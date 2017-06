Cuéntame tu 15-J

¿Se acuerda usted donde estaba tal día como hoy hace cuarenta años? Sí, el 15 de junio de 1977. Unas cuantas pistas... No se había celebrado un acontecimiento similar desde febrero de 1936 y un joven Adolfo Suárez era el convocante. Flotaban en el ambiente ilusión y expectativas de cambio. Resonaban cánticos desde los altavoces de los coches, volaban octavillas, sonaba el Libertad sin Ira de Jarcha y peticiones de amnistía.

Hace cuarenta años, 18 millones de personas acudieron a las urnas para escoger a los 350 diputados del Congreso con un sistema proporcional, la aún vigente Ley d'Hondt, y a los 207 representantes en el Senado, en este caso por uno mayoritario. LA UCD ganó las elecciones en España con 166 escaños y Suárez fue nombrado presidente del Gobierno. En Gipuzkoa la victoria fue para el PNV, con el PSE-PSOE muy cerca.

Todo era nuevo tras una campaña de 21 días para 'vender' a los 5.343 candidatos encuadrados en 589 formaciones. Pancartas, carteles, miles de dudas y, en la memoria colectiva, la palabra ilusión como denominador común entre quienes fueron a votar, el 78,89% de los convocados, que debían tener más de 21 años. En el País Vasco la abstención fue casi el 3% mayor. Un sector de la izquierda abertzale abogaba por no votar, lo que supuso una fractura entre quienes optaron por apostar por la vía institucional.

Iñaki Gurrutxaga, jefe de gabinete del alcalde de San Sebastián: «Supuso una fractura en la izquierda abertzale»

Iñaki Gurrutxaga, militante del PNV, actual jefe de gabinete del alcalde de Donostia, Eneko Goia, era entonces un veinteañero de inquietudes políticas que tonteaba con Ana, una chica guapa y movida que luego se convertiría en su mujer. «Aquellas elecciones fueron toda una experiencia, una campaña pensada para el papel, para las pancartas, nada que ver con las actuales. Nosotros, entonces EIA e integrados en EE, éramos los de las tiras de papel con frases como 'aunque Martín Villa no lo quiera, en Madrid nos van a oír'». En la discusión interna «que supuso una fractura de la izquierda abertzale», optó por participar. Y se volcó, tanto que días antes de las elecciones, fue detenido junto con otro compañero mientras repartía aquellas tiras. «En el furgón, con las manos en la cabeza, sentados y agachados, nos llevaron a Comisaría, donde nos soltaron pronto porque no éramos aún un partido, pero sí una agrupación electoral». Obtuvieron un diputado, Francisco 'Ortzi' Letamendia y un senador, Juan Mari Bandrés, líder de la formación. Para conseguir espacios en la televisión presentaron candidaturas en Madrid y Barcelona, «gente de allí a la que le caíamos bien».

Margarita Martín, meteoróloga y directora de AEMET: «Los estudiantes creímos que ganaría la izquierda»

«Voté con la edad justita y me pasé toda la noche en vela, nerviosa por los resultados». La meteoróloga y directora de AEMET, Margarita Martín, era entonces estudiante de Física en Madrid y aquel año 77 fue decisivo en su vida, también en la personal. Vivió el acontecimiento con toda la intensidad del mundo. «Madrid era un terremoto, nunca había vivido nada igual, ni mis padres ni mis abuelos habían votado jamás y parecía que estaba viviendo una película americana o un informativo sobre Francia». Se levantó temprano y fue sola a votar. Hacía frío en Madrid pese a que era 15 de junio. «¿Sabes que ese año es conocido porque fue el año sin verano? En toda la zona norte las temperaturas medias no llegaron a lo que se considera verano. Pasé un mes en un camping de la Costa Brava y lo único que hice fue achicar agua». Ni aquella vez ni ninguna otra Margarita acudió con sus padres al colegio electoral. «Nunca hemos compartido el sentido de nuestro voto en la familia. Creo qué mi padre nunca supo que votaba mi madre. Ni al revés».

