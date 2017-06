Sánchez e Iglesias se citan el martes para empezar a colaborar

La cita entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya tiene fecha. El secretario general del Psoe ha mantenido esta mañana una larga conversación telefónica de cerca de media hora en la que, además de hablar de diferentes asuntos como "la situación social y política de España" , la corrupción o Cataluña, han quedado en reunirse el próximo martes por la mañana en el Congreso de los diputados. Sánchez también ha hablado durante casi un cuarto de hora con Albert Rivera pero, aunque han quedado en intentar verse la semana que viene, no han cerrado nada.

El líder del Psoe ya anunció el pasado domingo su intención de crear un "espacio" de diálogo con el resto de fuerzas de la oposición -pero fundamentalmente con Podemos y Ciudadanos- para hacer frente al PP, tumbar sus políticas e incluso si fuera posible formar un Gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. De momento, sin embargo, se conforma con explorar vías de colaboración para sacar adelante iniciativas de "rescate a los jóvenes".

Los socialistas admiten que ahora mismo no hay una mayoría que justifique presentar una moción de censura como la que planteó Iglesias el pasado 13 de junio y tienen serias dudas de que pueda haberla a lo largo de la legislatura. Sobre todo, porque ellos no están dispuestos a sustentar su eventual ejecutivo en los partidos independentistas.

Iglesias, sin embargo, no tira ya toalla y ya ha anticipado que acudirá a la reunión del martes con un objetivo más ambicioso que el de pactar leyes pensadas en los jóvenes. Quiere que además de su cita con el secretario general del Psoe de produzcan encuentros entre sus equipos e insiste, según el comunicado conjunto remitido esta misma mañana por ambos partidos, en "explorar opciones para sacar al PP del Gobierno".

Reunión con Rivera

Rivera, por su parte, ha trasladado a Sánchez su disposición a hablar de "iniciativas concretas" en una reunión la próxima semana, aunque sin concretar el día, y de reformas en las que Ciudadanos y PSOE puedan estar de acuerdo. Sus prioridades tendrían poco que ver, aun así, con las de la primera fuerza de la oposición y serían la reforma de la Ley Electoral, del objetivo de déficit, Presupuestos, limitación de mandatos o supresión de privilegios para los políticos como los aforamientos.

Pero, además, y por si aún cabía alguna duda, Rivera ha reiterado que si la intención del PSOE es buscar apoyo a otra moción de censura con Podemos o partidos separatistas y "dinamitar la legislatura" prefiere no reunirse.

Según un comunicado, el presidente de Ciudadanos ha advertido al restituido secretario general de los socialistas que no está dispuesro a "instalar la acción política en un bucle ni poner patas arriba al país otra vez, porque los españoles necesitan reformas y políticas útiles, no cordones sanitarios ni política espectáculo". Y ha repetido que él es partidario de "ganar en las urnas, no en los despachos".