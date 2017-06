Guardiola 'ficha' por la ANC y defenderá el referéndum unilateral

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, encabezará el domingo que viene en Barcelona un acto a favor del referéndum unilateral, organizado por la ANC, Ómnium y la AMI. El extécnico del Barça leerá el manifiesto de la manifestación, que girará en torno a la defensa de la consulta soberanista como "expresión democrática".

La protesta debe servir, según ha anunciado esta mañana el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, para que el secesionismo dé su apoyo al Gobierno catalán, que se encuentra amenazado, a su juicio, de la acción "represiva" del Estado. "El Ejecutivo central intentará hacer lo imposible para impedir el referéndum", ha dicho Sánchez, que se ha mostrado convencido de que Carles Puigdemont y su gabinete tirarán adelante con la consulta, aun siendo consciente de que puede incurrir en "responsabilidades penales".

"Esta consulta no es un desafío, quien desafía a la democracia es quien no quiere urnas. Rajoy es el único que desafía a la democracia", según el soberanismo. Un día después de la reunión del Pacto nacional por el referéndum, que escenificó ayer que la vía pactada de la consulta está agotada y que solo queda el camino unilateral, las plataformas soberanistas han pisado el acelerador para presionar al Ejecutivo catalán para que no frene en la senda hacia la ruptura.

. "No daremos marcha atrás, llegaremos hasta el final", ha asegurado Sánchez. Según la ANC, el referéndum "democráticamente no se puede impedir". "Si el Gobierno quiere impedir la consulta deberá usar mecanismos impropios de un Estado democrático", ha señalado. "Están en el juego sucio, en el miedo, se trata de aniquilar civilmente y políticamente a los que ponen las urnas", ha añadido.

"El Estado subirá el tono, la democracia está en juego, hay represión, cloacas, nos lo jugamos todo", ha expresado Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural. "No dudamos que el presidente de la Generalitat pondrá las urnas, el día que sea habrá urnas, ya no tiene sentido reivindicar la frase de 'president, posi las urnas', en esta ocasión la frase que diremos será '¡Rajoy, no quites las urnas!'.