Pedro Azpiazu se toma con humor el vídeo viral que protagoniza

En un mundo dominado por Whatsapp cualquiera puede acabar protagonizando un vídeo viral. Esto es lo que le ha ocurrido a Pedro Azpiazu, consejero vasco de Hacienda, tras atascarse unos segundos mientras explicaba los datos del crecimiento económico del primer trimestre. La rueda de prensa tuvo lugar el 24 de mayo, pero las imágenes con esos instantes han corrido como la pólvora en los últimos días.

«Desazelerazioa» es la palabra clave del asunto en cuestión. Un atasco mientras se desgranan datos económicos que en el momento no tuvo mayor repercusión y que, como suele pasar en las redes sociales, triunfa una vez descontextualizado.

A tal envergadura ha llegado la viralidad de ese momento que el propio Pedro Azpiazu decidió este jueves retomar con mucho humor, tal y como se ve en el vídeo que acompaña a estas líneas grabado en la entrega de los Premios Olimpiada de Economía en la UPV.

«A pesar de que me he dedicado tantos años a esta profesión, imagino que muchos de vosotros me conocéis por un vídeo que ha aparecido recientemente en los medios», señaló el consejero, quien dio por sentado que la mayoría de sus interlocutores lo había visto. «Lo que me ha recomendado el logopeda es que lo intente. Voy a intentar decir de nuevo lo mismo a ver si me sale; y si no me sale, que es posible que no, lo voy a repetir en otra ocasión. Pero hasta que me salga lo voy a seguir intentando. ¿Ya sabéis cuál es la palabra? Seguro. «De-sa-ze-le-ra-zi-o-a». Y le salió a la primera entre las risas y aplausos de los asistentes, incluida la rectora de la UPV, Nekane Balluerka, que se sentaba a su lado.

El sentido del humor de Azpiazu ha sido alabado en las redes sociales por sus compañeros de partido y del Gobierno Vasco.