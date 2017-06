Fundadores de EA se alejan de Garaikoetxea y apuestan por la refundación de EH Bildu

La crisis de Eusko Alkartasuna se ha convertido en una lucha de fuerzas. Los golpes de efecto se suceden a diario. Ayer fue el turno de los fundadores del partido, que mostraron su distanciamiento de Carlos Garaikoetxea y apostaron por la refundación de EH Bildu. En un artículo de opinión que publica hoy este periódico, diez históricos de EA, entre los que se encuentran Joxe Mari Mitxelena, Juan Mari Garitano, Maite Narbaiza o Kontxi Gabantxo reivindican su participación en la renovación de la coalición abertzale, y rechazan la posición del exlehendakari de alinearse con el sector crítico y de trasladar a la militancia la tesis de que es un «error» convertir EH Bildu en un «partido único».

Los firmantes del artículo responden a las palabras del presidente fundador de la formación y aseguran que «justamente ahora, que tenemos otra vez el futuro de Euskal Herria en nuestras manos, ¿nos pide que nos rindamos el mismo hombre que nos pidió coraje?». Un proyecto para Euskal Herria que, tal y como apuntan, «nos une como pueblo, ¿y nos pide que nos separemos? Ahora que hemos ideado entre todos una manera de acercar Euskal Herria a su liberación, ¿nos pide que seamos sumisos?».

Los remitentes publican este artículo dos meses después de que el partido iniciase una de las peores crisis de sus treinta años de historia. Una crisis que ha evidenciado el malestar en el seno de la formación después de que un grupo de militantes hiciera público su temor de que la refundación de EH Bildu «solo reforzase a la izquierda abertzale». Militantes históricos que criticaron también a través de una carta en este periódico -el pasado 25 de abril-, que el acuerdo para reestructurar la coalición «proponía eclipsar la identidad» de los socios. Y una crisis que ha llevado incluso a Garaikoetxea a romper sus dos años silencio para expresar su miedo a que EA se diluya en EH Bildu.

En este escenario de tensión, los diez remitentes sostienen que, pese a tener ya «el pelo encanecido», continúan siendo «valientes». Y subrayan que siguen teniendo claro que «nadie regala nada en política, que hay que luchar por cada derecho, por cada decisión, por cada pasito que nos acerque a la libertad».

La decena de fundadores reivindica que no crearon un partido para disolverlo, sino para reforzarlo, «para ser palanca y apoyo para otros partidos y para empujar con esa fuerza que da la unión de partidos, y con todos los brazos, cabezas y corazones que se nos unan». Y hacen gala de ser una formación que hace treinta años «revolucionó políticamente» este país. Por eso no quieren que a nadie se le olvide que hace 30 años fueron revolucionarios, «y lo seguimos siendo», afirman. En este sentido, defienden que siguen siendo valientes y siguen apostando «por aquello que nos acerque más a nuestro objetivo anhelado. Hace 30 años fundamos EA. Y si hoy, desde EA, tenemos que refundar EH Bildu, lo haremos sin duda. Porque la valentía y la rebeldía no se pasan con los años», concluyen.