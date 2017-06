Sare se concentra en Donostia por los presos enfermos

La red ciudadana por los derechos de los presos, Sare, celebró una concentración en San Sebastián en favor de la libertad de los reclusos de ETA enfermos y por el acercamiento a cárceles vascas. En el acto, Begoña Atxa y Joseba Azkarraga, portavoces de Sare, lamentaron que «el Estado no quiere asumir que el problema no es con una organización desarmada, sino con una sociedad que exige pasos para superar todas las consecuencias del conflicto. Porque si esto no se hace, quedamos instalados en la confrontación».

La movilización se celebró en la plaza Zuloaga, en el entorno del museo de San Telmo, y estuvo acompañada de diversas actividades de carácter festivo y reivindicativo. Se alertó sobre todo de la situación del preso vizcaíno Ibon Iparragirre, aquejado de una grave enfermdad. «Queremos avanzar hacia un verdadero escenario de convivencia», insistió Azkarraga ante los medios.