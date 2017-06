Nagua Alba (Secretaria general de Podemos Euskadi): «El PSE deberá optar por una mayoría social con Podemos o por sostener el pacto PNV-PP»

Para Nagua Alba, (Donostia, 1990) la moción de censura que su partido presentará contra Rajoy el próximo martes y 13, es ya una cuestión de «emergencia política y ética». Considera «insostenible» el «chorreo sistemático» de casos de corrupción en ese partido. Aunque la secretaria general de Podemos Euskadi también tiene motivos para sonreír. Confiesa que se siente orgullosa de que «la nuestra» sea una de las primeras comunidades en aplicar las propuestas recogidas en la asamblea de Vistalegre II.

-Han pasado tres meses desde la celebración de la asamblea, donde usted se posicionó junto a Errejón. ¿Cómo se siente en este nuevo escenario?

-Estoy contenta. Como dije antes de Vistalegre en numerosas ocasiones, nuestro principal reto no era el de afrontar la asamblea sino la postasamblea, entender que democracia es aceptar lo que elija la mayoría, y creo que eso lo hemos conseguido. Cada cual debía defender el proyecto que considerase mejor, pero una vez elegido el de la mayoría, tocaría remar todos juntos. Podemos sentirnos orgullosos de la gestión y de la actitud que hemos tenido como organización.

«El problema radica en que la mayoría parlamentaria no refleja lo que quiere la mayoría social»



«Si Rajoy no acude al debate, demostrará que es un presidente irresponsable»



«El problema no es solo Moix, es Maza, es Catalá, es todo el PP»

-¿Comparte los términos en que está planteada la moción de censura contra Rajoy?

-Absolutamente. Sobre todo porque se trata de una cuestión de emergencia no solo política, sino también ética. No podemos tolerar que el PP, que es un partido que se está dedicando a saquear las instituciones, siga dentro de ellas, y encima gobernando a nivel estatal. Por eso digo que es una cuestión de emergencia. Muchas fuerzas políticas se han refugiado en el debate sobre si las formas son o no las idóneas. Pero me da la sensación, y esto lo digo especialmente por el PNV y el PSOE, que esto es una forma de eludir el debate de fondo, que es una excusa para no posicionarse y no dar la cara para reconocer que están sosteniendo a Rajoy y al partido más corrupto de Europa.

-El PNV aseguró que la moción «no tiene mucho sentido».

-En lo que respecta al PNV, es evidente que no estamos hablando de pactos puntuales de presupuestos en Euskadi y a nivel estatal, estamos hablando de un pacto de legislatura, el PNV ha decidido sostener al PP.

-¿Es legítimo plantear una moción de censura sabiendo que no va salir adelante porque no cuenta con los apoyos suficientes?

-En cualquier caso, nosotros creemos que es nuestro deber presentar la moción por lo que ya he comentado, no podemos permitir que el PP siga gobernando. También creo que esta es una oportunidad para el resto de fuerzas, para que tomen partido y elijan si de verdad quieren seguir sosteniendo a Rajoy o no, porque los números podrían dar. Pero al margen de si sale o no adelante, hay otra cuestión importante, ser oposición es también construir alternativa mientras no se está gobernando, demostrar que se podrían hacer las cosas de otra manera. Y, precisamente, la moción nos da la oportunidad de proponer que existen otras políticas, que se podrían poner en práctica mañana mismo, y que si no se hace es por falta de voluntad.

-Pero aun así, ustedes no cuentan con el respaldo necesario.

-El problema está en que la mayoría parlamentaria no refleja lo que es la mayoría social, la mayoría real. Nosotros tuvimos muy claro desde un principio que esto no era un simple trámite parlamentario, y queríamos que la sociedad en su conjunto fuera partícipe. Más que moción del Congreso yo le llamaría moción ciudadana. Por eso, hemos estado con la sociedad civil; con asociaciones, sindicatos..., y me sorprendió muy gratamente que todos apoyasen la moción. Y, desde luego, no todos eran simpatizantes de Podemos, también gente de otros partidos quieren fuera a Rajoy. Nuestra misión ahora es convertir esa mayoría social en parlamentaria.

-¿Y el debate no podría tener un efecto contrario, es decir, que Rajoy saliera fortalecido, ahora que se ha anotado su primer éxito de legislatura con los presupuestos?

-Si Rajoy no acude al debate, que parece que no lo hará, se demostrará que es un presidente de Gobierno irresponsable, que no es capaz de enfrentarse a una moción de censura. En los últimos meses, hemos visto el desgaste del PP con este chorreo sistemático de nuevos casos de corrupción que, por cierto, contradicen su relato de que se trata de personas concretas y descarriadas, y no de una estructura mafiosa.

