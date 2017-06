La salida de Arriola abre la renovación del PSE de Gipuzkoa con Andueza como 'delfín'

. Tras nueve años al frente del PSE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola anunció ayer que no se presentará a la reelección como secretario general de los socialistas guipuzcoanos. «Ha llegado el momento del relevo», trasladó el actual líder al confirmar, como avanzó este periódico, que renuncia a concurrir a las primarias que el PSE-EE de Gipuzkoa celebrará el próximo 9 de julio. Según el calendario que se aprobó ayer por la tarde en el comité provincial extraordinario celebrado en San Sebastián, el Congreso territorial donde Arriola dará su adiós a la dirección guipuzcoana se celebrará el 7 de octubre.

El líder de la formación en el territorio guipuzcoano desde 2008 y actual consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda llevaba tiempo meditando la decisión. Hace unas semanas y tras sondear a su núcleo más próximo pensó que era el momento de optar por el relevo en la secretaría general. Arriola entiende que el testigo debería recaer en un dirigente más joven que encare el reto de mantener unido al partido y preparar a conciencia las elecciones municipales y forales que se celebrarán dentro de dos años. El líder guipuzcoano se centrará así, a partir del próximo 7 de octubre, en su tarea en el Gobierno Vasco y de enlace entre el ejecutivo y la dirección socialista vasca que encabeza Idoia Mendia.

El político eibarrés dará así por culminada su etapa de nueve años al frente del partido en Gipuzkoa, en cuyo relevo gana enteros como sustituto otro eibarrés, el actual portavoz adjunto del PSE-EE en el Parlamento Vasco, Eneko Andueza, considerado su 'delfín'.

Durante su intervención en el comité provincial, el consejero socialista de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda hizo un resumen de sus casi 10 años al frente de los socialistas guipuzcoanos, agradeció el apoyo que ha tenido durante todos estos años por parte de la militancia socialista y puso el acento en la unidad del PSE-EE de Gipuzkoa como el «gran valor» que ha permitido al partido, «en tiempos convulsos, mantener cotas de respaldo electoral, gestionar importantes alcaldías en el territorio y lograr una amplia representación municipal en muchos ayuntamientos y en las Juntas Generales».

El relevo de Arriola en el PSE-EE de Gipuzkoa tendrá como principal reto preparar las próximas elecciones municipales y forales, una tarea en la que el consejero se comprometió a ayudar. «Sé que mi responsabilidad de gestión en el Gobierno Vasco no me permitiría poder realizar esa labor con toda la intensidad y dedicación que creo es necesaria. Por eso, ahora lo que me corresponde es ayudar a un secretario general que asuma la dirección del partido en Gipuzkoa», explicó.

A modo de despedida, agradeció a todos su labor y aseguró que está convencido de que el PSE-EE de Gipuzkoa seguirá unido y elegirá a «la mejor persona» como nuevo o nueva líder en las primarias que se celebrarán el próximo mes de julio, el mismo día que se votará también la secretaría general vasca.

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, de 58 años, inició su ciclo al frente del partido en 2008 con el relevo de Miguel Buen tras una larga trayectoria como alcalde de Eibar. Durante sus mandatos al frente del partido se ha caracterizado, además, por tener un amplísimo apoyo en todos los congresos de Gipuzkoa, llegando al 100% de respaldo en el último congreso. Arriola fue también consejero de Transportes y Vivienda durante el Gobierno socialista de Patxi López.

Los datos El calendario de Gipuzkoa 19 de junio: Presentación de las candidaturas. 9 de julio: Jornada de votación. 7 de octubre: Congreso provincial de Gipuzkoa.

Posible aspirante Eneko Andueza: Eibarrés de 38 años. Es el portavoz adjunto del PSE en el Parlamento Vasco. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.

Otro eibarrés

Tras la apertura ayer del proceso interno en Gipuzkoa, en los próximos días comenzarán a darse a conocer las posibles candidaturas para ocupar el cargo de Arriola. De momento, suena con fuerza como posible aspirante a la carrera por el liderazgo en el territorio el joven eibarrés Eneko Andueza, de 38 años. El hoy parlamentario vasco ha sido portavoz del PSE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, cargo en el que sustituyó a Denis Itxaso cuando fue nombrado teniente de diputado general tras el acuerdo de gobierno al que llegó su partido con el PNV. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, está casado y es padre de dos hijos, y es además secretario general de la Agrupación Socialista de Eibar. En sus inicios fue secretario de Arriola en su etapa de alcalde de la ciudad eibarresa.

A la espera de que anuncie su candidatura, el aludido se ha limitado, de momento, a señalar que valora qué es lo mejor para el partido y para él, y que cuando tome una decisión lo hará público.

Las primarias territoriales del PSE se celebrarán el mismo día que las vascas. Esa jornada también pasarán el examen interno los socialistas que opten a ocupar o a revalidar la secretaría general de Bizkaia y Araba, que lideran ahora el portugalujo Mikel Torres y la gasteiztarra Cristina González, respectivamente. Los congresos territoriales tendrán lugar después del verano, el 7 de octubre.