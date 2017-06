Idoia Mendia: «Cataluña va hacia el desastre y son ya demasiados años en el abismo»

En medio del debate interno en el PSOE y a falta de una semana para la celebración del 39 Congreso Federal, Idoia Mendia (Bilbao, 1965) reflexiona sobre los últimos pasos dados en el proceso soberanista de Cataluña y analiza los efectos que puede tener para el País Vasco. La secretaria general del PSE-EE y aspirante a la reelección -el lunes presenta su candidatura- cree que lo que ocurra en la sociedad catalana provocará, «seguramente, que la ciudadanía de Euskadi no quiera ese escenario. Va a hacer que los vascos lo veamos desde la lejanía».

-¿Hacia dónde cree que va Cataluña con el referéndum que anunció ayer Puigdemont?

-Hacia el desastre. Lo terrible es que son demasiados años en el abismo. Y, finalmente, el choque. No deja de sorprenderme que en una sociedad como la catalana, culta, preparada, pujante económicamente, muy emprendedora y muy multicultural haya entregado sus instituciones a un grupo político como es la CUP, y que además estén en esa huida hacia adelante. Ahora hay una parte de la ciudadanía catalana no nacionalista o catalanista que ha empezado a mostrar su hartazgo levantando la voz. Hay familias que han dejado de hablarse, cuadrillas de amigos que han dejado de verse para no discutir de política, y en los últimos meses y semanas están llevando también la tensión a los funcionarios públicos apretándoles las tuercas. Me parece que es un despropósito.

«Cataluña va al desastre con la consulta y lo terrible es que son demasiados años en el abismo»



«Los vascos no están pidiendo consultas, pese que hay una asociación que intenta agitar esas aguas»



«El bagaje que tiene Patxi López puede ser útil a Pedro Sánchez»



«Hay familias catalanas que han dejado de hablarse y cuadrillas que no se ven para no hablar de política»

-¿Qué le sugiere la pregunta 'queréis que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república'?

-Lo importante es que la pregunta, con una u otra fórmula, no va a resolver nada, no va a dar solución a los problemas que tienen los catalanes, ni va a abrir ninguna puerta.

-¿Qué cree que debería hacer el Gobierno ante esta convocatoria?

-Su obligación es exigir el respeto a la legalidad, que es la garantía de respeto a la democracia y a las reglas que nos hemos dado. Eso no quiere decir que no esté obligado siempre a buscar soluciones que eviten eso que todos conocemos como el choque de trenes.

-¿Se imagina un escenario similar en Euskadi?

-No. Para nada. Euskadi está hoy en un punto diferente, en el tema nacional, porque en 2009 el PSE apostó por ir al Gobierno Vasco y cambiamos el eje de la política. De girar en torno a lo identitario se pasó a hacerlo sobre las cuestiones diarias de la gente. Ahora, también, los socialistas vascos hemos tomado una decisión estratégica de país y hemos pactado con el PNV. Podíamos haber decidido quedarnos en la pancarta y no mojarnos, pero entonces estaríamos hablando de un escenario en el que el PNV seguramente se estaría apoyando en Bildu, y los nacionalistas estarían más obligados a seguir el escenario 'pro-procés'. Con el acuerdo, nosotros hacemos de contrapeso y muro de contención en otra dirección que no es la catalana. Euskadi hoy está serena y centrada en una agenda ciudadana económica, de empleo y de mirar al futuro, gracias al pacto PNV-PSE.

-¿Puede producirse un giro a medio plazo y que el PNV empiece a mirar más hacia EH Bildu?

-El PNV siempre es ambiguo en estos temas, su terreno es el de la ambigüedad, históricamente han estado haciendo equilibrios con el tema de la independencia y el derecho a decidir. Tienen su péndulo y serán ellos quienes tengan que ponerse en su propia encrucijada, nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara, no nos vamos a enredar en nada de eso. Tendrán que ser ellos los que se aclaren si quieren más y mejor autogobierno en un acuerdo entre vascos y de los vascos con el Gobierno de España o deciden acordar entre partidos vascos iguales, no entre diferentes, y salirse del cauce de la legalidad. Esa es la disyuntiva a la que nos enfrentamos. Pero detrás de esa disyuntiva está la pregunta: ¿Para qué quieres el autogobierno, para hacer política en beneficio electoral o para beneficiar a los ciudadanos? Nosotros ya hemos respondido, ahora tendrán que hacerlo ellos.

-¿Sería bueno que Patxi López aceptara la oferta de Sánchez de entrar en la ejecutiva del PSOE para encargarse, precisamente, dentro del partido de asuntos como Cataluña o la reforma federal?

-Corresponde a Patxi responder, pero pienso que puede aportar mucho, sobre todo en ese campo. El bagaje que tiene López puede ser útil para Pedro Sánchez. Lo que también creo es que a la hora de diseñar la ejecutiva tiene que hacer un ejercicio de generosidad e integrar también a más gente que no haya estado apoyándole en las primarias.

-La oferta de Sánchez no es ningún caramelo, López se puede encontrar con muchos obstáculos en el camino.

