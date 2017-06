«La gente ha visto que somos un partido vivo con militantes de verdad»

¿Cómo salen del proceso de primarias del PSOE?

El proyecto socialista sale reforzado porque internamente ha servido para levantar la moral de la militancia. La gente está muy animada y la ciudadanía en la calle nos está empezando a mirar. Han visto que somos un partido vivo con militantes de verdad, que van y votan y lo hace además el 80%, 150.000 personas. No tiene nada que ver, con todos los respetos a Podemos, con las primarias que se montan a través de la web donde hay gente que se registra como Mickey Mouse y vota.

¿Cómo ve al líder, es un Pedro Sánchez nuevo?

Seguramente lo será porque ha pasado por muchas cosas en breve periodo de tiempo, pero le he visto muy sereno, muy tranquilo, y con las ideas muy claras.

¿De las cosas que se dijeron durante la precampaña y la campaña de las primarias, están todas las heridas cerradas?

Las conversaciones que he tenido con él han sido sumamente agradables, correctas y cariñosas.

¿La fraternidad a la que apela la cree posible también en el entorno de Susana Díaz o con ex líderes como Felipe González, que ya ha anunciado que no asistirá al Congreso?

En el caso de Felipe González, la ausencia se debe a razones de agenda porque tiene que estar en Colombia. Pero con carácter general, creo que las personas que han ejercido una responsabilidad en el partido, tienen la obligación de estar presentes en estos momentos. Y unas veces, lo harás encantado y otras, te gustará menos, pero hay que ser consecuente con esa responsabilidad a la que me refería.

¿No empieza bien si González no asiste al cónclave?

Quienes ostentamos responsabilidades tenemos más obligación que cualquier militante en un momento importante como un congreso federal. A veces hay que hacer cosas aunque no te gusten.

Queda una semana para el congreso federal, ¿se atreve a augurar Pedro Sánchez para rato?

Sí, creo que ha tenido una victoria rotunda en las primarias y en mi opinión el PSOE no puede estar amortizando líderes ni candidatos ni alcaldes ni presidentes autonómicos cada tres años.

Ha dicho que se siente con fuerza para volver a ser líder del PSE.

Hay muchas de las cosas con las que me comprometí entonces que no he podido culminar.