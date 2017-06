Pello Urizar: «El discurso de Otegi tiene que ser ahora el de EH Bildu, no el de Sortu»

Pello Urizar (Arrasate, 1968) lleva un final de curso intenso. Tras la dura prueba del congreso de EA, en el que se impuso por solo 14 votos a Maiorga Ramírez, toca rematar la refundación de EH Bildu el día 17 y gestionar el liderazgo de Arnaldo Otegi. «Tiene ya en cuenta que el discurso de EH Bildu no es el de Sortu», dice del dirigente de la izquierda abertzale.

-El congreso de EA se saldó con su victoria y con un acuerdo que disipó el temor de los críticos sobre EH Bildu, pero usted ganó por solo 14 votos y no hubo sensación final de unidad entre los dos sectores.

-El error fue debatir primero a través de los medios porque al final las caras tuvieron más relevancia que las propuestas políticas. En todo caso, hubo voluntad de negociar por ambas partes, se metieron muchas horas y por eso se llegó a un acuerdo.

-¿Y en lo relativo a las personas? ¿No hubiera sido un mejor cierre para el congreso integrar a un par de críticos en la ejecutiva?

-Siempre quedará esa duda. Maiorga me dijo una semana antes que sería bueno un acuerdo y yo le dije que sin problema. Luego en el congreso la oferta de Maiorga llegó apenas diez minutos antes de la votación y eso no me sentó bien. Eso no demostraba voluntad de integración sino que iba de cara al exterior. Si hubiera venido el día anterior, me hubiera sentado. Para conformar un equipo de trabajo hace falta tiempo, ver si las personas son compatibles. No se puede montar un puzle a martillazos.

-¿Costará cerrar estas heridas? ¿Seguirán dando batalla los críticos?

-Al día siguiente Maiorga me llamó y vi buena voluntad por ambas partes para tender puentes. Ahora hacen falta voluntad y tiempo.

-¿Le felicitó Ramírez? Cuándo salieron ante la prensa cada uno iba por su lado.

-Me felicitó al acabar la votación.

-¿Y Garaikoetxea le ha felicitado? Sorprendió su ausencia.

-Nos trasladó el viernes que se encontraba indispuesto y por eso no fue. Quiero estar con él con tranquilidad. Ir a Iruñea y comer con él.

-¿Ha sido Garaikoetxea el gran derrotado? La retirada de la enmienda de su agrupación pamplonesa, que pedía salir de EH Bildu, fue clave para el acuerdo entre sectores

-Si no hubiera habido acuerdo en esa parte política, sí podríamos hablar de vencedores y vencidos. Pero en este congreso no ha habido ni vencedores ni vencidos. Además, nunca lo he planteado en esos términos.

-¿Ha perdido Garaikoetxea referencialidad en EA?

-Siempre seguirá siendo referente. Él ha repetido que no quiere condicionar la política del partido y de hecho ha declinado integrar la Asamblea Nacional. Pero por su referencialidad sus opiniones cuentan.

-Antes de vacaciones EA debe renovar las ejecutivas territoriales. ¿Se reproducirá la batalla interna?

«Garaikoetxea seguirá siendo un referente. Quiero estar con él para hablar tranquilamente»



«EH Bildu debe tener la capacidad del PNV de saber jugar en espacios ideológicos amplios»

-Espero que sean más tranquilas.

-¿El acuerdo interno entre los sectores de EA modificará el proceso de refundación de EH Bildu o, como dijo ayer Otegi, no habrá cambios?

-Ante los temores de parte de EA, el objetivo era marcar unas garantías. El propio Maiorga salió contento con el documento porque se garantizaba que EH Bildu fuese una coalición. Nunca se ha puesto en duda que es una coalición o federación de partidos, como han sido CiU o IU, con un papel troncal de los partidos. Luego cada configuración interna es diferente con la presencia de los independientes. Y en el documento de EA también se reconoce la figura de los independientes, que iba a haber una estructura con una dirección... Ahora estamos buscando posturas comunes con el resto de socios.

-Finalmente Otegi será el coordinador general, también con el aval de EA, aunque ustedes propusieron primero a la independiente Maddalen Iriarte. ¿Optaron por ella ante la marejada precongresual?

-Cuando llegas al consenso en torno a una persona, puedes pensar que es la mejor, aunque igual no es la idónea. Arnaldo, en todo caso, va a hacer un buen papel, y quiere hacer el esfuerzo de la desconexión orgánica de Sortu. Y Maddalen tiene mucho recorrido y aúna las diferentes sensibilidades de EH Bildu. Al final el consenso entre los cuatro partidos ha sido que ahora Arnaldo reunía más condiciones.

«Matices propios»

-¿Tendrá que modular Otegi su discurso en algunos temas? Por ejemplo, ustedes chocaron en el tema de la Ertzaintza y las torturas.

-Los partidos deben mantener sus matices en su discurso diferenciado sin chocar con el de EH Bildu, que es el común. No solo el de Arnaldo, el discurso de todos, el de Iriarte, el de Araiz en Navarra, debe ser el de EH Bildu, aunque cada partido lo matice en cada sentido. Otegi ya tiene en cuenta que el discurso de Sortu no es el de EH Bildu.

-¿Le hubiera gustado que EA tuviera más miembros en la nueva ejecutiva de la refundada entente?

-Hay mucho desconocimiento. En la ejecutiva va a haber también 20 secretarías sectoriales. Y habrá más miembros de los partidos, y complementariedad territorial y de género. Hay que ver toda la fotografía.

-¿Hay demasiada gente vinculada a la izquierda abertzale, aunque formalmente sean independientes?

-Hay muchos independientes con entorno familiar de la izquierda abertzale, pero que apuestan por el mínimo común denominador.

-¿Es compatible el centroizquierda o la socialdemocracia de EA con la izquierda más ortodoxa?

-Tenemos que tener la capacidad del PNV de saber jugar en espacios ideológicos amplios. Para una sociedad digna, las medidas son las que propugna EA, no las de la socialdemocracia convertida en social-liberalismo del PSOE.