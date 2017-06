Elorza: «La defensa de la plurinacionalidad ni perjudica a Euskadi ni es la varita mágica»

Odón Elorza (San Sebastián, 1955) asistió ayer a la primera ejecutiva del nuevo PSOE. De la reunión de casi siete horas, en la que intervino cada uno de sus 49 miembros, se desprende, según explica el diputado guipuzcoano, que hay «muchísimas ganas» de que las resoluciones que se han aprobado en el 39 congreso sean conocidas de manera resumida por toda la militancia y por la sociedad. «La única manera que tenemos de que el proyecto sea creíble e inspire confianza es darlo a conocer. A partir de aquí tenemos que ganarnos a muchos más compañeros que han estado apoyando a otras candidaturas», reivindica Elorza.

-¿Ha nacido el 'nuevo' PSOE?

-Estamos ante un nuevo PSOE, pero que necesita desarrollar su proyecto que fue aprobado por unanimidad de los presentes en el congreso. Va a requerir mucho trabajo para construir, de la mano de la sociedad, una alternativa programática para parar a la derecha, llegar a la Moncloa y aplicar políticas efectivas de cambio. También va a suponer cambiar a fondo el modelo de funcionamiento del PSOE para hacerlo más democrático, transparente y conectado con la sociedad.

-¿Cómo es la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez, de la que forma parte como secretario de Transparencia y Democracia Participativa?

-Es nueva en un porcentaje elevadísimo. Va a conformar un equipo muy cohesionado con muchas especializaciones, de ahí el objetivo de tener 49 miembros -en la anterior dirección fueron 38-. Cada hombre o mujer tiene un campo de trabajo.

-¿En qué va a consistir el suyo?

-Voy a trabajar fundamentalmente por la regeneración de la política, desde el fortalecimiento de la democracia, desde la democracia participativa, no solo desde instituciones hacia la ciudadanía, sino también hacia dentro del partido. Mi trabajo es también la transparencia y la rendición de cuentas.

-¿Qué ambiente se respiraba en la primera ejecutiva?

-Hay muchísimas ganas de que las resoluciones que se han aprobado este fin de semana sean conocidas de manera resumida por toda la militancia y por la sociedad. La única manera que tenemos de que el proyecto sea creíble e inspire confianza es darlo a conocer. A partir de aquí, tenemos que ganarnos a muchos más compañeros que han estado apoyando a otras candidaturas.

-¿Cómo ve a su líder, ha cambiado el Sánchez de antes del comité federal del 1 de octubre al de ahora?

-Yo no tenía antes una relación tan directa con él, pero lo que he visto estos meses, y hoy lo ha vuelto a hacer, es que ha estado escuchando atentamente y luego ha respondido a las 48 intervenciones que se han producido. Esto dice mucho de su forma de entender el liderazgo. No es una comisión ejecutiva en la que habla él y 'dos listos', y luego todos a casa. Es un liderazgo compartido, integrador y plenamente democrático.

-¿Pero no ha habido mucha integración cuando de 48 miembros solo hay un 'no sanchista', Patxi López?

-La integración no es producto de una decisión en el marco de un congreso. La cohesión se irá construyendo y llevará un tiempo. Desde luego, lo que no se podía conformar era una ejecutiva en base a un reparto de cuotas. El hecho de que esté Patxi López es muy importante, eso no se consiguió en la anterior ejecutiva ni tampoco en el congreso que ganó Rubalcaba. Se trata de ir dando pasos y la voluntad es incuestionable. Vamos por el buen camino, sobre todo teniendo en cuenta que hace pocas semanas había quienes pronosticaban que si ganaba Sánchez, el PSOE se iba a romper y todo iban a ser desgracias para el país.

«La de Sánchez no es una ejecutiva en la que habla él y 'dos listos', y luego todos a casa»



«En este momento no está encima de la mesa una moción de censura a Rajoy»

-Sobre López usted dijo, tras las primarias, que no creía que pudiera ser vocal en la ejecutiva habiendo sido candidato.

-Lo decía para no menospreciar lo que ha significado López como candidato. Yo entendía que o bien se le ofrecía un puesto de relevancia especial y que le diera un cierto estatus, y eso se ha conseguido. Además, lo va a hacer a las mil maravillas porque domina el área de la política territorial y el federalismo.

-¿Cuál cree que debe ser la postura del PSOE sobre Cataluña?

-El PSOE propone el diálogo entre las partes y entendemos que caben fórmulas para reforzar el autogobierno de Cataluña y poner fin al contencioso con el Estado. Es evidente que la reforma de la Constitución debe darse más pronto que tarde para abordar la cuestión a fondo. Y también entendemos que la propuesta federal, debidamente desarrollada, podría también significar una solución para ese contencioso. Es la línea que se ha aprobado en el congreso y dentro de lo que es el reconocimiento de que España es una nación de naciones, eso también ayudará al reconocimiento de Cataluña como nación dentro de España con respeto a sus singularidades.

-¿La defensa de la plurinacionalidad de España puede beneficiar a Euskadi o puede enredar más?

-Ni perjudica ni es una varita mágica, es un reconocimiento a una realidad que en el PSOE ha sido planteada y defendida por Gregorio Peces Barba, Felipe González o Carme Chacón. Tiene el valor que tiene, de reconocimiento de una realidad, de una España diversa, de Estado plurinacional, pero no significa que con esa expresión se vayan a resolver problemas en Cataluña automáticamente. En Euskadi la situación no tiene nada que ver con respecto a Cataluña

-El nuevo portavoz del PSOE ha dicho que «no es fácil» el acuerdo que propugna Sánchez con Podemos y Ciudadanos. ¿Cómo van a lograrlo?

-Tenemos que intentar que se llegue a un entendimiento entre Podemos, Ciudadanos y PSOE en temas vinculados a la regeneración política y a la recuperación de derechos del Estado de bienestar que existían hace unos años. Ese es el objetivo, no estamos hablando de formar un gobierno a tres bandas o de presentar en septiembre una moción de censura. Nuestro objetivo máximo es construir ya esa alternativa programática para ganar la Moncloa.

-¿No se plantean en ningún caso otra moción de censura a Rajoy?

-En este momento no está encima de la mesa, no tenemos esa prioridad. Tenemos un proyecto político autónomo, vamos a ir a trabajar esa alternativa programática para ganarle la partida en las elecciones al PP. Si la legislatura aguanta cuatro años, el objetivo inmediato será sacar los mejores resultados en las autonómicas y municipales.

-¿Cómo le han sentado algunas ausencias significativas en el congreso federal?

-Las ausencias notables han sido compensadas sobradamente por los compromisos sobresalientes que la dirección ha logrado con la militancia.

-¿Va a cambiar de asiento en el hemiciclo?

-No me preocupa para nada. La ventaja de estar arriba es que estás más tranquilo y fuera del objetivo de la cámara si se te cierra un ojo en un momento de sopor.