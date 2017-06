Mikel Goenaga: «Estaremos atentos para ver si de verdad se cumplen los acuerdos»

Fue una de las voces más críticas con el posicionamiento de Pello Urizar y el rumbo que iba a tomar EA dentro de la refundación de EH Bildu. Hoy, recién elegido como coordinador general del partido en Gipuzkoa, el zarauztarra Mikel Goenaga apuesta por trabajar en común con el sector oficial que encarna el político de Arrasate, aunque reconoce que estará ojo avizor para que las siglas de EA no queden diluidas dentro de la coalición.

-Usted accede como miembro de pleno derecho en la ejecutiva nacional de EA. ¿Mantendrá la pugna con el sector oficial?

-No creo que debiéramos tener una pugna mayor después de haber concluido el congreso nacional. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ser garantes de aquel acuerdo y ser impulsores de los compromisos que adquirimos en la ponencia política.

-¿Cree que fue un error que Pello Urizar no incluyera a ningún miembro del sector crítico en la ejecutiva?

-Yo pongo en valor lo conseguido. Lo difícil fue llegar a los términos que llegamos en el congreso en cuanto al planteamiento de organización, porque hubo unas diferencias bastante importantes. El tener mayor o menor representación puede tener su importancia, pero para eso también están los congresos territoriales, que abren unas puertas. Gipuzkoa fue una muestra, y creo que tener esa representación en la ejecutiva puede aportar mucho.

-¿Buscarán equilibrar los posicionamientos de Urizar?

-Estoy convencido de que la ejecutiva es sensible a la situación que hay en el partido y que atenderá a ese escenario. Estamos para colaborar y construir. Sé que hemos llegado a un punto de confrontación, pero tenemos que rebajar ese tono. Ya ha pasado el congreso y ahora nos toca ponernos a trabajar.

-¿Y cómo tratará de influir en esa ejecutiva para que se oiga la voz del sector discrepante?

-Esa voz ya se recogió en el pacto que se alcanzó en el congreso. Es verdad que el acuerdo se alcanzó hace 15 días y tendremos que ver cómo evoluciona, porque es un proceso que llevará su tiempo. Tendremos que ver qué receptividad hay dentro de esa ejecutiva, pero estoy convencido de que será positiva.

-¿Y cómo encaja usted en este escenario si no está de acuerdo con el rumbo que va a tomar EA dentro de EH Bildu?

-Encaja en el sentido de que se han tomado una serie de decisiones que se adoptaron en un congreso de manera democrática. Lo que no entendería es que alguien fuera en contra de aquello que se acordó.

-¿Asume entonces ahora la refundación de EH Bildu tal y como la planteó Urizar?

-Se asume con deportividad. Además, nos dieron la garantía de que las situaciones que nosotros pedíamos que se mantuvieran -que los partidos no pierdan su idiosincrasia- se trasladarían a la refundación de EH Bildu. Lo que haremos ahora es un seguimiento a todo lo que se pactó para ver si se va cumpliendo o no, y estaremos atentos a ello. Nosotros, desde luego, trabajaremos para que eso no sea así y mantendremos el seguimiento a EH Bildu.