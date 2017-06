Mendia ofrece al PSE de puente entre las distintas sensibilidades del PSOE

Idoia Mendia arrancó ayer el comité nacional del PSE-EE con un «Zorionak Pedro!» por su victoria en las primarias del PSOE. La líder vasca trasladó al reeditado secretario general el compromiso de los socialistas vascos a contribuir con su trabajo a la tarea de «reconstruir el partido, de unirlo y adaptarlo a los nuevos tiempos», y propuso que el PSE-EE ejerza «de puente» entre las distintas sensibilidades del PSOE para llegar a un congreso federal «del acuerdo». Su objetivo es recuperar la fraternidad porque, según pronosticó, «lo contrario sería el suicidio». Remarcó el papel «especialmente necesario» de los socialistas vascos en el debate territorial y apuntó que tienen que seguir con su capacidad de «interlocución con el nacionalismo» para preservar la pluralidad.

La secretaria general de Euskadi brindó a Sánchez la disposición de los socialistas vascos «para cimentar un nuevo consenso dentro del PSOE». La dirigente bilbaína llamó a superar el enfrentamiento y a empezar de nuevo a caminar juntos porque todos forman «parte de una misma familia». Deseó que el 39 cónclave federal de la próxima semana sea el del acuerdo. «Llevamos demasiados congresos (desde Sevilla en 2012) levantados sobre vencedores y vencidos. Demasiados que no eran más que una tregua para seguir conspirando», apuntó.

Primarias vascas 19 y 20: Presentación de candidaturas. 19 al 28: Recogida y presentación de avales. 28: Proclamación provisional de candidatos. 28 y 29: Recursos y proclamación de candidatos. Del 29 al 8 de julio: Campaña. 9 de julio: Jornada de votación. 30 de septiembre y 1 de octubre: VIII Congreso de Euskadi.

La secretaria general vasca aprovechó su intervención en la reunión del máximo órgano entre congresos, celebrada ayer por la tarde en Bilbao, para hacer oficial su candidatura a las primarias vascas. Mendia se ve «con fuerzas» para seguir liderando el partido y trasladó a los asistentes su convencimiento de que el camino de renovación llevado a cabo en los últimos dos años largos de mandato era «el acertado». Ahora aspira, aseguró, a que el PSE «lidere la transformación que requiere Euskadi para ganar espacio en España y en el mundo».

En la reunión se aprobaron las bases y el calendario para la elección del próximo secretario o secretaria general y se convocó para los días 30 de septiembre y 1 de octubre el VIII Congreso ordinario en el que se renovarán los órganos de Euskadi. Mendia recordó que el partido está «inmerso en un proceso de renovación total» de sus órganos de dirección, tanto a nivel federal como en todos los demás escalones. En estas primarias, además de la política bilbaína también aspira al cargo el exconcejal de Lemoa Unai Ortuzar, que necesitará como la actual líder recabar unos 540 avales para poder concurrir. El aspirante lemoarra intervino en el comité nacional de ayer para pedir más tiempo para la recogida de avales.

Balance de mandato

Mendia hizo también balance de su liderazgo en la dirección vasca a la que llegó tras las elecciones europeas de 2014, marcadas por la irrupción de Podemos y un terremoto en las filas del PSOE «del que todavía no se ha recuperado». En este recorrido apuntó que aparecen «muchas más luces que sombras». Describió un PSE que ha renovado proyecto, adaptando la oferta socialista al nuevo tiempo que vive Euskadi, tras el final del terrorismo. «Ya no somos un partido de resistentes. Nuestra mirada se eleva más allá de las paredes de las casas del pueblo, que en los años duros nos sirvieron de refugio. Después de décadas haciendo de la lucha por la libertad nuestra principal bandera, somos nosotros los que estamos liderando en Euskadi los verdaderos debates del siglo XXI», apuntó.

Tras mencionar que algunos dijeron que el fin de ETA les dejaría «sin discurso», expuso que no sólo «era falso, sino que hoy en Euskadi se habla de otras cosas que no son presos y consultas» porque los socialistas lo están haciendo «posible» gracias a los acuerdos de coalición con el PNV en el Gobierno Vasco, en las tres diputaciones y en los principales ayuntamientos. «Os dije hace tres años que ninguna patria ni bandera me iba a distraer ni a mí ni a los socialistas vascos de los verdaderos retos que tiene este país. Hemos sabido optimizar al máximo nuestro respaldo electoral, convirtiéndonos en una fuerza central de la política vasca, en la fuerza que está dando estabilidad al país», afirmó.

Sus críticas fueron dirigidas a quienes han optado «por la antipolítica», en comparación con «la política con mayúsculas» que ofrece su formación. «No podíamos dejar que esta legislatura se encaminase hacia el abismo por el que otros empujan a Cataluña», apostilló. Mendia apostó así por el «socialismo útil» y por «gobernar para transformar y mejorar las cosas».