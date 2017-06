Urizar dice que la elección de Otegi como coordinador de EH Bildu no está cerrada

El congreso de EA ha arrancado con una nueva polémica. La difusión en una comunicación interna de Sortu que Arnaldo Otegi será el coordinador general de EH Bildu no ha gustado en EA. El texto de la izquierda abertzale aseguraba además que Otegi ha sido propuesto por los cuatro partidos socios. Los críticos de Maiorga Ramírez se han mostrado «sorprendidos» por la noticia y pedirán explicaciones a la dirección de EA. El lider del partido Pello Urizar ha precisado que la designación de Otegi no está cerrada y que el plazo de negociación se mantiene hasta el día 17, fecha del congreso de refundación. De hecho Urizar ha señalado en euskera que la propuesta de EA no incluía a Otegi como coordinador general.