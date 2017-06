Así eramos en 1977

10

La película ganadora de los Oscar de ese año fue 'Annie Hall', de Woody Allen. En las carteleras españolas, sin embargo, estaba pendiente el estreno de 'Rocky', de Sylvester Stallone, la vencedora de los Oscar de 1976 y que, en un mercado cerrado como el de aquellos años, todavía no había llegado a España. Estos filmes competían con el cine erótico, que todavía no estaba sometido a las calificaciones 'S', para el erotismo 'soft' o 'X' para el porno. Ese año se estrenó, por ejemplo, 'Madame Claude', del francés Just Jaeckin, famoso por otros títulos como 'Emmanuelle'. Fue clasificada como 'rigurosamente para mayores de 18 años'.