-Pero la sintonía de Patxi con las posiciones del PSC es buena. Nosotros somos, además, los únicos que hemos aportado soluciones, porque los de Podemos, En Comú y toda esta gente se han enredado también en el derecho a decidir y creen que una consulta es la que resuelve el problema catalán. Pero es que una consulta nunca resuelve nada, salvo que refrende un acuerdo político de un estatuto de autonomía, de una reforma constitucional o una propuesta trabajada por los partidos. Una consulta sobre si queremos ser independientes, sí o no, solo lleva a que al día siguiente estás igual de dividido, porque al final no tienes hoja de ruta.

-Durante el debate de las primarias, López preguntó a Sánchez aquello de: «¿Pedro, sabes qué es una nación?». ¿Cree que ya tiene claro lo que es o todavía dudan?

-He leído la ponencia de Pedro en lo que respecta a lo territorial y cómo define el tema de la nación cultural, y es muy similar al papel que nosotros registramos en la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco. Creo que es bastante claro.

-¿Usted cómo explica ese término?

-Los socialistas siempre decimos claramente que los nominalismos no van con nosotros, no es nuestra pelea. Lo nuestro son los derechos sociales y la igualdad, pero también es verdad que vivimos en una comunidad en la que hay gente con pluralidad de sentimientos de pertenencia y que hay que darles una respuesta desde el ámbito de la política. En ese sentido, el término de nación cultural nos parece adecuado para definir a Euskadi o a Cataluña porque no significa que vayas a tener Estado ni soberanía, pero sí que tienes una seña de identidad más diferenciada.

-¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el PSE en este terreno en el seno de la ponencia de autogobierno que se desarrolla en el Parlamento Vasco?

-Nuestro límite va a estar siempre en no salirnos de la legalidad, ni tampoco en caer en la trampa del derecho a decidir para enredarnos y enredar a toda la ciudadanía vasca en una pérdida de tiempo, en el mejor de los casos. Si la ponencia de autogobierno fuera un tren, para nosotros la estación término sería un nuevo estatuto de autonomía pactado entre partidos vascos diferentes. A mí me encantaría, además, que se ampliara a formaciones que no estuvieron en el 79. Y todo esto dentro de la legalidad para poder acordarlo con el Gobierno de España y luego que lo refrenden los ciudadanos. Si la estación término a la que nos quiere llevar la ponencia es la del derecho a decidir, el PSE-EE se quedará en el apeadero correspondiente a la muga de la legalidad.

-¿Pero al calor de lo que pase en Cataluña, se pueden forzar las costuras en el PSE si PNV y EH Bildu elevan su listón soberanista?

-Nosotros vamos a estar donde creemos que debemos estar y donde hemos estado siempre. No nos van a ver a nosotros enredándonos en ese tipo de debates ni tensionando a la ciudadanía ni perdiendo el tiempo tampoco. Ya dijimos que cada voto que nos confiaran los ciudadanos lo íbamos a utilizar para resolver los problemas reales que le preocupan a la gente.

-¿Lo que vaya a ocurrir en Cataluña cómo puede afectar a Euskadi?

-Seguramente, lo que provocará será que la ciudadanía no quiera ese escenario para Euskadi. Ese panorama de incertidumbre y de ruptura permanente, de estar siempre con la espada de Damocles y en una desatención a la vida cotidiana por parte de sus gobernantes por estar enredados en un tema que va a acabar en un choque contra un muro. Va a hacer que los vascos lo veamos desde la lejanía. Además, como todavía tenemos muy recientes todos los años de violencia y de enfrentamiento político que ha habido en los tiempos de Ibarretxe, creo que los vascos lo que quieren es alejarse al máximo de ese escenario.

-¿Pero si una mayoría en Euskadi llega a pedir una consulta como la catalana?

-A día de hoy, los ciudadanos vascos no están pidiendo consultas, a pesar de que hay una asociación que intenta agitar esas aguas. Los propios miembros de EH Bildu son conscientes de que no hay masa crítica en absoluto en Euskadi en torno a esa cuestión. Nuestra obligación como responsables políticos es trabajar en una ponencia de autogobierno para hacer un nuevo estatuto de autonomía. Nuestra vocación es reformarlo, que sea más útil todavía y garantice en su texto los derechos sociales conquistados, desde la RGI, la vivienda... Ese es nuestro afán.

-¿Comparte la postura de Sánchez de que abstenerse en la moción de censura a Rajoy es lo correcto?

-Desde luego lo que no cabe es votar a favor. Podemos no ha entendido que en las instituciones se está para intentar mejorar la vida de los ciudadanos a través del boletín oficial del Estado. En cambio, se dedica a hacer política de postureo o de cara a los medios de comunicación y a enredar en cuestiones procedimentales que no solucionan las urgencias del día a día. Sus iniciativas son, por ejemplo, montarse en un autobús para denunciar la corrupción... ¿No será mejor proponer medidas concretas de cambios legislativos? En este caso, además, para quitar a Mariano Rajoy hubiera sido mucho más útil que hace un año hubiera votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez. De ese modo no estaríamos ahora, en este escenario, con un partido que le sale la corrupción por las orejas y con un presidente desprestigiado.