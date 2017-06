'Txiki' Muñoz cree «agotada» la vía de diálogo con el Estado que propone el PNV

El secretario general de ELA, 'Txiki' Muñoz, ha asegurado esta mañana que la vía de diálogo abierta por el PNV con el Gobierno central para avanzar en la mejora del autogobierno «está agotada» porque el Estado «ya tiene decidido» no facilitar la reforma del Estatuto de Gernika. «Los que no quieren estar, no pueden estar en el proceso», ha advertido Muñoz en alusión al PP y también al PSE, de los que ha dicho que «pese a ser fuerzas minoritarias en Euskadi» tienen «derecho de veto» a lo que se decida respecto al nuevo estatus. «Si no les gusta paran su refrendo en el Congreso y ya está, una negociación de ese tipo no tiene recorrido, pero el Gobierno vasco sigue insistiendo en llegar a acuerdos con ellos», ha reprobado.

Muñoz ha comparecido en la ponencia de Autogobierno constituída en el Parlamento vasco a petición de EH Bildu para ofrecer su visión sobre un proceso en el que ha reivindicado el derecho a decidir tanto en Euskadi como en Cataluña. «La consulta es un elemento democrático indiscutible para desenquistar debates políticos», ha justificado el máximo dirigente de ELA antes de advertir a las instituciones de que «no van a poder romper el statu quo solas». «Y sería bueno que el statu quo se rompiera por algún lado hasta para la democracia española», ha añadido.

En ese camino ha defendido la vía unilateral adoptada por la Generalitat. «Nos gustaría que el proceso soberanista fuese acordado, pero hay una parte que no quiere», ha reiterado en alusión al Gabinete Rajoy. Y también en referencia al PSOE y su apuesta por crear un estado plurinacional definida en el congreso federal celebrado el pasado fin de semana. «El papel lo aguanta todo, pero no esperamos nada». El dirigente abertzale ha dibujado la reforma del autogobierno como un proceso en el que «hay dos nacionalismos en choque –el español y el vasco– pero solo uno con derecho a decidir» en el que es imposible una relación bilateral «real» si Madrid no reconoce a Euskadi como «un sujeto político pleno para tomar sus decisiones» y si los acuerdos sobre transferencias solo llegan «a cambio de apoyo presupuestario».

‘'Txiki' Muñoz ha reprochado a los gobiernos central y vasco, e incluso al navarro, que apliquen «políticas neoliberales de libro» especialmente en materia económica y social, y ha defendido la «concepción patriótica de las políticas estructurales» para «no clonar las españolas». Pese a reivindicar la necesidad de que la sociedad vasca refuerce su identidad «no española» para legitimar el proceso soberanista, para el secretario general de ELA asumir las competencias nacionales e implantar «políticas más sociales» no significa una apuesta identitaria. «No aspiramos a que viva mejor la gente que tiene dieciocho apellidos vascos sino a que viva mejor todo el mundo», ha reclamado.