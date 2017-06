Puigdemont convoca el referéndum el 1 de octubre y el Gobierno «garantiza» que no se celebrará

El referéndum sobre la independencia de Cataluña ya tiene fecha: 1 de octubre. Y pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». La cuestión es si llegará a celebrarse, después de que el Gobierno haya «garantizado» que la consulta no se llevará a cabo, ya que tomará medidas contra cualquier actuación «que suponga pasar del anuncio a los hechos».

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado esta mañana de manera solemne que la consulta, que pretende que sea vinculante y con todas las garantías democráticas, la convocará para el próximo 1 de octubre. El Gobierno catalán llamará a votar a los cerca de 5,5 millones de catalanes que conforman el censo y les planteará la pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». La respuesta será binaria: sí o no. Un enunciado, con el que Puigdemont integra las diferentes sensibilidades del secesionismo. El PDeCAT apostaba por preguntar por un Estado independiente y ERC y la CUP reclamaban cuestionar por la república independiente.

De momento, nada impugnable

El anuncio se ha producido en el Palau de la Generalitat y lo ha hecho Carles Puigdemont (PdCAT), junto al vicepresidente Oriol Junqueras (ERC), tratando de lanzar un mensaje de unidad y de que ambos tienen intención de llegar hasta el final, pero la comunicación oficial no ha ido acompañada de ninguna firma. No existe un anuncio formal y por escrito que sea impugnable en un tribunal, a la espera de que el presidente de la Generalitat firme el decreto de convocatoria, cuyo acto se espera en el mes de septiembre y que ese sí acarrearía responsabilidades penales. Puigdemont y Junqueras estaban acompañados por el Gobierno catalán en pleno, la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, y los 71 diputados de Junts pel Sí y la CUP.

antecedentes Las otras preguntas independentistas

A ese momento espera el Gobierno de Mariano Rajoy para actuar. El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, ha recordado que de momento no hay más que un anuncio y que el Gobierno tomará medidas contra cualquier actuación «que suponga pasar del anuncio a los hechos», como se han recurrido «todos los intentos previos de desafiar el ordenamiento jurídico». Méndez de Vigo ha remarcado en varias ocasiones que el día 1 de octubre «no se celebrará el referéndum» de independencia en Cataluña y ha reiterado que la estrategia de la Generalitat «no lleva a ninguna parte».

un «mandato» para su gobierno

«Buscaremos el acuerdo hasta el útimo día»

En cualquier cao, Puigdemont se ha comprometido a aplicar el resultado de la votación, que será. Recordando su discurso del pasado mes de septiembre, en el que se sometió a una cuestión de confianza, el presidente de la Generalitat ha señalado que la resolución de la demanda catalana se hará en «referéndum o referéndum»., ha emplazado al Gobierno, «pero si llegamos al final de la legislatura y no hay respuesta, estaremos preparados para convocar un referéndum antes de proclamar la independencia». Todo un desafío para los próximos cuatro meses.

«¿Por qué hemos llegado hasta aquí?»

Puigdemont ha afirmado además que su Gobierno no ha parado de hacer propuestas de diálogo al Ejecutivo central y la respuesta siempre ha sido negativa. A su juicio, la parte catalana siempre ha estado dipuesta a resolver el «conflicto político» de manera dialogada, pero el Estado, y se ha remontado siete años atrás a la sentencia del Estatuto, nunca ha puesto una propuesta sobre la mesa. «Ni está ni se le espera», ha asegurado. «Que tomen nota los que deben exlicar por qué hemos llegado hasta aquí: no es cuestion de marcos legales, el problema real es el ‘no quiero’ de Rajoy, con un no quiero es mejor no ir al altar», ha afirmado.

Junqueras, por su parte, ha justificado la apuesta por un referéndum al rechazo a un Estado ineficiente e injusto, que impide a los catalanes votar y que «violenta los derechos fundamentales». Un Estado «antidemocrático», ha señalado, mientras que por otra parte la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha pedido al Gobierno catalán que convoque ya el referéndum oficialmente y que dé a conocer el censo y los detalles de su celebración «bien pronto». La ANC ha celebrado que el Gobierno catalán y los partidos soberanistas hayan «cumplido su compromiso» de poner fecha y pregunta al referéndum, y ha dicho que ahora trabajará para que gane el 'sí' en la votación.

Invitación a ir al Congreso

Tras insistir en que el referéndum no se celebrará, Iñigo Méndez de Vigo ha descalificado el acto en la sede de la Generalitat de Cataluña tanto por el contenido como por el marco elegido, una institución de todos los catalanes, y ha insistido en pedir a Puigdemont que acepte la oferta de acudir al Congreso a debatir su propuesta.

Según el Gobierno, el acto de este viernes es una «escenificación para disimular la soledad» de los convocantes del referéndum. «Sólo están ya los más radicales, que han fracasado en sus intentos de buscar nuevos aliados», ha dicho el ministro portavoz, que ha apuntado un triple «varapalo»: el Pacto Nacional por el Referéndum se ha apartado de la convocatoria, la Comisión de Venecia ha pedido respeto a la Constitución y hay «desavenencias» en el seno de Junts pel Sí.

Méndez de Vigo ha querido transmitir tranquilidad a los españoles y ha asegurado que no sabe qué ocurrirá el día 1 de octubre porque no es «pitoniso», pero sí qué es lo que no sucederá: «Puedo decir lo que no va a pasar, no se va a celebrar un referéndum ilegal que va contra la Constitución», ha insistido.

Méndez de Vigo ha insistido en que el anuncio que espera el Gobierno de Puigdemont es la fecha de su comparecencia en el Congres, una visita para la que el Ejecutivo no pone «precondiciones». «No ponemos trabas, obstáculos ni condiciones», ha subrayado. «Queremos escucharle y donde mejor se le puede escuchar es en ese foro que puede tomar decisiones, es de pura lógica», ha recalcado.