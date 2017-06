Los gobiernos central y vasco pactan integrar a la Ertzaintza en los foros policiales de Europa

Cinco años después, los máximos responsables del Ministerio del Interior y del Gobierno vasco han vuelto a reunirse en torno a la Junta de Seguridad, el órgano político que se encarga de tratar aquellos asuntos de seguridad que afectan a Euskadi en el que tienen competencias ambas instituciones. La reunión celebrada en Vitoria discurrió según lo previsto. Es decir, entre otras cosas, se refrendó la integración de la Ertzaintza en diversos órganos de coordinación europeos en los que se maneja información sensible en materia, por ejemplo, de terrorismo yihadista y se aprobó la autorización a la Policía vasca para que pueda realizar «persecuciones en caliente» en Francia.

Más allá de estos asuntos -que ya habían sido pactados previamente durante la negociación entre el PNV y el PP para posibilitar la aprobación de los Presupuestos del Gobierno de Rajoy en 2017-, la Junta de Seguridad de esta tarde ha servido para certificar el nuevo clima de entendimiento que existe entre jeltzales y populares después de un lustro de enfrentamientos. Una sintonía que quedó plasmada en la fotografía que se hicieron sonrientes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia antes del comienzo de la reunión.

No habrá reducción de las FSE

Este buen clima no ha evitado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, haya afirmado que "hoy por hoy no hay ninguna circunstancia que haga valorar al Ministerio que haya que reducir" el número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad (FSE) en Euskadi, como reclama el Gobierno Vasco.

LOS ACUERDOS Se ha decidido establecer mecanismos de clarificación y delimitación de las competencias de los distintos cuerpos policiales desplegados en Euskadi, donde la Ertzaintza tiene reconocida la condición de Policía integral, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil tienen un campo de actuación circunscrito -entre otras funciones- a labores de vigilancia de puertos y aeropuertos, control de aduanas y fronteras, y extranjería. Estos acuerdos se han concretado en la integración de la Policía vasca en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), en su acceso al sistema de alerta temprana e información policial europea (EUROPL, SIENA Y SIRENE). Asimismo, se ha decidido aprobar los protocolos pertinentes para el intercambio de datos estadísticos de criminalidad o de intercambio de información en los casos de violencia de género. Por otra parte, se ha acordado la participación de la Policía vasca en los planes directores de la Secretaría de Estado de Seguridad. Asimismo, el ministro y la consejera han pactado la incorporación de la Ertzaintza como agente habilitado para llevar a cabo 'persecuciones en caliente' en otros territorios, y han decidido crear un grupo de trabajo específico para analizar la distribución competencial en los puertos de interés general en Euskadi. Otro de los acuerdos alcanzados faculta al Gobierno Vasco para poder convocar nuevas promociones de la Ertzaintza (las dos últimas llegaron a ser recurridas por el Ejecutivo central) para mantener la cifra de 8.000 agentes pactada en su día para la Policía Autonómica.

En la rueda de prensa posterior y a preguntas de los periodistas, Zoido ha recordado que el número de policías nacionales y guardias civiles en Euskadi no es un asunto que competa a esta Junta. Ha dicho en todo caso que "las circunstancias no han cambiado" y que por tanto el Ministerio no se plantea un repliegue de las FSE del País Vasco.

También ha sido preguntado por la manifestación que "Fan hemendik" (Fuera de aquí), un grupo cercano a la izquierda abertzale, ha convocado para el sábado frente al edificio del cuartel de Oñati contra la presencia de la Guardia Civil en Euskadi. El ministro ha expresado que defiende la libertad de expresión, pero ha advertido de que "si no hay ningún elemento técnico que lo aconseje" el Gobierno no cederá a las presiones y no atenuará la presencia de las FSE en la comunidad autónoma.

Lealtad institucional

Al ser preguntada sobre ese asunto, la consejera -que en la pasada legislatura reclamó en varias ocasiones el repliegue" de las FSE- , ha afirmado que "es el Estado el que, dentro de sus competencias, tiene que decidir" sobre esta cuestión.

Respecto a los acuerdos alcanzados, Beltrán de Heredia ha subrayado que la celebración de esta "esperada" Junta de Seguridad "reafirma el valor de los acuerdos políticos" en las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos. Se ha felicitado por la "reactivación" de la interlocución y la colaboración entre las FSE y la Ertzaintza, así como entre su Departamento y el Ministerio. Beltrán de Heredia ha destacado la "lealtad institucional" entre ambas partes, y ha subrayado que los acuerdos "refuerzan el carácter de la Ertzaintza como Policía integral", de forma que podrá desarrollar sus funciones "en igualdad de condiciones y de trato con cualquier otra Policía europea".