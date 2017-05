El Parlamento Vasco se da de plazo hasta 2019 para elaborar la ley de reforma integral de EITB

La reforma integral de EITB ya tiene fecha. La Cámara vasca se da de plazo hasta 2019 para elaborar la ley que renovará el modelo del ente público que dirige Maite Iturbe y que tratará de levantar unas audiencias que se encuentran en mínimos históricos. Así lo decidieron las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la primera reunión de la ponencia que se encargará de redactar esta iniciativa, y que ayer ya fijó el guión, la metodología y el calendario. En el foro constituido para abordar el futuro de EITB, una de las prioridades del Parlamento Vasco para la presente legislatura, existe un gran consenso sobre los ejes que deben articular el debate, el método de selección de los profesionales del ente y su dirección para garantizar su independencia, la difusión del euskera y la cultura vasca y la calidad en la programación, así como la financiación.

En la primera reunión, los partidos aprobaron por unanimidad el calendario y decidieron que el informe final deberá estar redactado y aprobado en 2018, y que en los primeros meses de 2019 tendrá que estar cerrada una proposición de ley para la reforma total de EITB. Pero además del margen de casi dos años que se dan de plazo, los partidos aprobaron también seguir una senda ya abierta: la metodología fijada por un grupo de expertos de la Universidad del País Vasco, que ya redactó a comienzos del año pasado un informe sobre los pasos a dar para la renovación.

En este sentido, la presidenta del foro, Leire Pinedo (EH Bildu), explicó al término de la reunión que la ronda de comparecencias, que se podría alargar durante todo este año, comenzará con el equipo de la UPV al que el Parlamento encargó el citado informe. Un informe que costó 60.000 euros a la Cámara vasca y que el foro constituido considera que es la mejor de las guía a seguir. Esta es la única comparecencia cerrada por el momento, aunque Pinedo señaló que habrá más, ya que así lo solicitaron los distintos grupos, aunque no detalló ningún nombre.

Asimismo, PNV, EH Bildu, PSE y PP coincidieron en la propuesta de sondear tanto a los ciudadanos como a los trabajadores del ente público. En este sentido, los jeltzales propusieron llevar a cabo un proceso de participación social con dos encuestas, entre la población y entre los propios profesionales. Además, el PNV planteó la creación en la web de la Cámara autonómica de un espacio en el que las personas puedan dejar sus opiniones durante todo el proceso de debate. No obstante, Pinedo señaló que ayer no se tomó ningún otro acuerdo sobre las distintos planteamientos de los grupos y, en particular, tampoco se decidió si se apoyará o no la propuesta del grupo jeltzale.

Sin cambios en 'En Jake'

Además de la celebración del primer foro sobre la reforma, ayer también tuvo lugar la reunión mensual del consejo de administración de EITB. Un consejo en el que la directora general del ente público, Maite Iturbe, y la parlamentaria del PP, Nerea Llanos, protagonizaron más de un rifirrafe. Pese a la denuncia remitida hace unas semanas por el grupo popular debido al sesgo político del programa 'En Jake', Iturbe anunció que no piensa realizar cambio alguno porque, a su juicio, «en los vídeos que se emiten en la tertulia de ETB2 no solo se ridiculiza y se ironiza al PP, sino también al resto de partidos». La directora general tampoco respondió a Llanos a otra interpelación que la popular formuló el pasado día 12 de mayo en torno a las productoras con las que trabaja EITB. «Su respuesta fue que todavía no lo sabía y que nos trasladaría la información requerida en el próximo consejo», lamentaron desde el PP.