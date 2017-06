Beltrán de Heredia: «La presencia de la Ertzaintza en foros europeos aumentará la seguridad»

Estefanía Beltrán de Heredia participó el miércoles en su primera Junta de Seguridad desde que es consejera del Gobierno Vasco. Este estreno es sorprendente porque la dirigente alavesa cumple su segunda legislatura al frente del Departamento de Seguridad, pero la razón hay que buscarla en que este órgano intergubernamental llevaba cinco años sin reunirse. Con los acuerdos alcanzados el miércoles, Beltrán de Heredia cree que «se inicia una nueva etapa».

-Las valoraciones posteriores a la Junta apuntaron a una sintonía entre Seguridad e Interior. ¿La hubo?

-Fue la constatación de una nueva etapa, porque en toda la legislatura pasada no fue posible celebrar una Junta de Seguridad en buena medida por la cerrazón del anterior ministro de Interior (Jorge Fernández Díaz). En su sucesor (Juan Ignacio Zoido) hemos encontrado una actitud más positiva y una mayor receptividad a nuestros planteamientos. Hemos percibido un cambio de actitud que ha permitido que la Junta cerrase quince acuerdos y firmase cuatro protocolos. Lo que demuestra que existían muchos temas de los que hablar.

-¿Qué ha sido más importante para recuperar la comunicación, el cambio en el Ministerio o el acuerdo presupuestario del PNV y el PP?

-Las dos cuestiones han influido. No podemos obviar que el PP llegó a un acuerdo presupuestario con el PNV en el que se incluía el compromiso de celebrar la Junta de Seguridad. Eso tiene su peso, porque ya vimos durante la legislatura de la mayoría absoluta del PP que no se dieron pasos en ese sentido. Ahora el Gobierno está en minoría, necesita acuerdos, y eso siempre favorece los entendimientos. Pero también tengo que reconocer la predisposición y receptividad que hemos encontrado en el ministro Zoido y todo su equipo. Es más fácil llegar a acuerdos cuando entre los equipos hay cierta sintonía.

-¿En lo personal también ha encontrado más sintonía con Zoido?

-No se trata tanto de lo personal, porque con Fernández Díaz mantenía una actitud cordial, pero lo decisivo es la actitud política y el modo de entender la necesidad institucional de cooperar para mejorar la seguridad de la ciudadanía.

-¿La creación de una comisión permanente de coordinación evitará que se repita esa incomunicación?

-Esta comisión permitirá hacer un seguimiento de los acuerdos que se adopten en la Junta de Seguridad, así como del funcionamiento del día a día, con las controversias o solapamientos que se puedan producir.

«Hemos blindado que el número de ertzainas no baje de 8.000 y habrá promociones cada año»

-¿En qué notarán los ciudadanos vascos los acuerdos que se alcanzaron en la Junta de Seguridad?

-El objetivo fundamental es ganar en eficacia policial. Los acuerdos permitirán que la Ertzaintza esté presente en los foros europeos donde se comparte información, lo que aumentará la seguridad.

-¿La Ertzaintza empieza a acercarse a esa Policía integral que siempre ha reivindicado?

-La Ertzaintza es una Policía integral, otra cosa es que se facilite su acceso a los diferentes foros de información europeos. Los acuerdos del miércoles refrendan el carácter de Policía integral de la Ertzaintza, que tiene prácticamente todas las competencias estatutarias asumidas, excepto algunas que se reservan a las Fuerzas de Seguridad del Estado, como extranjería o aduanas. Estos acuerdos son un paso adelante para que pueda participar en todos aquellos órganos europeos donde se valoran los riesgos en materia de seguridad y se establecen estrategias.

-¿Qué falta todavía por conseguir para que se pueda considerar una Policía integral de pleno derecho?

-Hay una cuestión que aún está pendiente, aunque hemos dado un primer paso para solucionarla. Nosotros reclamamos que la Ertzaintza esté por derecho propio en los grupos de Europol. El acuerdo alcanzado el miércoles es que participaremos en la definición de las posiciones que defiende el Ministerio de Interior en este órgano, pero no vamos a estar presentes. El paso siguiente será estar presentes como miembros de pleno derecho en las reuniones de Europol.

-¿Las nuevas promociones de la Er-tzaintza han quedado blindadas?

-Se ha blindado que el número de agentes de la Ertzaintza siga siendo 8.000 y que cualquier modificación deba acordarse en la Junta de Seguridad. Veníamos de una etapa en la que dos convocatorias fueron recurridas por el Estado, pero ese tema ya está superado. El Departamento de Seguridad prevé hacer una promoción cada año para que la plantilla se mantenga en las cifras acordadas, con un máximo de 300 o 400 agentes por promoción.

-¿La integración de la Ertzaintza en el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) hará que Euskadi esté más segura ante la amenaza del terrorismo yihadista?

-Permitirá que la Ertzaintza reciba información relacionada con el terrorismo yihadista y con cualquier investigación que esté llevando a cabo. Va a facilitar que haya un intercambio de inteligencia contra todo tipo de crimen.

-¿Los últimos atentados yihadistas, especialmente en Reino Unido, han aumentado la alerta antiterrorista en Euskadi?

-La Ertzaintza valora los riesgos de atentado cada semana y en base a las informaciones determina cuál es el nivel de riesgo. El terrorismo yihadista es una amenaza global y ahora mismo no se puede decir que haya una amenaza específica sobre Euskadi, pero es un tema que nos preocupa y nos ocupa cada día.

-¿En la Junta de Seguridad se trató el posible repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE)?

-La Junta de Seguridad, en principio, no es un órgano en el que se decida el número de agentes de las FSE que se despliegan en Euskadi. Sí que hablamos de las competencias de cada cuerpo y de la distribución en el ejercicio de esas competencias, aunque el número de agentes que deben tener las FSE compete exclusivamente al Estado. Entiendo que lo hará bajo criterios de eficiencia en función de sus competencias.

-¿El Gobierno Vasco considera que, en función de esas competencias tan reducidas, la presencia de las FSE podría ser menor?

-Nosotros sobre todo defendemos el número de ertzainas que necesitamos para asumir las competencias de la Ertzaintza. El número de agentes de las FSE es una responsabilidad del Estado. No voy a entrar a valorar cuántos agentes serían necesarios para desarrollar sus competencias. Mi responsabilidad es ser exigente en el respeto a las competencias que tiene reconocidas la Ertzaintza.

-Covite le ha reclamado por escrito que evite el «escrache» convocado para mañana contra el cuartel de la Guardia Civil en Oñati. ¿Tiene intención de hacer algo?

-No he recibido ningún escrito de Covite, así que no puedo opinar .

-¿Pero tiene constancia de esta concentración en Oñati?

-Ese acto en Oñati se viene repitiendo desde hace años y la Ertzaintza siempre ha tomado, como en cualquier otra manifestación, las medidas oportunas para garantizar el derecho de manifestación y el derecho del resto de la ciudadanía a su vida cotidiana. En esta ocasión lo seguirá haciendo, como siempre.