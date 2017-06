«La sociedad ha cambiado, pero algunos han enterrado el eje izquierda-derecha demasiado rápido»

Les preocupa que esta sociedad no sepa gestionar bien el recambio generacional, en particular que a los jóvenes no se les ofrezca una expectativa de futuro. Y coinciden, con matices, que «algunos han enterrado demasiado rápido» el eje ideológico izquierda-derecha. El catedrático de Sociología de la UPV, Ander Gurrutxaga, y la exconsejera socialista con Patxi López, Gemma Zabaleta, reincorporada ya como profesora en un instituto de San Sebastián, debaten sobre los límites del pragmatismo en el ejercicio del poder y la crisis de las utopías históricas en una sociedad que ha cambiado y se ha hecho más diversa.

-¿La victoria del centrista Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas supone el fin del histórico eje ideológico entre la izquierda y la derecha como se está vaticinando en algunos ámbitos intelectuales y políticos?

-Ander Gurrutxaga: Vivimos en el territorio de la incertidumbre en el que triunfa la ideología híbrida, un poco de aquí y un poco de allá. Pero el eje derecha-izquierda, aunque se ha amortiguado mucho, no ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Que han llegado respuestas cada vez más híbridas, que han incorporado respuestas liberales de la derecha, por ejemplo el uso y el papel del mercado y a la vez se han hecho cargo de la herencia de un socialismo liberal, que no es poca cosa en estos tiempos, admitiendo que la desigualdad es un problema. La fórmula es muy híbrida y genera contradicciones. Pero estos planteamientos intermedios se abonan al éxito porque los tiempos son híbridos.

-¿Tiempos híbridos?

-Gurrutxaga:El mundo occidental que se construye ha dependido del dosel sagrado que era el sistema de bienestar y ese ha sido su cimiento sobre varias bases: políticas públicas para el bienestar y confianza institucional. La desigualdad también es un problema para la derecha. Nuestra sociedad funciona bien con el síndrome del contrabandista, y Macron es uno de ellos, transita de un lado a otro y coge lo que le interesa en cada uno de ellos. Y todo el mundo que quiera hacer carrera en Europa tendrá que hacerlo. No así Donald Trump, que ha plantado su tienda de campaña en un territorio bien concreto.

-Gemma Zabaleta: Yo lo matizaría. Cierto que, como señala Ander, la sociedad ha cambiado, pero algunos han enterrado demasiado rápido el eje izquierda-derecha. El problema de la izquierda es que ha renunciado a parte de su identidad desde la gestión de la realidad. Macron ha hecho una gestión inteligente del momento. Cuando a la política le falta utopía se convierte en una gestoría o consultoría de los asuntos públicos. Como si no hubiera otro margen de maniobra. ¿O es que hemos abandonado el objetivo de transformar la sociedad? Porque es verdad que vivimos en una sociedad muy satisfecha y muy conservadora pero que sabe que sus futuras generaciones van a vivir peor que sus padres. Fijaros si hay cosas que hacer. Se valora mucho el pacto entre diferentes, y yo la primera, ¡pero si cada vez más los que pactan son menos diferentes! Hay que recuperar ideas, utopías y emoción, más aún cuando hemos retrocedido. La derecha sabe muy bien eso, el eje no ha muerto, lo que creo es que la izquierda ha renunciado en parte a esa identidad transformadora y se ha convertido en una izquierda de perdedores, ha perdido valores y emociones, pero no ha perdido razones, ese es su drama.

-Aunque solo sea un apunte, ¿las primarias en el PSOE tienen este trasfondo y la victoria de Pedro Sánchez también? Usted se decantó por Susana Díaz.

-Zabaleta: Claro que el socialismo español tiene este mismo dilema. A mí, tengo que reconocer que me han sorprendido los resultados de las elecciones primarias. En primer lugar porque yo era crítica con lo que para mí eran comportamientos erráticos de Pedro Sánchez, con vaivenes e indefiniciones, aunque tampoco compartía al 100% el programa de Susana Díaz. Pero el claro apoyo que ha tenido por parte de la militancia y la movilización que ha suscitado demuestran que Sánchez debería tener el margen de maniobra necesario para liderar el proyecto del PSOE. El socialismo español tiene también una oportunidad para recuperar esa ilusión y reconducir su rumbo. Un liderazgo que no caiga en el autoritarismo. Su gran reto es hacer un proyecto que no mire al pasado, sino que mire al futuro.

-Gurrutxaga: La cuestión es cómo gestionas todo eso. Decía el historiador Tony Judt: ¿Quién defiende hoy esas ideas de la socialdemocracia? ¿Cómo incorporas a ese discurso todo lo que ha pasado desde los años 80, las consecuencias de la globalización, la revolución tecnológica, la crisis del cambio climático, los perdedores de la globalización, la asiatización del mundo, la marginación de los jóvenes? Por ejemplo, me asombra con qué facilidad se habla siempre de la redistribución de la riqueza y la ausencia clamorosa de un debate de fondo y real sobre al fiscalidad. Si no se recauda no se puede redistribuir...