La joven estudiante de Físicas, que acabaría la carrera en Barcelona para acompañar a su marido en el servicio militar, estaba expectante, como muchos de sus compañeros. «Los estudiantes esperábamos un vuelco, que ganara la izquierda. El PSOE suscitaba muchas esperanzas, pero no ocurrió». La efervescencia en Barcelona, ya después de las elecciones era aún mayor que en Madrid. «A los gritos de amnistía y libertad se añadía lo de estatut de autonomía. Fui a la universidad y elegí las asignaturas en función de la procedencia de los catedráticos, porque por primera vez había que dar las clases en catalán. Tuve como profesores al difunto Enrique Casas y a Alejo Vidal Quadra. Física del aire la daba un sevillano, el único que impartía las clases en castellano y eso hizo que acabara siendo meteoróloga», recuerda.

Jesus Mari Satrústegui, exfutbolista de la Real Sociedad: «Un año antes sacamos la ikurriña al campo»

¿Qué hacía un ídolo deportivo como Jesús Mari Satrústegui en aquellos años de la transición? «Jugar al fútbol, no tenía otro quehacer, estábamos trabajando duro en aquel equipo que luego fue campeón. Sí hablábamos de política, hay que recordar que sacamos la ikurriña al campo, antes de esas elecciones de 1977. Fuimos los primeros. Lo hablamos en el vestuario y tomamos la decisión, el 100% del equipo acordó que adelante, que íbamos a hacerlo, aunque teníamos dudas de si nos llevarían a la cárcel por ello». 'Satrus' recuerda aquellos momentos, la repercusión que tuvo el acto y el impacto en la sociedad. «Yo creo que al gobierno el acto le pilló por sorpresa y no actuó».

Satrústegui participó en aquellas elecciones generales de 1977, «siempre voto en la misma línea», pero prefiere no pronunciarse sobre cuál fue el sentido de su sufragio. Sí habla de la palabra ilusión, de cómo comentaba con sus amigos o compañeros las ganas que tenía de que las cosas cambiaran. Otro recuerdo: él, que tenía la costumbre de salir el último al terreno de juego en todos los partidos, fue llevado por sus compañeros a los primeros puestos esa tarde que vive en muchas memorias como 'el partido de la ikurriña'.

Josetxo Arrieta, senador de Podemos: «Negociamos para que ETA no actuara»

Josetxo Arrieta, actual senador de Podemos por Gipuzkoa, votó a EE. Había salido de la cárcel el año anterior y se implicó en la campaña. «Y antes también. Recuerdo que estuvimos Patxi Iturrioz y yo recogiendo firmas hasta el anochecer para poder presentar la candidatura». Arrieta, que vivía una época convulsa -«tres meses después me mandaron a la mili»- estaba muy ilusionado con el futuro que se avecinaba. Como Gurrutxaga, en el seno del debate de la izquierda abertzale se posicionó por entrar en la vía institucional y en las elecciones. Tenía 22 años, creía en la política y estaba seguro de que se iba a comer el mundo. Arrieta estaba convencido de que EE sacaría buenos resultados, «que la gente estaba con nosotros».

El presidente Adolfo Suárez no quería que ETA actuara durante el periodo previo a los comicios y Arrieta fue uno de los que intervinieron en las negociaciones. «Me tocó convencerlos a los 'milis' de que no hicieran nada ante un panorama político nuevo que no sabíamos lo que daría de sí. A través de Telesforo Monzón estuve con ellos y durante aquellos días no hicieron nada». La desilusión le llegó con los resultados. «No sé si fue rabia o cura de humildad», resume Arrieta.

