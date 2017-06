Otegi dice que el atentado de Hipercor «nunca debió ocurrir»

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la coalición soberanista no estará en el aniversario de atentado de Hipercor "por prudencia", porque quizá su presencia pueda crear "tensiones", pero ha reiterado que esta acción terrorista "nunca debió ocurrir". "Nosotros hacemos nuestro el dolor de las víctimas de Hipercor y del pueblo de Cataluña", ha asegurado.

En una entrevista concedida este lunes a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que la coalición soberanista no asistirá hoy al 30 aniversario que se celebra en Barcelona del atentado de Hipercor, que fue la mayor acción terrorista de ETA, con 21 muertos y 45 heridos, tras la explosión de un coche bomba cargado con 30 kilos de amonal y 100 litros de gasolina.

"Hoy no vamos a estar porque queremos ser prudentes en eso, porque, a veces, tenemos la impresión de que nuestra presencia no favorece las cosas, sino que las entorpece. Y porque yo creo que, para que EH Bildu esté en un homenaje, primero hay que hablar con la gente que organiza el homenaje. Hay que pedirles con humildad si es conveniente o no determinadas presencias. Y eso es lo que hemos hecho", ha añadido.

En todo caso, ha insistido en que EH Bildu "comparte el dolor de las víctimas de Hipercor". "Nosotros hacemos nuestro el dolor y nosotros seguimos pensando que eso jamás debió ocurrir", ha destacado.

Arnaldo Otegi ha explicado que, cuando alguien les recomienda --aunque no dice que éste haya sido el caso-- que "quizá todavía es mejor no estar en determinados sitios porque puede producir determinadas tensiones", no asisten.

"Pero yo si quiero volver a recalcar que esto jamás debió ocurrir y hoy compartimos el dolor de las víctimas de Hipercor del pueblo de Cataluña", ha reiterado.

Tras señalar que no han hecho una consulta directa sobre su asistencia o no, ha precisado que sí han hablado con determinada gente. "A veces, las presencias de determinada gente no coadyuvan a que estos actos se desarrollen con normalidad, pero es un camino que habrá que recorrer y que lo haremos con total normalidad", ha dicho.

Presos de ETA

Asimismo, ha sido preguntado por las cartas que más de medio centenar de presos de ETA remitieron, entre otros, al lehendakari, Iñigo Urkullu, y la respuesta de éste pidiéndoles autocrítica.

En este sentido, Otegi ha incidido en que el propio colectivo de presos ha realizado ya "autocrítica", por lo que se están confundiendo "varios planos". "Hay cuestiones que se deben abordar independientemente de lo que hagan los presos por ser cuestiones de derecho y humanitarias, como que se acabe con la dispersión o los presos enfermos estén en libertad", ha afirmado.

A su juicio, después del desarme de ETA se necesita seguir reivindicando las cuestiones "de índole humanitaria", pero "hay que dar un salto".

"Lo digo con prudencia, pero hay que dar un salto. Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y sociales del país estamos siendo interpelados para ponernos alrededor de una mesa y abordar la salida de todos los presos y la vuelta de refugiados y deportados", ha añadido.

Por todo ello, ha considerado que es necesario hacer "una hoja de ruta para poner en marcha ese proceso". "Nosotros vamos a estar en la crítica y la confrontación con el PNV y otros partidos, pero hay cuestiones en la que vamos a ponernos de acuerdo y el tema de los presos es uno de ellos", ha valorado.

En esta línea, ha recalcado que EH Bildu ha hecho "en varias ocasiones autocrítica". "Y todos los partidos somos conscientes de que tenemos que sentarnos en una mesa para hablar de estos temas y hacerlo de manera integral", ha destacado.

A su juicio, "todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales del país estamos alcanzando un escenario en el que, en privado, empezamos a reconocer que hay que darle una salida a esto". "Y que aspiramos a ser un país sin presos políticos y sin presos en las cárceles. Independientemente de que eso después se aborde en términos integrales también de autocrítica, fechas...", ha finalizado.