-Zabaleta: Claro, los perdedores de la globalización encuentran la respuesta falsa en los populismos. Pero también eso es culpa de la política tradicional.

-Gurrutxaga: Un ejemplo. Detrás del 'Brexit' hay una clave generacional. Son los mayores de 60 años los que votan al 'Brexit', entre otras cosas porque son los que van a votar. Yo estaba en Gran Bretaña el día que ganó el 'Brexit', con mi hijo, que vive en Cambridge. Muchos de sus amigos, que iban a un concierto con miles y miles de personas, se mostraban muy preocupados por un eventual triunfo del 'Brexit', pero casi ninguno había ido a votar. Y se produce una alianza curiosa entre los afectados por la desindustrialización, en general base histórica del laborismo, con ese electorado más conservador, que ve a Bruselas como la gran culpable de todos sus males. Ha emergido en Europa un populismo de extrema derecha que se ocupa de los problemas sociales de la gente, lo que supone una novedad, frente a las élites. Es una salida ficticia y engañosa basada en el arte de la simulación, pero que emplaza a los partidos tradicionales y les coloca también ante su incapacidad para dar respuestas eficaces. Y con el nacionalismo como gran cemento de todo esto, con una campaña planteada en términos generacionales. Han ganado con ese relato, pero cuidado, solo han ganado a corto plazo.

-¿Y eso?

-Gurrutxaga: La verdadera batalla no es esa. Las sociedades occidentales nos la jugamos en el relevo generacional. Si no ofrecemos una salida y una expectativa a los jóvenes, esto reventará por algún lado. Si yo me dedicara a la política, me volcaría en abordar esta cuestión del relevo generacional y dedicaría el mayor número de recursos. Nos la estamos jugando y estamos respondiendo a los retos de la sociedad digital con mecanismos de la revolución industrial. Es un cambio cultural importantísimo del que no somos del todo conscientes.

-Zabaleta: Las posiciones más extremas de la derecha han sabido operar muy bien con el miedo de una parte de la sociedad a perder el estatus y las condiciones de vida. Y ante eso no ha habido respuesta por parte de la socialdemocracia clásica, se ha quedado, nos hemos quedado, sin relato y se ha dedicado a castigarse a sí misma. Lo que ha pasado en Francia es elocuente con el harakiri que se ha hecho el Partido Socialista Francés. Y la gente se apunta a ganador, no a perdedor.

-Esa fractura generacional se expresó en España con la llegada de Podemos...

-Zabaleta: Me parece importante que Podemos haya podido recuperar para la política a una parte importante de los jóvenes con los que no conectaban los partidos tradicionales. Esa recuperación es positiva porque recupera el inconformismo. El socialismo debe recuperar también esa cultura exigente y crítica.

-Gurrutxaga: Pero luego cuando llegas al poder esas promesas se enfrentan con contextos difíciles y complejos, que las cosas siempre tienen consecuencias no previstas, que el papel de las contingencias es importante y que el azar también juega. O sea, que hay que asumir las consecuencias de lo que haces y de lo que has dicho que vas a hacer y no puedes hacer. Podemos afronta los problemas de transformación de todo movimiento que se convierte en organización y tiene que comenzar a construir el cambio desde dentro. Es la necesidad de la gestión del desengaño y la rutinización de las cosas cuando se produce una institucionalización. La ruptura se convierte en rutina. Hay algunos muros que responden a unas reglas de hierro que son invisibles. En el mejor de los casos, que no es baladí, bajas las expectativas, y asumes el salto del discurso de la utopía al pragmatismo.

-¿Pero eso puede suponer que, en aras del pragmatismo, la utopía se convierta ya en pieza de museo?

-Gurrutxaga: No quiere decir que pierdas tu sentido transformador y utópico, pero sí que estás admitiendo la gestión de las contradicciones y las paradojas. Esto te sirve para saber dónde están los límites. Yo no comparto que hayamos perdido valores. Nuestro drama es la elección de los mismos. El motor de la historia no ha sido la lucha de clases, como pensaban los marxistas, sino el ascensor de la movilidad social. Y el problema ha venido cuando ese ascensor se ha estropeado y se ha parado en el segundo piso. Insisto, el problema de las contradicciones en el ejercicio de la gestión es que hay que administrar paradojas y muchas veces bajar las expectativas.

-Zabaleta: Regresando al triunfo de Macron, la gran paradoja es lo que ha ocurrido en el socialismo francés, que ha implosionado por dentro. La gran contradicción de ese socialismo que se ha hecho el harakiri es que al final el que gana la partida es el que era el ministro de Economía del presidente Hollande, el ministro que representa la deriva liberal que una parte del electorado de la izquierda ha rechazado como una traición a los principios y un abandono de la defensa de los sectores más desfavorecidos y más vulnerables de la sociedad.