Julia Otxoa, escritora: «Queríamos esperanza, salir de aquella asfixia»

La escritora Julia Otxoa tiene un sentimiento fresco de aquel 15 de junio de 1977 y todo lo que rodeó a la fecha. Procede de una familia diezmada del bando republicano tras la Guerra Civil. «Sentí una intensidad especial, un sentimiento de libertad después de la acumulación de dolor. Porque hasta que murió Franco todo era silencio». Recuerda canciones que hablaban de libertad, la convicción de que la izquierda y el partido socialista conseguiría cambiar el país. Estudiante de Psicología decepcionada por la carrera y decidida a ser escritora, Julia Otxoa tenía 24 años, había publicado su primer libro de poemas, 'Composiciones de la luz y de la sombra' trabajaba en Telefónica y escribía por las tardes. «Me acuerdo de la ilusión que sentía por la legalización de la ikurriña. Porque en esta sociedad vasca había un componente especial. Había que salir de aquella asfixia hacia un horizonte de esperanza». Julia Otxoa confió en el PSE, en lo que ella pensó que era el aire fresco que la sociedad necesitaba, pero las cosas no fueron como parecían. Sus recuerdos sobre la vida cotidiana están plagados de manifestaciones, controles, estados de excepción y un país en el que era necesario implicarse. «Fueron años muy intensos en los que había una unidad de la izquierda que se ha perdido».

Pedro Subijana, cocinero: «Claro que voté, entre la ilusión y la tensión»

Votó aquel miércoles de junio de 1977 y sigue haciéndolo desde entonces, aunque prefiera no desvelar a quién. El cocinero Pedro Subijana es fiel a las urnas, entre otras cosas porque considera que «es muy cómodo y demagógico decir que son todos iguales y luego criticar sin haber votado. Si uno te decepciona dejas de votarle y ya está». Entonces, se acuerda muy bien, era una época de ilusión, pero también de tensiones constantes. En su restaurante había clientes tan variados como ahora, uno de ellos, Jaime Mayor Oreja, con quien había coincidido en el colegio, en Marianistas. Sus guardaespaldas comían en una zona separada y, de repente, lo recuerda Subijana casi como si fuera ayer, se oyó un ruido como si se descorchara un corcho de champán. «El susto fue grande, nadie sabía lo que había pasado. El caso es que a un escolta se le disparó la pistola, y le dio en la cadera. Sabemos que sobrevivió. Unos años más tarde, después de unas obras, apareció la bala debajo de la moqueta. Si tiene dudas sobre si votar o no, este cocinero lleva muchos años, ¿cuarenta?, convenciendo a amigos y familia sobre la importancia de hacerlo.

Ramón Etxezarreta, exconcejal del PSE y traductor: «No sabíamos ni lo que eran los interventores»

«Había participado en aquella bronca asamblea de EIA en Beasain en la que se decidió participar en las elecciones. Una semana antes estuve pegando carteles y acudiendo a mítines. En el cine Zelaitxo de Azpeitia hice de presentador de Xabier Gurrutxaga, Juan Mari Bandrés y Miguel Castells. Este último iba en listas, pero se iba a abstener en las elecciones. Me dijo al oído que se marcharía antes del fin del acto para evitar la embarazosa situación de las preguntas del público. Recuerdo un cartel, de fondo rojo con las fotos en blanco y negro de los presos Onaindia, Mujika Arregi, Teo Uriarte, Wilson, Gorostidi, Goiburu y Larena que rezaba 'Nos apoyan'» . Son los recuerdos de Ramón Etxezarreta, aquel joven de Urrestilla que, reconoce, no tenía ni idea de procedimientos democráticos. «Recuerdo que en la entrada del colegio electoral de mi pueblo, afiliados al PNV repartían en mano papeletas de voto ya ensobradas para depositarlas en la urna. No nos parecía correcto, pero tampoco sabíamos que fuera ilegal. Nunca más se repitió esa situación. No dispusimos de interventores en la mesa, no sabíamos lo que eran. Supimos que al recuento podía asistir público y accedimos al colegio electoral no sin antes discutir con un nervioso presidente de mesa y los agentes de la Guardia Civil que tampoco tenían criterios sobre el correcto proceder. Acabado el recuento nos dimos cuenta de que no se había contado un voto que había llegado por correo. Sin depositarlo en la urna se leyeron el voto y el nombre del votante en público. Era el voto cuarenta y nueve de Euskadiko Ezkerra que un amigo había remitido desde la mili, no muy seguro de lo que hacía. Me enteré de los resultados a la mañana siguiente, habíamos obtenido un diputado y un senador. Un triunfo».

