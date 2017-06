Biurrun afirma que las consultas pueden ser legales pese a no contar con el amparo del Estado

Garbiñe Biurrun aseguró ayer que una consulta a los ciudadanos de Euskadi o de Cataluña sobre el marco jurídico político tendría «todas las garantías legales», aunque no estuviese amparada por el Estado. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) compareció en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, aunque subrayó que no es experta en esta materia y que, por tanto, acudía no como jurista sino «como ciudadana». Añadió que sus comentarios se circunscribían al País Vasco y no a Navarra ni a Iparralde por «respeto» a estos territorios.

La ponencia parlamentaria retomaba por la mañana su trabajo con la comparecencia de dos expertos solicitada por Elkarrekin Podemos: la citada Biurrun y el sociólogo Imanol Zubero. La jurista guipuzcoana, a quien la formación morada ofreció en las elecciones autonómicas de 2016 encabezar su lista para aspirar a la Lehendakaritza, se mostró a favor de alcanzar un «nuevo pacto constituyente» que dé paso a una República y a una España federal de libre adhesión de sus pueblos, con soberanía compartida y bilateralidad absoluta. «Este modelo sería mejor ahora que la independencia», expuso Biurrun, quien opinó que es posible con el actual ordenamiento jurídico hacer una consulta de autodeterminación si la mayoría parlamentaria lo avala.

Apuntó que no se le ocurriría «intentar aportar» su voto en una hipotética decisión de la ciudadanía catalana, gallega o andaluza sobre su futuro. «Eso es algo que corresponde al pueblo que se tiene que expresar», dijo para explicar que no comparte el argumento de que debe ser toda la ciudadanía española la que se pronuncie sobre el estatus político de un determinado territorio del Estado. Como ejemplo, citó el referéndum sobre la independencia de Escocia celebrado en 2014, en el que sólo participaron los escoceses, y no el conjunto de los ciudadanos de Reino Unido.

«Me genera zozobra»

Biurrun afirmó, no obstante, que la vía «unilateral» no es la fórmula más idónea para resolver este tipo de cuestiones. Reconoció que vive «sobrecogida y angustiada» ante la situación a la que ha llegado el conflicto entre las instituciones catalanas -que pretenden celebrar una consulta independentista en otoño- y el Gobierno central, que se opone a dicha consulta. «Me genera zozobra y angustia. No sé si la vía unilateral es posible o llevaría a un punto muerto», precisó. Por ese motivo, reiteró su propuesta para la construcción de un modelo federal de libre adhesión que ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de una soberanía «compartida».

La magistrada propuso la derogación de la Ley de Territorios Históricos y que muchas de las competencias forales en materia de servicios públicos pasen a los ayuntamientos. Criticó además que el marco constitucional actual se ha convertido en un «traje estrecho», e incluso en un «burka». Respecto a la propuesta que pueda elaborar la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, consideró que debería basarse también en la libre adhesión, el reconocimiento del derecho a decidir y el respeto a la voluntad de los ciudadanos.