-Hablando de corrupción, tras la dimisión de Moix, Iglesias comentó que no veía suficiente «su cabeza», que solo era una pieza del engranaje...

-Esto es algo que hemos visto en muchas ocasiones en el PP, que se corta una cabeza, pero que esa red sigue funcionando de la misma manera. El problema no es solo Moix, es Maza, es Catalá, es el PP en su conjunto, que se dedica a adulterar los mecanismos de control democrático para mantener este sistema corrupto.

-¿Qué diría a los que aseguran que la moción pretende perjudicar a los socialistas?

-Que no es así. En absoluto. Precisamente después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, dijimos que si estaba dispuesto a ser él quien presentara la moción de censura con un grupo parlamentario mayor, por supuesto que retiraríamos la nuestra y apoyaríamos la suya. Nosotros vamos contra el PP y Rajoy.

-¿Podría abrirse una nueva oportunidad con la vuelta al PSOE de Sánchez, que además dice sentirse «próximo» a los votantes de Pablo Iglesias?

-Habría que ver quién es el Pedro Sánchez que ha ganado estas primarias, el Sánchez que quiso pactar con Ciudadanos un programa en lo económico bastante similar al del PP, o es el Sánchez que después dijo en una entrevista que le hubiera gustado construir una alternativa con Podemos. Por lo que oímos en su campaña, parece que por su parte sí hay voluntad de construir esa alternativa, pero aun es pronto para saber si es verdad porque también es cierto que a los miembros del partido socialista les hemos oído decir una cosa en campaña, y luego hacer otra. Si tiene voluntad de verdad, deberemos ser responsables y estar allí.

-¿Sería factible plantear una moción de censura al gobierno de Urkullu?

-Ahora no se dan en absoluto las condiciones. Lo que hace falta en Euskadi es una oposición firme y con voluntad de llegar a acuerdos. En ese sentido, hay dos actores que están jugando su papel. Por un lado, el Partido Popular, que está llegando a acuerdos tanto en Euskadi como a nivel estatal con el PNV. El jueves veíamos todo el tema de la reforma de los criterios de la RGI. Esto evidencia la influencia que el PP está teniendo ahora mismo en el Gobierno Vasco, porque los principales críticos de la RGI siempre han sido los populares, con Maroto a la cabeza. Y vimos a PNV y PSE censurar esas críticas que hacía el PP...

-El PSE sí censuró entonces las críticas de Maroto...

-Pero ahora el PSE tiene una actitud cómplice con el PNV, permitiendo el endurecimiento de esos criterios de la RGI. La labor que tenemos en Euskadi es precisamente la de empujar, porque los números dan, para que se hagan políticas más sociales y más justas. Que en lugar de hacer pagar a los más vulnerables, que lo hagan los más ricos. Pero depende mucho de la actitud del PSE que, por ahora, está siendo bastante subordinada a la del PNV.

-¿Y no se podría abrir una nueva etapa con el PSE si se distanciara del PNV? ¿Construir una entente de izquierda en Euskadi?

-A mí me gustaría creer que sí. Porque me parecen preocupantes los movimientos que estamos viendo en los últimos meses a raíz del pacto de legislatura PNV-PP. Y es que el partido de Rajoy tiene cada vez más influencia en Euskadi, y eso hay que evitarlo porque es la fuerza con menor representación en Euskadi. En este sentido, el PSE deberá elegir si quiere sostener este pacto o prefiere optar por la mayoría social vasca. Si es por lo segundo, entonces nos encontrará.

-A ojos de una parte de la opinión pública Podemos está muy alineado con EH Bildu. ¿Es así?

-Es evidente que habrá cuestiones, no solo con EH Bildu, también con el PSE, en las que podamos ponernos de acuerdo y, además, unir fuerzas siempre es positivo. Pero luego hay otros temas en los que tenemos diferencias, y esto se ha evidenciado en muchas ocasiones. Como ejemplo, en la ponencia de autogobierno llegamos a un acuerdo con PSE y PNV, pero no con EH Bildu.

-¿Tras dos años en las instituciones se está desdibujando Podemos? ¿Dónde queda el asalto a los cielos?

-Yo diría lo contrario. Estamos trabajando mucho. El jueves, por ejemplo, debatíamos en el Congreso una proposición no de ley sobre el tema de los examinadores de tráfico en Gipuzkoa, y yo he estado trabajándola con el grupo parlamentario que tenemos en las Juntas del territorio. Este tipo de trabajo no se puede hacer hasta que no llevas un tiempo asentado en las instituciones. Y estamos haciendo una buena oposición. Hemos sacado adelante muchas iniciativas, aunque aún nos quedan muchos retos. Y el más importante es construir en los ámbitos pequeños, como barrios y municipios.