-Gurrutxaga: Y a la vez, como trasfondo de todo esto, problemas de los que no somos del todo conscientes. En Euskadi, por ejemplo, el brutal envejecimiento demográfico, un problema de recambio generacional, un cambio social en esa Euskadi postidentitaria después de la violencia de ETA. Creo que ha pasado el tiempo en el que la política se presentaba como un factor que iba a resolver todo. Es un elemento muy importante, pero ha ido adelgazando. No solo la política sino sus miles de hilos invisibles.

-Zabaleta: Hay que intentar encontrar la medida del equilibrio entre la responsabilidad y la capacidad transformadora de las cosas. Desde lo público se pueden crear condiciones para que luego la sociedad mejore. Yo no veo en los actuales administradores líneas estratégicas de futuro. El problema del envejecimiento demográfico es un problema de quitarnos el sueño y no veo que este asunto esté en la agenda de la reflexión cuando es un problema que si no lo abordamos no tenemos futuro. A la gestión pública uno debe ir queriendo asumir algunos riesgos. Y no se ven muchos que deseen correr riesgos con propuestas audaces. Hay inercias y resistencias a no cambiar. Si renunciamos desde la política a hacer pedagogía de por qué queremos cambiar, y a mí me tocó en su momento con las políticas de Renta de Garantía de Ingresos... cuesta cambiar. Llega la frustración si carecemos de ambición y no logramos cambiar nada. Conseguir ese equilibrio es difícil, pero es la magia de la política.

-Gurrutxaga: La política se explica mal, no es que se venda mal, un concepto que a mí no me gusta nada. Hay que explicar a los ciudadanos que pagan los impuestos por qué haces las cosas porque a veces te puedes encontrar con sorpresas, por ejemplo, que la gente te entienda. La pedagogía tranquila es fundamental. Porque también nos falta una cultura de la evaluación y de la experimentación de las acciones públicas.

-Zabaleta: Y hacerlo con humildad. Veía recientemente una encuesta de la Diputación de Gipuzkoa que reflejaba la falta de apoyo social a un proyecto como el del Metro. El diputado general señalaba que no se había comprendido el proyecto. ¿Y cuándo la valoración es alta es porque se comprende? Me parece algo no ya ajeno a la ciudadanía, sino con un punto de cierta prepotencia. Hay que tener más humildad.

-Aterrizando en Euskadi, ¿tiene gasolina el motor del nacionalismo institucional para gestionar esta Euskadi del cambio social?

-Gurrutxaga: Llevamos 37 años de régimen de autogobierno, con muchos años condicionados por la violencia, pero ahora sin esa perversa variable. Es verdad que el nacionalismo ha sabido resolver bien las múltiples paradojas. El mundo del PNV ha sabido gestar una idea fuerte de seguridad y de confianza, más allá del suelo estable mínimo que tiene el nacionalismo histórico. Se acabó, eso sí, el paisaje de las mayorías absolutas. Y ha cultivado una imagen de solvencia en la gestión. Cuando llegó Patxi López al Gobierno Vasco no fue capaz de plantear un modelo alternativo al nacionalismo, que hubiera sido muy de agradecer. La izquierda abertzale, con ETA desaparecida, se ha quedado desnuda, en una Euskadi postidentitaria. El nacionalismo se tiene que rehacer, reconstruir y, en gran medida, se tiene que reinventar. Y en un país tan pequeño con tantos cambios sociales se tiene que precisar mucho lo que quiere.

-¿El pulso entre nacionalistas y no nacionalistas seguirá vivo?

-Gurrutxaga: Se va a mantener porque las tradiciones pesan mucho, pero pierde mucha virulencia, claro, sobre todo entre las nuevas generaciones. Si ha habido un territorio en el que se ha pactado ha sido Euskadi. A veces no se tiene suficientemente en cuenta. Las fronteras estrictas se van haciendo más porosas, se produce un apaciguamiento, con un escenario nuevo. En este proceso de rutinización tienes dos opciones. ¿Tiene capacidad el nacionalismo para reencantarse de forma carismática? El mundo que vivimos lo va a impedir. Hay una vía pragmática e instrumental que usted tiene que jugar, por ejemplo, en el mundo de las redes, la cadena de suministros... si no te vas a quedar en la nada. El mundo es lo que es.

-Zabaleta: Esa posibilidad de reinventarse es más difícil hacer desde el éxito institucional.

-Gurrutxaga: Más difícil y a la vez más fácil. Los partidos se alimentan de éxitos electorales. ¿Son capaces de asumir una energía creativa? Yo realmente lo veo difícil. Además, hay una evidente fatiga de materiales. No podemos seguir dando siempre la misma respuesta.