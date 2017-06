'La Tigresa' recupera la libertad tras pasar 23 años en la cárcel y desmarcarse de ETA

Idoia López Riaño recupera hoy la libertad tras 23 años de cárcel y desmarcarse de ETA. La exetarra, conocida por su apodo policial 'La Tigresa' o 'Margarita' -su verdadero alias en la banda terrorista-, responsable de algunos de los atentados más sangrientos de la banda, sale definitivamente en libertad después de 23 años en prisión y tras ser condenada por 23 asesinatos. La Justicia considera que en la fecha de hoy queda ya extinguida su condena tras la aplicación de los descuentos que marca la ley y teniendo en cuenta su buen comportamiento.

Ingresada en la actualidad en la prisión alavesa de Zaballa y una de las últimas integrantes de ETA en acogerse a la llamada vía Nanclares de reinserción, a esta terrorista que la Policía consideró en su día «peligrosa», siempre le ha rodeado un halo de misterio debido a un físico que no pasa inadvertido: alta, ojos verdes y melena morena y rizada. Deja a sus espaldas el reguero de 23 asesinatos y un perfil de mujer fría y calculadora que le ha llevado a convertirse en el icono femenino de la banda.

A primera hora de la mañana de hoy 'La Tigresa' abandonará la cárcel alavesa. Una salida que, como todo lo referente a ella, ha generado una gran expectación mediática. De momento, se desconoce el rumbo que tomará la exetarra, aunque todo apunta a que su primer destino sea la casa de su infancia y su juventud en Errenteria, donde todavía viven sus padres y su hermana, y si no es así, podría dirigirse al pequeño pueblo salmantino de donde es oriundo su padre.

Con 52 años, la exetarra, que sufre miedo escénico, podría volver a su casa de Errenteria

Con 52 años y media vida entre rejas, 'La Tigresa' o 'Margarita' -que entró en ETA justo cumplidos los 18- regresa a casa. Una salida complicada porque, al parecer, vive bajo el pánico escénico y teme que su pasado condicione su vida en la calle. De hecho, no disfrutó de ocho permisos penitenciarios por agorafobia. En este sentido, diferentes fuentes aseguran que se siente maltratada por los medios de comunicación, convencida de que han dibujado un retrato de ella distorsionado y de que será perseguida y fotografiada cuando salga a la calle, como ocurrió cuando en mayo de 2015 protagonizó diferentes salidas para sacarse el carné de conducir.

Histórico miembro del comando Madrid, López Riaño fue condenada a más de 2.000 años de cárcel por 23 asesinatos. 'Margarita' es responsable, entre otros, del atentado perpetrado el 14 de julio de 1986 en la plaza de la Republicana Dominicana de Madrid, en el que fueron asesinados 12 guardias civiles, o del atentado frustrado contra el entonces presidente del Tribunal Supremo (TS) Antonio Hernández Gil.

En 2010, 'La Tigresa' renunció a la violencia y se desvinculó de ETA. Cuatro años más tarde, salió con un permiso de la Audiencia Nacional, que tuvo en cuenta escritos en los que la antigua integrante del comando Madrid mostraba su arrepentimiento. «Las muertes de este comando me duelen en el alma. Tenía solo 20 años. Me costó siete años de mi vida en Argelia y que se me condenara a una pena terrible», confesaba en uno de esos textos.