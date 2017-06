La oposición acusa a Puigdemont de convertir el proceso soberanista en un «gran engaño»

Ciudadanos y PP han cargado esta mañana con dureza contra el presidente de la Generalitat, al que han acusado de "engañar" a los votantes independentistas. "Prometió la independencia en 18 meses y ahora vuelve a hablar de un 9-N bis con voluntarios", ha expresado Inés Arrimadas, de Ciudadanos. "Dijeron que en 18 meses llegaría la república catalana, ¿mintieron entonces o ahora cuando promete un referéndum unilateral?", ha señalado la diputada y vicesecretaria de estudios y programas del Partido Popular, Andrea Levy.

La decisión del Gobierno catalán de poner en marcha una bolsa de voluntarios, para reclutar a las 4.500 personas que desempeñarán las funciones organizativas en el referéndum, ha recibido fuertes críticas de la oposición, que cree que una consulta sin funcionarios no será muy distinta a un nuevo 9-N, pero lejos del referéndum vinculante que prometen Puigdemont y Junqueras.

"El 1 de octubre no harán nada, porque ya empiezan a hablar de voluntarios" como pasó en el 9-N, ha expresado Arrimadas en Rac-1. "Están en una huida hacia adelante para amparar una gran mentira", según ha afirmado Levy en una interpelación en la Cámara catalana. "Que deje de engañar a sus propios votantes, prometiendo una cosa que sabe que no podrá hacer. Espero que no se vuelvan a gastar el dinero de los catalanes en una cosa que no sirve para nada, como se demostró con el 9-N", ha rematado la líder de la oposición. La cabeza de lista de Ciudadanos, candidata ya por su partido a las próximas elecciones, ha vaticinado que Cataluña celebrará elecciones autonómicas entre finales de este año y principios del que viene.