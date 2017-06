Urizar: «Fuera del nuevo camino de EH Bildu hay pocas posibilidades para EA. O sigues o no sigues»

El actual secretario general de EA, Pello Urizar, se enfrenta este fin de semana a su congreso más difícil. En los dos anteriores ganó con holgura, pero por primera vez tiene contestación interna, con el propio fundador del partido, Carlos Garaikoetxea, a la cabeza. Urizar también desea que no sean los suyos quienes chafen la refundación de EH Bildu en la que lleva meses trabajando a fondo junto al resto de socios.

-Será su primer cónclave con oposición, ¿qué le diferencia de la candidatura de Maiorga Ramírez?

-En que somos una candidatura que mira al futuro, que busca fortalecer EH Bildu sin basarnos en los miedos y creyendo en la oportunidad que se abre en EH Bildu para fortalecer a EA. Además, tenemos mucha gente joven.

-¿Le ha decepcionado Carlos Garaikoetxea? ¿Se ha sentido usted traicionado?

-No. Estos temas no me los planteo desde el punto de vista personal. Es legítimo que apueste por la vía que quiera, aunque es cierto que el lehendakari tiene mucha trascendencia. Eso sí, yo le envié un correo invitándole a una reunión con los socios de EH Bildu para que le expongan las garantías de que EA no se difuminará, y me dijo que no, que ya tenía toda la información. Esto demuestra, por otra parte, que no ha habido falta de transparencia interna. La información estaba a disposición de todos.

-Garaikoetxea es el principal referente del partido. ¿Puede desequilibrar la balanza a favor de los críticos en el congreso?

-Este debate interno lleva dándose dos años, por ejemplo en el congreso extraordinario de hace un año. Es verdad que la aparición de los críticos en los medios le ha dado dimensión pública y ha provocado cierta sorpresa. Ya sabíamos la posición de Garaikoetxea dentro del partido, aunque no que iba a tener una exposición pública.

-¿Cómo garantiza usted que EA no se diluirá en EH Bildu como temen los críticos?

-A EH Bildu no le interesa que EA se diluya. Para generar ilusión debe haber suma de diferentes. Además, hay una mesa de partidos donde se toman las decisiones fundamentales, como las bases ideológicas, los estatutos, las futuras alianzas... Decisiones que requerirán del beneplácito de todas las formaciones políticas. No obstante, hay una parte de la sociedad que se ilusiona con el proyecto pero es reticente a participar a través de los partidos, y por eso vamos a dar responsabilidades a esas personas. Ante una realidad social cambiante, hay que adaptarse a los nuevos tiempos.

-Si quieres seguir incidiendo en la realidad hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Lo que no podemos es sacralizar una marca y un recorrido pasado. A futuro hay que buscar compromisos y proyectos para solventar los problemas de la ciudadanía, y el proyecto que va a dar un cambio en Euskal Herria es EH Bildu.

-¿Cómo están las fuerzas de cara al congreso que arranca mañana? Se habla de gran igualdad.

-Yo siento el respaldo de la mayoría del partido a nuestras propuestas, de la misma manera que lo ha sentido durante todo este proceso. No obstante, el objetivo que me compete es que del congreso salgamos reforzados y encontrar un punto de equilibrio, aunque sea introduciendo matices que refuercen las garantías y disipen los temores.

-¿Dónde puede encontrarse el consenso? Las posturas parecen muy alejadas.

-Hay reuniones para pulir aristas. Se está avanzando en algunas cuestiones y con propuestas de aproximación que quiero mantener por ahora en la discreción. Hay posibilidades de dar garantías sobre la nueva EH Bildu que impidan el bloqueo, porque todo el camino de EH Bildu se está haciendo con base en el consenso de las fuerzas políticas y de las nuevas personas que están entrando. La gran mayoría en EH Bildu está en ese camino y fuera de él hay pocas posibilidades. O sigues o no sigues. Es un error gravísimo, por ejemplo, que entre los críticos se planteen enmiendas como esa de salir de EH Bildu y luego ir en una coalición con EH Bildu.

-¿Es inevitable que haya dos listas y dos candidatos, por lo tanto?

-Lo que no va a haber es un arreglo por un reparto de poder. No se trata de meter a tres en una lista. Tiene que haber un acuerdo en la ponencia y el proyecto político, en el camino a desarrollar. No tiene sentido una dirección con mezcla de diferentes posiciones en la que luego cada una vaya por su lado. Si no hay acuerdo político, no tiene sentido una lista unitaria y la mayoría del partido decidirá qué vía quiere.

-¿Estaría usted dispuesto a echarse a un lado si eso garantizara la solución?

-Pello Urizar no ha sido ni será el problema. Si tiene que haber cambio de caras y nombres, no pondré ni una pega. Y si pierdo, pues me quedaré fuera de la dirección. Así es la democracia, aunque seguiré en EA, donde milito desde 1986.

-¿Si ganan los críticos se complicará la refundación de EH Bildu?

-Este debate está afectando al proceso de EH Bildu, muy a mi pesar. Esto me genera problemas. EH Bildu está dando un paso valiente y EA tiene que estar ahí. Si EA no está, tendrá efecto para EH Bildu, aunque EH Bildu lo superará. En otros tiempos, vi cosas en EH Bildu que no me gustaban y que podían lastrar su futuro, pero en los últimos años estoy viendo otra forma de pensar y funcionar, y veo que es una apuesta ganadora, y sería un error no estar ahí.