Santamaría, a Puigdemont: «El Congreso no es un salón de actos para dar una conferencia»

La invitación del Gobierno para que Carles Puigdemont plantee en el Congreso sus aspiraciones sigue vigente. Pero Soraya Sáenz de Santamaría replica al líder catalán que en la Cámara baja se debate y se vota. La vicepresidenta censura que el dirigente independentista pretenda acudir a las Cortes Generales sin someter ninguna propuesta al escrutinio del hemiciclo. “Con lo que le gusta al señor Puigdemont que vote todo el mundo, nos quiere prohibir que votemos en el Congreso de los Diputados”, ha reprochado la número dos de Mariano Rajoy.

El Gobierno recordó el pasado viernes a la Generalitat que la única vía para poder convocar un referéndum independentista sería registrar en el Congreso una oferta de reforma constitucional y lograr el respaldo mayoritario de la Cámara. Pero en una entrevista anoche en TV3, Puigdemont descartó esa posibilidad. “Iré a explicar, si quieren escuchar, y a responder las dudas que tengan”, zanjó.

Sáenz de Santamaría, en cambio, recuerda que no es ese el formato que admite el Parlamento. “El Congreso de los Diputados no es un salón de actos para dar una conferencia -ha advertido en Los Desayunos, de TVE-; el señor Puigdemont no puede pretender que en el Congreso de los Diputados estén exclusivamente los que le jalean, creo que se está acostumbrando demasiado a los actos de pensamiento único, donde llevan a los independentistas en autobuses y a cualquier burrada que dicen, pues les jalean con las pancartas”.

La vicepresidenta ha subrayado, además, el hartazgo de la sociedad de catalana. “La gente está hastiada y cansada, no podemos estar tantos años con la matraca del independentismo que no llega a ningún lado mientras las instituciones del Estado han trabajado para sacar España de la crisis, para que se cree empleo, para pagar los servicios públicos en Cataluña; es decir, ya está bien de este rollo”, ha insistido.

El PSOE tacha de «despropósito» las palabras de Guardiola El portavoz provisional del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha tachado de "despropósito" las palabras del exentrenador del FC Barcelona y técnico del Manchester City, Josep Guardiola, quien llamó este domingo a los catalanes a votar en el referéndum para decidir su futuro, asegurando que lo harán "aunque el Estado no quiera".

La número dos del Gobierno enmarca, en todo caso, la “estrategia de tensión” de la Generalitat en un clima preelectoral. A su juicio, el bloque independentista “busca provocar” una “reacción del Estado” que alimente su “victimismo” con el afán de aglutinar a sus partidarios y movilizar a sus votantes. “Más estrategia mediática que con contenido”, ha subrayado después de que el viernes se anunciara la fecha del referéndum sin firmar ninguna convocatoria.

Ante esta perspectiva, Sáenz de Santamaría insiste en que la consulta no se celebrará, avisa de que serán los impulsores quienes sufraguen los gastos y reclama al Ejecutivo autonómico que no se “refugie en sus funcionarios”, a quienes la vicepresidenta aconseja que pidan por escrito todas las órdenes recibidas. Asegura, además, que el Gobierno cuenta con “mucha jurisprudencia” y que el día que se firme la convocatoria de la votación no será “como empezar” a trabajar.