Marisa Matias: «La 'vía portuguesa' no fue posible en España al no querer ceder el PSOE»

Marisa Matias (Coímbra, 1976) es eurodiputada del Bloco de Esquerda de Portugal, un partido cercano a Podemos, aunque ella precisa también su simpatía por IU y EH Bildu, con las que comparte grupo en Bruselas. Invitada a los Study Days de San Sebastián, Matías, que fue candidata a presidenta de su país, cuenta las claves de la 'vía portuguesa' que ha logrado unir a la izquierda en torno a un Gobierno socialista que ha mejorado la situación de crisis económica de los lusos.

-La economía de Portugal ha mejorado y su país está de moda, hasta en los ámbitos musical y deportivo. ¿Por qué salió mejor la 'vía portuguesa' contra la crisis que la griega, por ejemplo?

-Son situaciones muy distintas. El programa de la Troika fue muy duro con Portugal. Provocó una destrucción total de la economía y la sociedad, con un chantaje increíble de las instituciones europeas para que siguiera la derecha. Pero había en la calle una mayoría social clarísima por el cambio en favor de la izquierda, con un 62% apoyando a los partidos de izquierdas o socialdemócratas. Esa exigencia social necesitaba una correspondencia política.

-¿Los portugueses perciben realmente esa mejora en la calle?

-Sí, aunque sigue habiendo protestas y huelgas. Pero en un año y medio han aumentado el salario mínimo y las pensiones. Se ha logrado acabar con las privatizaciones en transportes, educación o el banco público; y se han bajado los impuestos al trabajo y el IVA, sobre todo de productos básicos, y subiendo el impuesto a las propiedades. Hasta hubo manifestaciones apoyando al Gobierno. Hay mucho por hacer, pero en Portugal se respira mejor.

-En España, el PSOE y Podemos no solo no han logrado un acuerdo a la portuguesa como alternativa al Gobierno del PP sino que se atacan mutuamente. ¿Le decepciona como militante de izquierdas?

-En Portugal era más sencillo porque había una mayoría muy clara de izquierdas, y con un par de condiciones muy claras se logró involucrar al Partido Socialista. No podíamos perder la oportunidad de echar al Gobierno de derechas. También la organización del Estado en Portugal es menos compleja que en España, donde entran en juego los nacionalismos. Y siempre ha sido más difícil poner de acuerdo a las izquierdas que a las derechas. Me hubiera gustado que en España se hubiera reproducido algo igual, pero en Portugal el Partido Socialista tuvo que ceder mucho de su programa, y yo no vi la misma voluntad en el PSOE. No puede haber acuerdos sin compromisos y cesiones por ambas partes.

-¿Qué supone la celebración en Euskadi de estas jornadas del Grupo de Izquierda Unitaria Europea?

-Apoyamos siempre al proceso de paz de Irlanda del Norte, y ahora queremos hacer también lo propio aquí en el País Vasco con estas jornadas.

-¿Qué falta para culminar la paz? ¿La situación de los presos?

-Me falta conocer más a fondo el tema para opinar, aunque siempre he apoyado y firmado todas las iniciativas dirigidas para reforzar la paz.

-¿Cuáles son los retos de la Unión Europea?

-Su futuro, la lucha contra la extrema derecha, la política económica e industrial, porque seguimos con una crisis fuerte, y la batalla contra las medidas de austeridad. De todo esto hemos hablado en los Study Days. Y también de los refugiados, a los que hay que dar respuestas de urgencia, en forma de acogida, pero también atacar las causas y la hipocresía de países como Francia o Reino Unido, con negocios con países que facilitan el trámite de armas a terroristas.