María José Usandizaga, exconcejala por UCD y por el PP: «Fui a muchos mítines, estaba muy ilusionada»

La vida política de María José Usandizaga empezó hace muchos años, antes incluso de que se afiliara en UCD. Su puesto en la delegación de Trabajo le había dado la oportunidad de conocer a abogados laboralistas, a sindicalistas que veían cómo se abría un nuevo mundo para ellos y pronto se sintió contagiada por la ilusión y las ansias de libertad. «No me sentía ni nacionalista ni tampoco de izquierdas, pero quería conocer las distintas opciones y acudí a muchos mítines, al de Felipe González, al de Carrillo... A veces iba sola, me implicaba y me interesaba. Y me quedé con la UCD, con el centro. Ya entonces era una persona de mentalidad de derechas, pero de corazón de izquierdas». Usandizaga está jubilada, lejos de una política que le entusiasmó y que nunca imaginó que le iba a suponer un esfuerzo tan grande, tras años de ser perseguida por ETA. Ahora se vuelca en sus hijos, en sus amigos y sobre todo en su nieta Paula. Acudió a unas elecciones de la mano de Marcelino Oreja, «todavía están por casa unas caricaturas que nos hicieron en el DV en las que yo aparecía como el Quijote y él como Sancho Panza». Tras la desaparición de UCD se afilió al PP, pero estuvo apartada de la política activa hasta que ETA mató a Gregorio Ordóñez, a quién conocía desde que pertenecía a UCD. Jaime Mayor Oreja le pidió volver al Ayuntamiento. Y así lo hizo.

Andrés Vilariño, piloto: «Si te digo que casi no me acuerdo de aquellos días...»

La galería de personajes elegida para este reportaje vivió de diferente forma aquellos días de junio de 1977, con la ilusión como denominador común y con papeleta en mano todos ellos. El menos entusiasta es, sin duda, el piloto de coches, Andrés Vilariño, disputando ya carreras y casi aislado por el ruido de los motores. «Si te digo la verdad, no tengo un recuerdo muy nítido, aunque sí me consta que se abría un proceso que nos ilusionaba a todos y que fui a votar». Como Pedro Subijana, Andrés Vilariño acude a las convocatorias electorales desde entonces. «Recuerdo a Suárez, a Felipe González, incluso a Calvo Sotelo. Éramos unos críos».

Txaro Arteaga, periodista y exdirectora de Emakunde: «La radio estaba llena de gente entusiasmada»

Con 33 años y una hija de seis, la periodista de Herri Irratia, Txaro Arteaga, acudió sola a votar porque a su marido, a Josetxo, le tocó de presidente. Su papeleta fue para el PNV, «porque siempre he sido abertzale y aspiro a la independencia, aunque entonces no estaba vinculada a ningún partido». Como sus compañeros de la radio, quería cambiar el mundo y se sentían inmersos en una época apasionante. «Habíamos vivido una dictadura y era tiempo de esperanza, de avanzar en la libertad y en la justicia. En la radio empezamos a salir a la calle, a preguntar a la gente, a darle voz. Hicimos un compromiso muy serio entre unos compañeros que nos seguimos juntando para comer después de cuarenta años». Eran conscientes, dice, de que no habría una ruptura, «tal y como se demostró después».