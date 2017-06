Urkullu ya piensa en Quebec después de quince actos en tres días en Colombia

«No hay tiempo que perder», afirmaba Iñigo Urkullu en Bogotá cuando encadenaba un acto tras otro sin apenas descanso. Los desplazamientos oficiales del lehendakari al extranjero suelen tener una agenda tan apretada que están en las antípodas de un viaje de placer. En los tres días completos que la delegación vasca encabezada por Urkullu ha pasado esta semana en Bogotá, el lehendakari ha asistido a quince actos oficiales, además de alguno adicional que surgió a última hora por la improvisación característica de las instituciones colombianas. Tras apurar al máximo sus tres días en Bogotá, una ciudad que solo ha podido ver por la ventanilla del coche que le trasladaba a cada acto, el lehendakari ya piensa en su próximo desplazamiento al extranjero, que será a finales de octubre a la provincia canadiense de Quebec, donde existe un extendido sentimiento nacionalista.

En líneas generales, el viaje a Colombia salió según lo previsto, a pesar de tratarse de un país que aún requiere de amplias medidas de seguridad después de décadas de conflicto armado. El único contratiempo surgió la tarde del viernes, ya en el aeropuerto de Bogotá, cuando el vuelo de Iberia que debía trasladar a la delegación vasca a Madrid sufrió problemas técnicos que estuvieron a punto de cancelar el vuelo. Finalmente, salió con tres horas de retraso pero, durante el tiempo que se barajó la cancelación, la Embajada de España ofreció al lehendakari coger un vuelo de otra compañía para el que solo quedaban cuatro plazas libres. Urkullu lo rechazó: «Si no podemos ir todos, esperaré con el resto del grupo», respondió. Dos horas después, toda la expedición salía rumbo a Euskadi.

Urkullu dejó Bogotá con la sensación de que el balance del viaje había sido «muy positivo». El motivo principal de esta delegación del Gobierno Vasco era estrechar lazos económicos con Colombia y facilitar la llegada de nuevas empresas a un país que ya es el que más compañías vascas acoge en toda Sudamérica, con cerca de 70. La previsión del Ejecutivo vasco, sin embargo, es que el proceso de paz que vive Colombia podría aumentar la implantación de empresas vascas en el país. Ese acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC ha sido el segundo motivo de peso que ha llevado a Urkullu a 'cruzar el charco' y presidir la delegación vasca, que también ha estado encabezada por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.

El gran éxito de este viaje ha sido que el lehendakari finalmente pudo reunirse con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el palacio presidencial, en un encuentro que no estaba previsto y que supuso una sorpresa satisfactoria. Urkullu destacó que «no se trata sólo de la foto con Santos», sino que el gesto del presidente colombiano de incorporarse a una reunión entre el lehendakari y el alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, demuestra que «Euskadi es una comunidad autónoma, sí, pero con una singularidad propia». «Este tipo de gestos permiten que los vascos sintamos con orgullo que somos un actor importante en el mundo», aseguró el lehendakari antes de dejar Colombia.

La sorpresa de Santos

Al representar a una comunidad autónoma, el Gobierno Vasco debe gestionar todos los encuentros institucionales a través de la Embajada de España en el país que corresponda. En ese contexto, los encargados de organizar el viaje oficial suelen lamentar que las embajadas no acostumbran a dar muchas facilidades a las instituciones vascas para conseguir encuentros al más alto nivel. «Aunque a veces nos conformamos con que no torpedeen los que nos trabajamos nosotros durante meses», señalan. En el caso de Colombia, la Embajada informó al Gobierno Vasco de que el presidente Santos no contemplaba recibir al lehendakari en este viaje. De ahí la importancia de que Santos su sumase por sorpresa al encuentro de Urkullu con Jaramillo en el palacio presidencial.

El único acto fuera de protocolo fue la inauguración de un restaurante con raíces vascas la noche del jueves en Bogotá. Los cocineros Rubén Trincado (Mirador de Ulia) y Txano Etxaniz lideran los fogones de un moderno restaurante que acaba de abrir sus puertas en un centro comercial del centro de Bogotá. Trincado y Etxaniz aceptaron la oferta para exportar a Colombia una cocina vasca fusionada con la colombiana, un proyecto en el que ambos se encargan de la parte gastronómica. La delegación vasca pudo disfrutar de una sabrosa cena en la inauguración del restaurante Seratta que alivió las tensiones de tres días de infarto en Bogotá.