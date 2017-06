El Gobierno rectificó ayer el extraño respaldo de Mariano Rajoy al fiscal jefe Anticorrupción y dejó en manos del fiscal general del Estado el futuro de Manuel Moix ante el escándalo desatado por su sociedad en Panamá. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fue taxativa al señalar que «el Gobierno habla del Gobierno» y es la Fiscalía la que debe tomar decisiones sobre sus miembros. Moix, entretanto, sopesa presentar en las próximas horas su dimisión a José Manuel Maza.

En el Gobierno y en el PP dan por hecho que el jefe de Anticorrupción tiene las horas contadas al frente de su departamento. Lo que no aciertan a explicar en el partido ni tampoco en círculos gubernamentales es la razón que tuvo Rajoy el martes para brindar su respaldo a Moix como si fuera un miembro del Consejo de Ministros y no un miembro de la Fiscalía, una institución en teoría autónoma del Ejecutivo. Además el presidente estaba informado de lo que se había publicado sobre su empresa panameña Duchesse Financial Overseas. Hoy ningún miembro del Gobierno tuvo palabras de apoyo y Sáenz de Santamaría puntualizó que la Fiscalía General del Estado que es la que decide «los nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales». El Gobierno, vino a decir, no tiene nada que ver.

Las explicaciones que ha dado Moix sobre la sociedad patrimonial que participa en un 25% y que es propietaria de la residencia de sus padres en una localidad de la sierra de Madrid han acabado de convencer al Gobierno que su continuidad en el cargo es indefendible. El fiscal Anticorrupción dijo en un primer momento que se enteró de la existencia de la sociedad offshore tras la muerte de su padre en 2011, pero según informó hoy el diario digital Infolibre Moix participó en «a principios de los años noventa» en un pleito con la empresa constructora del chalé de sus padres. La firma Terecon S. A. acusó al padre del hoy jefe Anticorrupción de un delito de alzamiento de bienes al negarse a pagar la construcción de la residencia con el argumento de que pertenecía a Duchesse Financial Overseas, y que él solo era el apoderado de esa sociedad creada en diciembre de 1987 y que mes y medio después adquirió el chalé. Moix estuvo presente en la declaración de sus padres ante el juez y conoció por tanto que la firma patrimonial existía.

El fiscal, a la vista de la evolución de los acontecimientos, comenzó a recular en su versión inicial y aunque insistió en que no ha cometido ilegalidad alguna, aceptó que debía haber informado al fiscal general de su participación en la sociedad panameña. «Es indudable que calculé mal» pero no por haber hecho una ilegalidad sino por las repercusión de la información, señaló en una entrevista en Onda Cero. Moix considera que no tenía la obligación de dar cuenta ni al fiscal general ni a la inspección de la Fiscalía de que tenía el 25% de la compañía heredada de sus padres porque no tenía actividad alguna. Pero el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prohíbe a los miembros de la carrera «el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil».

Los Técnicos de Hacienda piden investigar si hubo elusión fiscal El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) también se sumó este miércoles a las críticas al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse que posee junto con sus hermanos de una sociedad en Panamá, un país conocido por su baja o nula tributación. De hecho, la organización fue más allá y reclamó en un comunicado la necesidad de realizar una investigación fiscal para conocer si la compañía Duchesse Financial Overseas radicada en el país centroamericano se utilizó para «eludir el pago de 90.000 euros en impuestos». Desde Gestha recordaron que la empresa es dueña de un chalé en la localidad madrileña de Collado Villalba y creen que la inspección de Hacienda debería hacer aflorar «los verdaderos y últimos propietarios» del inmueble para saber si han declarado dicho patrimonio.

La estética es subjetiva

El jefe de Anticorrupción ha dejado entrever en sus últimas declaraciones que sabe que su suerte está echada y sus palabras son de un dimisionario. Garantizó que no tiene «apego al cargo» y no piensa permanecer al frente de Anticorrupción «cueste lo que cueste». Afirmó además que no tiene «ningún interés en mantener una situación si realmente se considera que no soy el más idóneo, no hay ningún problema». Eso sí, se ratificó en que no ha hecho nada fuera de la ley, aunque eludió decir si ve coherente que un responsable de la lucha contra la corrupción sea socio de una compañía offshore. «La estética -comentó- es un concepto absolutamente subjetivo».

Moix tiene previsto reunirse en las próximas horas con el fiscal general del Estado para abordar su situación. Pero va a llegar a esa cita muy debilitado porque a la retirada de apoyo del Gobierno y al rechazo absoluto de la oposición, hay que sumar la petición de dimisión formulada por la Asociación de Fiscales, organización mayoritaria en la carrera y cuyos representantes apoyaron primero su nombramiento y después su continuidad en el cargo en la última reunión del Consejo Fiscal. La asociación tampoco pone en tela de juicio «la legalidad» de su conducta, pero considera que supone «un menoscabo para la imagen de la carrera fiscal». Por tanto, añade la organización en un comunicado, el fiscal jefe Anticorrupción «debe poner su cargo a disposición del fiscal general del Estado» porque ha dejado «comprometida la imagen de imparcialidad de la institución».

Una censura que puede ser la puntilla definitiva para Moix por el peso que tiene la conservadora Asociación de Fiscales en la carrera y en las decisiones del Consejo Fiscal, órgano asesor del máximo responsable del Ministerio Público. Además las otras dos organizaciones profesionales de la carrera también han pedido su dimisión.

Todo ello sin contar con la presión que ejercen PSOE, Podemos y Ciudadanos, que sin excepción exigen a José Manuel Maza la destitución de su subordinado.