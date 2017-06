Arriola: «Hace falta un nuevo líder con tiempo y dedicación para encarar las municipales de 2019»

Iñaki Arriola (Eibar, 1959) reconoce cierta emoción tras anunciar que no optará a reeditar el liderazgo del partido en Gipuzkoa. Preguntado por su 'delfín' Eneko Andueza como el mejor situado, asegura que es un hombre preparado y con rodaje. «Tiene tablas», valora, por su trayectoria municipal, en las Juntas y en el Parlamento. El todavía líder evita condicionar decisiones y recuerda que la militancia será la que decida.

-¿Ha sido una decisión difícil?

-No. Estas cosas siempre son emotivas. Son nueve años ya y siempre he pensado que quien mucho abarca poco aprieta. No puedes estar con muchas responsabilidades porque siempre hay algo que se resiente. Y, en este caso, pasado el ecuador de la legislatura municipal y foral hace falta una dirección en Gipuzkoa que se centre en los retos futuros y que no tenga excusas. Hace falta alguien con tiempo y dedicación para poder ayudar a encarar las candidaturas para las elecciones de 2019 y coordinar adecuadamente el trabajo que se hace en Diputación y en las Juntas y que yo ya no podía hacer. No se puede estar en misa y repicando.

-Algún compañero suyo ha afirmado que ha sido un ejercicio de generosidad que, a su vez, era imprescindible.

-Al final la agenda como consejero te va comiendo y te impide poder disponer de tiempo para las labores de coordinación del partido. Bueno..., siempre te vas con un poco de pena porque he trabajado cada día con el corazón. Pero en Gipuzkoa estamos bien, hemos conseguido trabajar la unidad y la gente está contenta.

-¿Cuál es el secreto de la unión de la que presume Gipuzkoa, con un secretario general que ha concitado la unanimidad de sus bases?

-La dirección de Gipuzkoa ha sido siempre abierta, plural y ha dado mucho juego a todos. Al margen de posicionamientos y cuestiones internas, siempre hemos apreciado la capacidad de trabajo y humana de la gente y hemos sabido integrar. Espero que se siga trabajando así.

«Me voy con un poco de pena porque siempre he trabajado con el corazón»



«Lo peor fue cuando perdimos Errenteria y San Sebastián en 2011, aquello fue un golpe»

-Suena Andueza como la persona mejor situada para ocupar su cargo de líder. ¿Le gustaría que otro eibarrés ocupara ese lugar?

-Eneko es una persona que está preparada, es joven pero es un hombre que ha tenido su rodaje, ha hecho buenas milis, ya que ha pasado por todos los estamentos: el municipal, las Juntas Generales y el Parlamento. Es un hombre que ha ido progresando dentro del partido, no ha llegado y ha besado el santo. Además, es un hombre con capacidad política, que lo ha demostrado también siendo candidato. Tiene tablas. Pero, en última instancia, serán los compañeros y compañeras del partido los que decidirán. Primero, tendrá que decidir él si da el paso, y luego la militancia. Espero que elijamos bien y que luego todos seamos leales.

-¿Es el tiempo de la renovación generacional en el PSE de Gipuzkoa?

-Cuando hay relevos, suele haber renovación generacional, pero lo importante es que el partido trabaje para seguir siendo útil a la ciudadanía y que lo hagamos con solvencia.

-¿Quien ocupe su lugar deberá hacerlo en exclusiva? Andueza, por ejemplo, es parlamentario.

-Depende del peso específico que tenga en sus cargos.

-La batalla de 2019 no va a ser fácil para el PSE tras perder varias alcaldías en últimas citas electorales.

-Siempre es una reválida y a los partidos municipalistas nos preocupa mucho. Yo confío en que la situación política general que tengamos en 2019 sea más positiva para el partido que la que tuvimos en 2015 o hasta ahora. Ojalá sea así y que el partido cierre definitivamente todo el proceso de guerras y guerrillas internas. Esperemos que en la primavera del 19 tengamos el viento a favor.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estos nueve años?

-Las elecciones de 2011, cuando perdimos Errenteria o San Sebastián, aquello fue un golpe. Pero en 2015 cuando retuvimos las alcaldías y recuperamos Lasarte Oria y Pasaia, y subimos en votos en Donostia y en pueblos importantes en un contexto difícil, fue una cierta satisfacción porque trabajamos mucho y tuvimos la respuesta de la ciudadanía.