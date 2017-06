La moción de censura y el techo de gasto probarán la sintonía PNV-PP

Mariano Rajoy respiró aliviado cuando hace un mes alcanzó un acuerdo presupuestario con el PNV que le permitió sacar adelante las cuentas de 2017, pero una de las características de gobernar en minoría es que apenas hay tiempo para saborear los pequeños triunfos. En las próximas semanas, la nueva sintonía entre jeltzales y populares volverá a ponerse a prueba en el Congreso en dos debates que medirán la fortaleza del Gobierno de Rajoy: la moción de censura que defenderá Unidos Podemos este martes y la negociación para fijar el techo de gasto para 2018, que se dilucidará en julio. En ambos casos, el PNV se muestra proclive a aliviar la posición del Ejecutivo central, aunque con unas reservas que obligan al presidente a no descuidar su entendimiento con el partido de Andoni Ortuzar.

La moción de censura que defenderá Pablo Iglesias el martes en el Congreso no supone un quebradero de cabeza para Rajoy porque todos los grupos, incluido Unidos Podemos, saben desde su anuncio que no saldrá adelante. Pero el debate que se suscite en la Cámara sí tendrá su importancia, porque puede poner de manifiesto la debilidad de Rajoy aunque supere la votación de censura. En ese contexto, resultará clave la posición que adopten partidos como el PNV, que han pactado con el PP los Presupuestos, pero que también se han mostrado contundentes contra los casos de corrupción que afectan al PP o con la gestión del Gobierno en diversos ámbitos.

Fuentes del EBB avanzan que el grupo jeltzale en el Congreso se abstendrá en la moción de censura presentada por Unidos Podemos, aunque lo hará sobre todo por «las formas» con las que la coalición de Pablo Iglesias ha gestionado esta iniciativa. No tanto por que rechace la posibilidad de formar una mayoría alternativa a la del actual Ejecutivo de Rajoy. De hecho, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aclarado que si en el futuro se valora una moción de censura negociada de forma conjunta -los cinco diputados del PNV serían imprescindible para que pudiera prosperar-, su grupo no se cerraría a valorarla.

En la que se debatirá este martes, en cambio, los jeltzales no votarán a favor. «Unidos Podemos ha montado un paripé a mayor gloria de Pablo Iglesias y para meter el dedo en el ojo al PSOE, y nosotros no entraremos en ese juego», señalan desde Sabin Etxea. A su juicio, la formación morada «ha hecho de esta moción un circo, porque en ningún momento ha tratado de negociar una alternativa con el resto de la oposición», algo imprescindible para que una moción de censura pueda salir adelante en el sistema parlamentario español.

«Esta moción lo único que pretende es generar división, provocar una política de bloques en el Congreso para hacer ver que 'estás conmigo o estás a favor de la corrupción del PP'. Pero las cosas no se hacen así», lamentan en el EBB. Fuentes jeltzales recalcan que «Iglesias no ha hecho nada para que su moción tenga éxito. En nuestro caso, ni siquiera ha pedido una reunión con el grupo del PNV para recabar su apoyo». Explican que, «en su día, Irene Montero trasladó a Aitor Esteban que se pondrían en contacto con él para tratar la moción de censura, pero ahí se quedó todo. Eso no es serio».

Las críticas a las formas empleadas por Podemos al plantear la moción no se traducen en que Esteban vaya a ser benévolo con Rajoy en su intervención del martes en el debate del Congreso. Pese al acuerdo presupuestario, el presidente sabe que no puede ver al partido jeltzale como un socio de legislatura, con las ventajas que ello conllevaría en un debate de este tipo.

Antes de julio

Una vez que Rajoy supere el amargo trago de ser el tercer presidente del Gobierno en afrontar una moción de censura -Adolfo Suárez y Felipe González también sufrieron ese trámite, aunque lo salvaron-, deberá ponerse manos a la obra para el siguiente reto que le queda antes del verano: aprobar en julio el techo de gasto para 2018, que permitiría empezar a tramitar los Presupuestos del próximo año.

El tope de gasto para 2017 salió adelante gracias a un pacto que incluyó al PSOE, aunque ahora está por ver si el nuevo líder socialista, Pedro Sánchez, accede a facilitar ese trámite a Rajoy. Si no es así, el PP debería encomendarse a los partidos que le han permitido aprobar los Presupuestos de este año con una mayoría absoluta muy ajustada: Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canaria.

El PNV, que ya se sumó al acuerdo del techo de gasto de 2017 aunque su voto no era imprescindible, mantiene una posición proclive al acuerdo en un asunto que entiende «más técnico que político». «Contar con un techo de gasto es positivo para la elaboración de los Presupuestos de los gobiernos vasco y navarro -destacan desde el EBB-, por lo que seguiremos haciendo lo que consideremos mejor para Euskadi». Aclaran, eso sí, que aprobar el techo de gasto del Estado no implica un respaldo posterior a los Presupuestos. «Eso ya sería otra negociación, y seguro que más complicada», avanzan.