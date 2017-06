Urkullu trasladará el lunes a Puigdemont su apuesta por una «vía vasca» bilateral con el Estado

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, celebrarán este lunes en Barcelona su primera reunión oficial justo cuando las instituciones catalanas están en el centro de todas las miradas por la convocatoria de un referéndum de independencia para el próximo 1 de octubre. El anuncio del encuentro que realizó ayer el lehendakari en el pleno de control del Parlamento coincidió en el tiempo con el envío de una carta por parte de Puigdemont a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que solicita de forma oficial la celebración de un «debate» sobre el referéndum en la Cámara baja. La intención de Urkullu es trasladar a la Generalitat el «respeto» de su Ejecutivo por las decisiones que adopten las instituciones catalanas, aunque mantiene su apuesta por una «vía vasca» diferente, basada en el «acuerdo bilateral». También defenderá que el «diálogo es la única solución a los problemas políticos».

La reunión entre Urkullu y Puigdemont no supone un cambio en la distancia que el lehendakari ha marcado hasta ahora con el camino unilateral emprendido por Cataluña. Aunque tampoco ha tenido inconveniente en aceptar la propuesta del presidente de la Generalitat para mantener una reunión en Barcelona, aprovechando la asistencia de Urkullu a los actos de homenaje a las víctimas del atentado de ETA en el supermercado Hipercor, del que este lunes se cumple el 30 aniversario. El lehendakari aterrizará en Barcelona hacia las 15.00 horas, se reunirá con Puigdemont en el Palacio de la Generalitat a las 17.00 y después se desplazarán juntos hasta el lugar del homenaje.

No será la primera vez que ambos dirigentes se encuentren, ya que Puigdemont acudió a la toma de posesión del lehendakari en Gernika en noviembre del año pasado y recientemente coincidieron en la final de Copa entre el Barcelona y el Alavés, pero sí será la primera ocasión en la que tendrán la oportunidad de sentarse y compartir impresiones sobre la situación política actual. Urkullu aseguró ayer en el Parlamento que hay cuestiones que Euskadi y Cataluña comparten, como «la reivindicación de un nuevo modelo territorial en el Estado que reconozca la plurinacionalidad» o el «sentimiento nacional de ambos pueblos», aunque a partir de ahí dejó claro que los caminos que han elegido sus instituciones son diferentes.

El lehendakari se pronunció sobre el proceso catalán ante una nueva pregunta de EH Bildu en un pleno de control. La portavoz parlamentaria de la coalición soberanista le cuestionó sobre «los escenarios que maneja el Gobierno Vasco en torno a la celebración del referéndum en Cataluña», y consideró que «las instituciones vascas deberían respaldar a las catalanas en este proceso».

Urkullu respondió que observa «con cautela y respeto» las decisiones de las instituciones catalanas, aunque recalcó que «siempre será necesario el diálogo». «Defendemos el diálogo y el acuerdo político para dar solución a un problema de origen político», añadió. Además, vaticinó que «al final los representantes de Cataluña y los del Estado tendrán que hablar. Eso lo sabemos seguro».

El lehendakari también reclamó a EH Bildu que no vuelva «al camino del todo o nada, porque en las últimas décadas se ha visto que no lleva a ningún sitio», y destacó que «la vía vasca para un acuerdo amplio y plural dentro de Euskadi no parte de cero». En este punto, volvió a hacer una defensa de la «bilateralidad» frente a la «vía unilateral» que propone EH Bildu «mirando a Cataluña». «Vengan a Euskadi», conminó a los dirigentes de la coalición.

«Un debate necesario»

Pocas horas después de que Urkullu anunciase su próximo encuentro con Puigdemont, la Generalitat hizo público que su presidente ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que solicita celebrar un «debate» en la Cámara baja sobre el referéndum que prevé convocar para el 1 de octubre. En la misiva, Puigdemont manifiesta su convicción de que «un debate de esta trascendencia es necesario y se ajusta a lo que los ciudadanos esperan de sus instituciones de representación», por lo que se pone a disposición de Pastor para que «se pueda celebrar lo antes posible».

Una semana después de anunciar la fecha y la pregunta del referéndum, el presidente de la Generalitat insiste en que desea acudir al Congreso para debatir sobre el proceso soberanista catalán. Quiere explicarse en Madrid, aunque considera que no tiene que pedir el permiso de las Cortes porque el referéndum es inamovible.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, propuso a Puigdemont que acudiera al Congreso y que su propuesta de referéndum unilateral fuera debatida y votada, como ocurrió en 2005 con el plan Ibarretxe. Pero esa es precisamente la fórmula que el soberanismo catalán no quiere que se repita, porque se niega a cosechar una nueva derrota como la que tuvo que encajar el exlehendakari en el Congreso. «No parece razonable volver a formular propuestas destinadas» al fracaso, apunta Puigdemont en su misiva a Pastor. De ahí que lo que sugiere es un debate sin votación para que todos los diputados del Congreso puedan «escuchar las razones por las que hemos llegado hasta aquí».