EA propuso a Iriarte como líder de EH Bildu, aunque asume la designación de Otegi

Eusko Alkartasuna acepta finalmente la designación de Arnaldo Otegi como coordinador general de la nueva EH Bildu, pese a que en un principio su propuesta oficial para liderar la entente era la de Maddalen Iriarte, la portavoz del Parlamento Vasco. La formación de Pello Urizar sostenía que había que poner en la balanza los pros y los contras de nombrar al icono de la izquierda aber-tzale, pero finalmente asume el deseo de la mayoría de la coalición, incluida la propia Iriarte, que entiende que todavía no es el momento de dar un salto de esa magnitud, aunque sí que formará parte de la ejecutiva.

De hecho, EA anunció anoche en un comunicado que, tras reunirse con los socios de la coalición, dio el visto bueno a la lista para la Mesa Política, que será encabezada por Otegi. Así las cosas, en las planchas de candidatos que se conocerán hoy para que sean respaldadas por la militancia de cara al congreso del día 17, aparecerá el líder de Sortu al frente del principal órgano rector de la coalición. La noticia se adelantó el viernes por la noche, a través de una nota interna de Sortu que aseguraba que había sido elegido por unanimidad de los cuatro partidos. Una difusión inesperada que amenazó con condicionar el congreso de EA del pasado fin de semana, ya que los críticos, que ya de por sí temían por la dilución del partido frente a la izquierda abertzale, pidieron explicaciones a Urizar.

El reelegido líder de EA tuvo que aclarar, tanto el sábado como ayer en sendas entrevistas en la radio pública vasca, que su partido había propuesto a otra persona para encabezar EH Bildu y que la negociación seguía abierta. No quiso dar nombres para no «quemarlos» y no interferir en un proceso todavía abierto. No obstante, según ha podido saber este periódico, la elección de EA para encabezar la Mesa Política era Iriarte. Así lo aprobó la Asamblea Nacional de este partido celebrada en Vitoria el pasado 23 de mayo. No obstante, la interesada veía precipitada esa opción y prefería integrar la ejecutiva en el área asignada a los portavoces parlamentarios. Otegi, por su parte, concitó el apoyo de Sortu, Aralar, Alternatiba y la mayoría de independientes. Ante ambas circunstancias, EA dio por bueno anoche al dirigente independentista, con el que mantiene una relación fluida. Otegi, además, abandonará su cargo al frente de Sortu, tal y como anunciará mañana en comparecencia de prensa.

El apoyo inicial de EA a Iriarte, principal rostro de los independientes de la coalición, no ha sentado mal entre el resto de socios. Primero, porque cada partido tenía libertad de opción, y segundo porque Sortu lo enmarca en el contexto de marejada precongresual, con el sector discrepante acusando a Urizar de echarse en brazos de Sortu. No obstante, el propio sector crítico era conocedor también de que Otegi tenía todos los boletos para liderar EH Bildu y no puso mayores objeciones, según los medios consultados.

Urizar no quiere, en todo caso, avivar la polémica. En declaraciones a Radio Euskadi fue diplomático y se limitó a señalar que Otegi «tiene unas capacidades para hacer algunas cosas», pero que EA entiende que «hay que aglutinar lo más posible».

Aplicación del acuerdo

Lo que también tendrá que negociar Urizar con sus socios soberanistas es la implementación del acuerdo político sobre el encaje de EA aprobado el domingo por ambos sectores. Un texto que aboga por dotar de más poder de decisión interno al partido de la hoja de roble, evitar que tengan que afiliarse a EH Bildu si no lo desean, e introducir algunas precisiones sobre la elección de candidatos. Sortu, Aralar, Alternatiba y los independientes no prevén grandes problemas, sobre todo con el triunfo de Urizar, partidario de la refundación.

En este sentido, los críticos liderados por Ramírez hicieron público ayer un comunicado reclamando a la nueva dirección de EA que negocie con el resto de partidos de EH Bildu «la garantía de la pluralidad» en la coalición y «evite la inercia hacia la identificación con una sola fuerza política», en alusión a Sortu, tal como se explicita en el acuerdo alcanzado entre las diferentes sensibilidades.

En un comunicado, la plataforma denominada Alkartasuna 2017 reivindicó que el pacto que impulsaron el pasado domingo, apoyado por un 76% de los compromisarios, de ambos sectores, supone «un acuerdo de síntesis que determina la relación con EH Bildu, enfatizando en el carácter plural de la coalición, y, resuelve un elemento fundamental para el fortalecimiento del partido y de la propia coalición». A su parecer, el contenido de la ponencia política refleja «fielmente» el modelo de la coalición que los críticos reivindican. Sí que lamentaron «la negativa» del reelegido secretario general a «dar continuidad» al camino de consenso con un equipo integrador».