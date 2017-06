Maddalen Iriarte: «Más que el número, lo que importa es que la mujer se implique en política»

Es portavoz parlamentaria y dirigente de EH Bildu y fue la candidata a lehendakari por la misma formación. Se siente ilusionada por el camino que ha emprendido la coalición a la que ella pertenece como independiente. No concibe la política sin que haya críticas y confía en esa «casa refugio», en la que debe convertirse la nueva EH Bildu según sus propios dirigentes. La implicación de la mujer, opina, es imprescindible en la nueva política.

-Después del congreso de refundación del fin de semana y de la primera reunión de la Mesa Política este mismo lunes, ustedes han insistido en ese concepto de 'casa refugio'. ¿Me puede explicar en qué consiste este término?

-En EH Bildu se inicia la construcción de una formación amplia en la que tengan cabida todos aquellos que sean soberanistas y de izquierdas, personas que quizá nunca han pertenecido a un partido político, pero que tienen inquietudes y comparten esas ideas.

-La refundación ha estado precedida por acusaciones más o menos larvadas de falta de pluralidad e incluso por una crisis interna de EA. ¿Qué lectura hace?

-Mi valoración del congreso es positiva, ha sido la guinda de ese proceso de encuentros con la gente que hemos tenido. Porque hemos celebrado más de doscientos foros, yo he participado en doce o quince, unos encuentros en los que he visto mucha ilusión. Si queremos hacer política de otra manera tenemos que permitir que todo el mundo haga su propia reflexión.

-¿Y la crisis de EA?

-Bueno, la cerraron en un congreso que ganó Pello Urizar, quien siempre dijo que EA estaría a favor de conformar EH Bildu. Ahora hay que construir una formación a la medida de nuestras necesidades, pero sobre todo a las de la ciudadanía.

-EA le propuso como candidata a coordinadora general de la coalición. Dicen, no sé si las malas o las buenas lenguas, que usted se veía verde para ese cargo...

-De mí se dicen muchas cosas, que estoy verde, que no estoy a la altura... Llevo nueve meses en este nuevo quehacer, pero creo que he respondido bien en los debates importantes, en el de los presupuestos, por ejemplo. Yo no presenté mi candidatura a ese puesto, nunca lo hice y aunque las listas de nombres son lógicas en este tipo de procesos, hubiera preferido que el mío no hubiera salido propuesto por nadie.

-De todas formas, tanto durante el fin de semana como en la reunión del lunes se le ha visto siempre junto a Arnaldo Otegi, como corresponde a una número dos. ¿Va a ser uno de los puntales de la nueva EH Bildu?

-Soy portavoz parlamentaria y ese es un puesto muy importante al que he llegado como independiente. Y a eso es a lo que aspiramos, a ser un lugar de encuentro más allá de los cuatro partidos, de gente que no ha encontrado su lugar en la política. Creo que puedo aportar esa imagen, decirles a los que no han participado que aquí tienen cabida.

-Mucha gente habla de que representa un cambio de imagen incluso en lo estético. Vamos que el prototipo de flequillo recto no es precisamente el suyo ni el de la mayoría de las mujeres de la candidatura fotografiada el sábado.

-Bueno, eso del flequillo es un tópico, la estética cambia y lo que nos une no es una moda superflua si no la intención de trabajar.

-¿Han solventado esa carencia de mujeres en puestos de responsabilidad de la que ha adolecido siempre la izquierda abertzale?

-Es un tema que me sigue preocupando, la presencia de las mujeres. No desde un punto de vista numérico ni de porcentaje, no, más bien de presencia y de implicación. Estoy muy satisfecha de quienes están en las secretarías, porque están formadas por gente muy preparada y eso es muy importante para nosotros ya que podríamos asumir el gobierno del país en cualquier momento. Sin embargo, y más allá de este avance, nos encontramos con que a las mujeres nos cuesta dar el paso, aunque pienso que esto cambiará cuando la forma de hacer política se modifique. Y debe ser así porque el papel es fundamental.

-Las tres cabezas de lista de EH Bildu para el Parlamento fueron mujeres y las tres parecían una piña. ¿Ha habido algún distanciamiento entre ustedes, después de que Miren Larrion cuestionara la refundación de EH Bildu?

-Miren Larrion y yo mantenemos una excelente relación, ella es más experimentada que yo y siempre me ha ayudado, más allá de que supone un valor importantísimo porque es muy inteligente. Además nunca ha puesto en cuestión este proceso.

-¿Ya se siente más política que periodista?

-El periodismo no permite bajar la persiana, tampoco en la política, y yo creo que más que una profesión, es una forma de ser, una pasión. Todavía, cuando me hacen una entrevista, pienso si yo preguntaría esto o lo otro. Pero también es verdad que le estoy cogiendo mucha maña a la política.

-Milita en una formación en la que hay un buen número de periodistas, por cierto.

-¿Sí? No sé, me imagino que como en cualquier otra, el PNV por ejemplo. Puede influir que desde el periodismo se conoce el mundo de la política y se tiene contacto con ella, así que el tránsito es más fácil.

Relación con Podemos

-¿Se sienten una alternativa real y viable al PNV en un panorama político en el que la izquierda está tan fragmentada?

-Claro que somos una alternativa, pero tenemos que trabajar más para conseguir atraer a más personas a nuestro proyecto y conseguir sacar este país adelante.

-¿Con quiénes podrían coaligarse para desbancar al PNV de los diferentes gobiernos que ostentan?

-La palabra desbancar me gusta poco, prefiero la de plantear una alternativa. Más allá de esa precisión, ahora mismo, esa reflexión para coaligarnos con otra fuerza política, no está sobre la mesa. Es cierto que trabajamos en políticas que puedan favorecer a la ciudadanía sobre todo con Podemos, pero nada más, no hay ninguna otra estrategia.

-¿La nueva oposición contra el PNV pasa más por cuestiones sectoriales que por el tema identitario y de autogobierno?

-Nunca hemos olvidado las necesidades de la ciudadanía y hemos tratado con el PNV temas sectoriales en numerosas ocasiones, así que esto no es novedoso. Queremos llegar a acuerdos, aunque lo importante no es tanto con quién sino para qué.

-Han insistido ustedes en palabras como neoliberal para calificarles y han planteado una reforma fiscal.

-Nosotros vemos así al PNV, creemos que cumple con ese modelo y queremos dar la vuelta a las políticas de los jeltzales. En cuanto a la reforma fiscal, nosotros no conseguimos mejorar algunas partes del presupuesto y cambiar el 2,5% del total. Pero percibimos que cada vez conseguimos menos ingresos y que es necesaria una reforma integral de los impuestos que grave a los que más tienen. El lunes solo esbozamos los ejes para las grandes fortunas, sociedades y fraude fiscal.