?

-El reto del PSOE es ser un partido hegemónico en la izquierda, que se visualice más claramente que es alternativa a la derecha en España, y eso nos ayudará porque nuestros vasos comunicantes con Madrid son tremendos. Quiero recuperar la posición de un partido fuerte en Gipuzkoa. Si lo fuimos en épocas más duras creo que ahora tenemos que ponernos manos a la obra. Se tiene que visualizar que somos una alternativa real a lo que hay ahora, la izquierda de Bildu y a la de Podemos. Que la verdadera izquierda guipuzcoana es el PSE.

-¿En qué se va a notar que tiene 38 años recién cumplidos?

-Probablemente en el discurso, en la frescura y en el descaro en algunos momentos. Reconozco que soy una persona con carácter que quizá aporte ese punto de rebeldía que creo que al partido le vendrá muy bien.

-Defendió en las primarias al candidato López, ¿cómo ve que finalmente haya ganado Sánchez?

-Ha sido la militancia la que le ha elegido y es un ejercicio democrático sin parangón. Yo tenía muy claro que desde el primer instante en que la militancia se pronunciara yo iba a estar al cien por cien con esa persona. Por eso, desde el primer momento Pedro Sánchez es mi secretario general y adelanto que voy a trabajar desde la más absoluta lealtad, codo con codo con él.