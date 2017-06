Iñaki Arriola dice que «ser una nación no da derecho a ser un Estado»

El consejero socialista Iñaki Arriola se mostró ayer dispuesto a llegar a acuerdos con EH Bildu en materia de autogobierno si la coalición opta por la vía del consenso y la legalidad, pero avisó de que no habrá posibilidad de un acercamiento si lo que busca es «imitar a Cataluña» y conducir a Euskadi «al precipicio». Arriola, coordinador de los socialistas en el Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE-EE, respondió, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu en relación a la postura del PSE sobre el derecho a decidir. La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, aludió en su interpelación a las afirmaciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en relación al carácter de Cataluña como «nación cultural».

Iriarte, que llegó a ironizar sobre el hecho de que «ahora todos son 'sanchistas'» en el PSE, preguntó al consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda si piensa que la posible reforma del estatus político de Euskadi en la que trabaja la Cámara vasca debería incluir el reconocimiento del «derecho a decidir».

Arriola recordó a Iriarte que las posiciones de Sánchez en torno a la condición de Cataluña como «nación cultural» no son una novedad en el PSOE, puesto que el actual secretario general de los socialistas «no ha dicho nada que no dijera» José Luis Rodríguez Zapatero cuando era presidente de Gobierno. Precisó, además, que el hecho de que un territorio sea considerado una nación en términos culturales, lingüísticos o históricos no implica necesariamente que tenga derecho a «constituirse en Estado». «Como socialista, el concepto nación no me plantea ningún problema», afirmó.