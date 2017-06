«Decir que el Cupo no es solidario es fruto del desconocimiento porque sí lo es, y además útil»

¿Se siente afianzada como secretaria general de Podemos Euskadi?

Sí. Y estoy contenta porque en este año y pico en la dirección hemos tenido la posibilidad de desarrollar muchísimo trabajo. Además, tenemos por delante dos retos tan bonitos e interesantes, como son las ponencias de autogobierno y de paz y convivencia, a las que considero que podemos aportar una mirada distinta. Por un lado, la de autogobierno, introduciendo una cuestión fundamental, que hasta ahora no se ha abordado por ninguna fuerza política, que es la de entender el autogobierno como una herramienta para defender los derechos sociales. Y por otro, la de paz y convivencia con una persona como Pili Zabala, que tanto sabe del tema.

En este sentido, ¿cree que el golpe de efecto que causó el fichaje de Pili Zabala se está diluyendo?

No. En absoluto. Pili Zabala no solo trabaja en cuestiones de paz y convivencia, además es presidenta de la comisión de Educación, y ahí también está desarrollando una buena labor. Por otra parte, me gustaría destacar algo que defendemos desde el nacimiento de nuestro partido y que, a veces, no se entiende en política: que es imprescindible el trabajo en equipo. Conformar equipos que funcionen, que tengan personas expertas en diferentes ámbitos. Y así lo estamos haciendo con gente como Tinixara Guanche, Lander Martínez o Pili Zabala.

Los críticos con su dirección hablan de crisis en el seno del partido.

Yo no la veo. En Euskadi nos hemos tomado muy en serio el proyecto que resultó ganador en Vistalegre, y me atrevería a asegurar que somos una de las primeras comunidades en aplicar los cambios recogidos, sobre todo, a nivel organizativo que además, insisto, se acerca mucho a la parte municipal, y puede ser una buena herramienta para enraizar los municipios. Lo primero que hicimos tras la asamblea de Madrid fue recoger propuestas en cada uno de los tres territorios históricos y enviarlas a la secretaría de organización estatal. Y Pablo Echenique ha incluido algunas de ellas en los reglamentos que está desarrollando. La organización de Podemos no entendía, hasta ahora, la especificidad vasca, que es la del territorio histórico, pero ahora ya tenemos la oportunidad de construir espacios en este ámbito.

¿Qué opina del desafío catalán?

Lo hemos dicho muchas veces: en democracia los problemas se solucionan con diálogo, no con desafíos o dejándolos de lado. Por eso pedimos responsabilidad y voluntad a los gobiernos catalán y central. Que se sienten y se pongan de acuerdo. El que les dejen decidir si quieren convivir con el resto del Estado o no, es una demanda amplísima de la sociedad catalana, y negar este derecho es incomprensible.

¿Comparte la postura de Ada Colau de distanciarse de la vía de ruptura unilateral?

Es lo que yo defiendo. Hay que buscar la vía del diálogo y de la bilateralidad. Ni unos con desafíos, ni los otros haciendo oídos sordos.

Podemos defiende el Cupo pero, a la vez, exige transparencia.

El problema que ha habido con el Cupo es en qué contexto se ha producido. El debate se ha introducido dentro de otro que nada tenía que ver, que era el de los Presupuestos Generales del Estado. Y, en cierta medida, ha servido al PNV para justificar su apoyo a las Cuentas. En realidad, lo que ha hecho la formación jeltzale es, a cambio de algo que ya nos correspondía de por sí, que ya era nuestro, sacrificar otros derechos porque, en definitiva, han apoyado unos presupuestos que implican cinco mil millones de recortes, que también van a afectar a la ciudadanía vasca. Estamos en un momento en el que la mayoría de las instituciones cuentan con portales de transparencia donde publican sus cuentas, sus actividades y nos parecía absurdo que esto no se hiciera con el acuerdo del Cupo. Azpiazu nos prometió en el Parlamento Vasco que nos iba a detallar cómo son esos números y esas cuentas.

Gente muy cercana a Podemos, como Compromís, ve el Cupo insolidario y como un privilegio.

Esto es fruto, precisamente, del desconocimiento. Porque el Concierto vasco es solidario y una herramienta útil tanto para Euskadi como para el Estado. Lo que tenemos que hacer es luchar para que todas las comunidades tengan una financiación justa.

El Constitucional admitió el recurso contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales. ¿Qué opina?

Es una mala noticia y un error. En demasiadas ocasiones, el Gobierno central utiliza recursos contra leyes autonómicas por motivación política, especialmente en Euskadi.